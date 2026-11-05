Ένωση Ζακυνθίων «Ο Άγιος Διονύσιος» | Εκδήλωση στην Αθήνα για την ιστορία της Παναγίας της Χρυσοπηγής στην Μπόχαλη

Εκδήλωση αφιερωμένη στη θρησκευτική, ιστορική και καλλιτεχνική κληρονομιά της Ζακύνθου, με θέμα: «Ο Ναός της Παναγίας της Χρυσοπηγής στην Μπόχαλη Ζακύνθου Ιστορικές και καλλιτεχνικές μαρτυρίες» διοργανώνει η Ένωση Ζακυνθίων «Ο Άγιος Διονύσιος», στην Αθήνα.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 26 Νοεμβρίου 2026, στις 19:00, στην αίθουσα εκδηλώσεων του Τριφυλλείου Ιδρύματος Κυθηρίων, στην οδό Θεμιστοκλέους 5, στον 7ο όροφο. Ομιλητής θα είναι ο Πανοσιολογιώτατος Αρχιμανδρίτης π. Διονύσιος Λυκογιάννης, Διδάκτωρ Χριστιανικής Αρχαιολογίας και Ιεροκήρυκας της Ιεράς Μητροπόλεως Ζακύνθου.

Μέσα από την παρουσίαση ιστορικών πηγών και καλλιτεχνικών μαρτυριών θα αναδειχθούν σημαντικές πτυχές της ιστορίας του ναού και της εικόνας της Παναγίας της Χρυσοπηγής, καθώς και η ιδιαίτερη θέση τους στη θρησκευτική και πολιτιστική κληρονομιά της Ζακύνθου. Πρόκειται για μια εκδήλωση που φέρνει στο προσκήνιο ένα σημαντικό κομμάτι της εκκλησιαστικής ιστορίας του νησιού, δίνοντας την ευκαιρία στους Ζακυνθινούς της Αθήνας, αλλά και σε όσους ενδιαφέρονται για την ιστορία και την παράδοση της Ζακύνθου, να γνωρίσουν καλύτερα την πολιτιστική αυτή παρακαταθήκη. Μετά το τέλος της ομιλίας θα ακολουθήσει κέρασμα.