N. Τσώλος για τροχαία: «Είχαμε σημαντική μείωση σε θανατηφόρα περιστατικά» | 90% συμμόρφωση στη χρήση κράνους

Σοβαρές οι κυρώσεις για τους ανήλικους που κυκλοφορούν με πατίνια

Τη σημαντική βελτίωση της εικόνας στη Ζάκυνθο όσον αφορά τα θανατηφόρα τροχαία επισήμανε ο Διοικητής του Τμήματος Τροχαίας Ζακύνθου, κ. Νεκτάριος Τσώλος. Όπως ανέφερε, φέτος έχουν καταγραφεί δύο θανατηφόρα περιστατικά, έναντι πέντε που είχαν σημειωθεί την περσινή χρονιά, γεγονός που δείχνει μια σαφώς καλύτερη εικόνα στους δρόμους του νησιού.

Μάλιστα, η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Ιονίων Νήσων δημοσίευσε τα επίσημα στατιστικά στοιχεία για τον μήνα Οκτώβριο σχετικά με τα τροχαία ατυχήματα, υπογραμμίζοντας ότι σε ολόκληρο το Ιόνιο σημειώθηκε 1 θανατηφόρο τροχαίο έναντι 2 το 2025, ενώ παράλληλα καταγράφηκε μείωση και στα τροχαία ατυχήματα με ελαφρύ τραυματισμό. Σε ό,τι αφορά ειδικότερα τη Ζάκυνθο, σύμφωνα με τα όσα ανέφερε ο Διοικητής της Τροχαίας, καταγράφηκε μείωση 60% στα θανατηφόρα τροχαία, αλλά παράλληλα σημειώθηκε αύξηση 5% στα σοβαρά τροχαία, καθώς και άνοδος του αριθμού των τροχαίων με ελαφρύ τραυματισμό, τα οποία αυξήθηκαν στα 26 συγκριτικά με τα 17 που είχαν καταγραφεί πέρσι. Όσον αφορά την εμπλοκή ηλεκτρικών πατινιών, η Τροχαία χρειάστηκε να επιληφθεί μία φορά σε περιστατικό που αφορούσε ελαφρύ τραυματισμό.

Αυστηρές κυρώσεις για τους ανήλικους με ηλεκτρικά πατίνια

Ο Διοικητής της Τροχαίας, μιλώντας στην εφημερίδα μας, τόνισε ότι η Υπηρεσία έχει προβεί σε εξαιρετικά αυστηρούς ελέγχους το προηγούμενο διάστημα και θα συνεχίσει με τον ίδιο ρυθμό, ενώ προανήγγειλε την επιβολή αυστηρών κυρώσεων για τους ανήλικους που κυκλοφορούν με πατίνια, μετά και την αλλαγή της σχετικής νομοθεσίας: «Τα πατίνια ή ελαφρά προσωπικά ηλεκτρικά οχήματα μας απασχόλησαν το περασμένο καλοκαίρι. Πράγματι η υπηρεσία μας καθ’ όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού σε όλο το νησί και ειδικότερα στην περιοχή του Λαγανά είχε προβεί σε αυστηρούς ελέγχους και διαπίστωσε δεκάδες παραβάσεις και όχι μόνο σε βάρος των οδηγών των οχημάτων αυτών. Πέραν των διοικητικών προστίμων, είχαμε και αυτόφωρες διαδικασίες σε βάρος κάποιον οδηγών διότι οδηγούσαν υπό την επήρεια οινοπνευματωδών ουσιών και σε βάρος τους σχηματίστηκαν δικογραφίες και οδηγήθηκαν στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ζακύνθου. Είχαμε γύρω στις 22 περιπτώσεις. Πέραν από κει δεκάδες ήταν οι παραβάσεις στους οδηγούς για τη χρήση του προστατευτικού κράνους, για τη χρήση των ανακλαστικών γιλέκων, για ανασφάλιστα οχήματα, για άτομα πέραν του ενός… Γενικότερα η υπηρεσία μας ασχολήθηκε κατά κόρον τις νυχτερινές ώρες στον Λαγανά με το αντικείμενο αυτό. Στην πόλη βλέπουμε κάποια άτομα νεαρής ηλικίας να οδηγούν τα οχήματα αυτά. Πρόκειται κατά κόρον για μαθητές που πάνε σε σχολεία και το απόγευμα στα φροντιστήρια. Γίνεται σύσταση, αλλά την επόμενη φορά, όμως, δεν θα μείνουμε στη σύσταση και θα προβούμε στη διαπίστωση παραβάσεων, καλώντας και τους γονείς τους, εφόσον τα παιδιά αυτά που τα οδηγούν είναι ανήλικα. Θα συνεχίσουμε τους ελέγχους μέχρι να φτάσαμε σε ικανοποιητικό επίπεδο. Η νομοθεσία έχει αλλάξει και όταν το πατίνι οδηγείται χωρίς κράνος, έχουμε πρόστιμο. Όταν οδηγείται από ανήλικο κάτω των 17 ετών, πάλι επιβάλλεται πρόστιμο. Πρέπει να είναι ασφαλισμένα και οι οδηγοί να φορούν ανακλαστικά γιλέκα και να μην είναι δεύτερο άτομο πάνω και όλες οι παραβάσεις που ισχύουν και για τα δίκυκλα».

Τα στοιχεία για τα τροχαία

Ο κ. Τσώλος στάθηκε στα αναλυτικά στοιχεία των τροχαίων ατυχημάτων, ενώ αναφέρθηκε και στις τετράτροχες μοτοσικλέτες («γουρούνες» / ATV), οι οποίες κάθε καλοκαίρι αποτελούν έναν σοβαρό «πονοκέφαλο» για την οδική ασφάλεια: «Είχαμε μία μείωση της τάξεως του 60% στα θανατηφόρα τροχαία. Είχαμε επίσης μια μικρή αύξηση της τάξης του 5% στα σοβαρά τροχαία και στα ελαφρά τροχαία είχαμε αύξηση. Πέρσι είχαμε 17 και φέτος 26 περιστατικά, είναι μια αύξηση της τάξεως του 52%. Αναφορικά με τα πατίνια η υπηρεσία μας απασχολήθηκε μόνο με ένα ατύχημα με ελαφρύ τραυματισμό. Ευτυχώς δεν είχαμε άλλα ατυχήματα με αυτά τα οχήματα. Επίσης το καλοκαίρι, επειδή το θέμα των ATV δημιουργεί πλείστα θέματα στην κυκλοφορία -γιατί οδηγούνται από άτομα που προέρχονται από ξένες χώρες με διαφορετική κουλτούρα στην οδήγηση – 2 ή 3 φορές συγκροτήσαμε συνεργεία ελέγχων σε διάφορες περιοχές του νησιού μας στο Καλαμάκι, τον Λαγανά, το Αργάσι και οι οδηγοί των οχημάτων αυτών είτε δεν φορούσαν κράνος, είτε οδηγούσαν υπό την επήρεια οινοπνευματωδών ουσιών είτε οδηγούσαν επικίνδυνα. Προβαίναμε στην ακινητοποίηση αυτών και με οδική βοήθεια μεταφέραμε τα οχήματα στο αστυνομικό Μέγαρο και αφού προσκόμιζαν τα κράνη με τις τεχνικές προδιαγραφές και ότι άλλο χρειαζόταν στην κάθε περίπτωση για να γίνει η άρση, τα αποδίδαμε είτε στους ίδιους είτε στους ιδιοκτήτες που τα είχαν νοικιάσει».

90% η συμμόρφωση στη χρήση κράνους – Συνεχίζονται οι δωρεάν διανομές

Στάθηκε ιδιαίτερα στο επίπεδο συμμόρφωσης των οδηγών όσον αφορά τη χρήση προστατευτικού κράνους, απευθύνοντας έκκληση σε όσους συνεχίζουν να παρανομούν να προστατεύσουν τη ζωή τους: «Βλέπω ότι υπάρχει μεγάλη συμμόρφωση στο 90% από τους συμπολίτες μας στη χρήση του προστατευτικού κράνους και να κάνω έκκληση και το υπόλοιπο 10% να φορούν το κράνος τους, διότι όπως έχει αποδειχθεί σε περίπτωση τροχαίου μπορεί να σώσει τη ζωή μας. Πρέπει ο καθένας να καταλάβει η αξία της ανθρώπινης ζωής είναι ανεκτίμητη και πρέπει ο καθένας να σέβεται τον εαυτό του». Ο κ. Τσώλος υπενθύμισε παράλληλα ότι πρόσφατα το Τμήμα Τροχαίας Ζακύνθου προχώρησε σε στοχευμένη δράση ενημέρωσης, μοιράζοντας δωρεάν κράνη σε οδηγούς: «Η υπηρεσία μας και φέτος με ευγενικές χορηγίες των κατοίκων και ειδικότερα του δήμου, βγήκαμε πάλι στους δρόμους και μοιράσαμε σε οδηγούς κράνη είτε δεν είχαν ή εξοπλισμό ο οποίος δεν ήταν κατάλληλος για χρήση για να μπορούν να κινούνται στους δρόμους με ασφάλεια και να γυρίζουν πίσω στο σπίτι τους ασφαλείς. Πέρσι είχαμε πέντε θανατηφόρα ατυχήματα φέτος είχαμε δύο αυτό μας λέει πολλά και αναγνωρίζονται οι κόποι μας και οι αγώνες που κάνουμε και θα προσπαθούμε για το βέλτιστο».

Για τους πεζόδρομους

Τέλος, ο κ. Τσώλος αναφέρθηκε και στο πρόσφατο περιστατικό με Ι.Χ. αυτοκίνητο που χτύπησε ελαφρά πεζό στον πεζόδρομο της Αλεξάνδρου Ρώμα, υπενθυμίζοντας με κατηγορηματικό τρόπο ότι απαγορεύεται η διέλευση οχημάτων: «Είχε συμβεί ένα περιστατικό τις προάλλες στην Αλεξάνδρου Ρώμα στον πεζόδρομο. Κάποιος συμπολίτης μας, κινήθηκε στον πεζόδρομο -και ευτυχώς γιατί το αποτέλεσμα ήταν μηδαμινό -ακούμπησε κάποιον πεζό χωρίς όμως να προκαλέσει τραυματισμό και να βρεθεί και αυτός σε δυσάρεστη θέση για να μεταφερθεί στο νοσοκομείο. Εμείς καταβάλλουμε προσπάθειες και θυμίζουμε ότι η Αλεξάνδρου Ρώμα πλέον με νόμο του κράτους, με προεδρικό διάταγμα είναι πεζόδρομος και η 21η Μαΐου και οφείλει ο καθένας από μας να σέβεται και να τηρεί τους κανόνες του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και να κινείται ο κάθε πεζός με ασφάλεια και να μην κινδυνεύει από κάθε ασυνείδητο που είτε με πρόθεση είτε από αμέλεια κινείται στον πεζόδρομο με κάθε αποτέλεσμα που θα μπορούσε να έχει».

Τέλος σημείωσε ότι οι έλεγχοι θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση, ζητώντας παράλληλα τη συνεργασία των οδηγών: «Οι έλεγχοι συνεχίζονται. Βέβαια το προσωπικό είναι ελάχιστο, αλλά αυτό δεν λέει τίποτα. Η υπηρεσία μας έχει το παρελθόν, το παρόν της και έχει και μέλλον και θα συνεχίσουμε τους ελέγχους και σε καθημερινή βάση. Θα είμαστε κοντά στον πολίτη να τον διαφυλάξουμε, ούτως ώστε φεύγοντας από το σπίτι του να γυρίζει πάλι ασφαλής, αφού πρώτα ο ίδιος σεβαστεί τους κανόνες του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας».

Διονύσης Μπινιώρης