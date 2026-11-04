Εκτός σχεδίου δόμηση: Με Προεδρικά Διατάγματα η αναγνώριση δρόμων

Στη Βουλή κατατέθηκε το νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας που φέρνει νέες ρυθμίσεις για την εκτός σχεδίου δόμηση.

Το νομοσχέδιο εισηγείται αλλαγές στη διαδικασία αναγνώρισης συγκεκριμένης κατηγορίας δημοτικών και κοινοτικών οδών, οι οποίες συνδέονται με την εφαρμογή των όρων δόμησης εκτός σχεδίου. Η τροποποίηση αφορά δημοτικές ή κοινοτικές οδούς που ενώνουν οικισμούς του ίδιου ή όμορων δήμων ή οικισμούς με διεθνείς, εθνικές και επαρχιακές οδούς.

Στην περίπτωση που υπάρχουν περισσότερες από μια οδοί που συνδέουν τους ίδιους οικισμούς, η ειδική πρόβλεψη εφαρμόζεται στην κυριότερη από αυτές. Στην πράξη, μεταβάλλονται το αρμόδιο όργανο και ο νομικός τύπος της πράξης αναγνώρισης, αφού η αναγνώριση των συγκεκριμένων δρόμων μεταφέρεται σε διαδικασία έκδοσης Προεδρικού Διατάγματος.

Η νέα ρύθμιση δεν αφορά κάθε αγροτικό, ιδιωτικό ή κοινόχρηστο δρόμο και δεν καταργεί τη χωριστή διαδικασία καταγραφής και κύρωσης του συνολικού κοινόχρηστου δημοτικού οδικού δικτύου. Για τους ιδιοκτήτες οικοπέδων εκτός σχεδίου, η αλλαγή της νομοθεσίας είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς ο νομικός χαρακτηρισμός της οδού αποτελεί κρίσιμο στοιχείο για την εξέταση της οικοδομησιμότητας.

Γι’ αυτήν την κατηγορία των οικισμών, που είχαν οριοθετηθεί με προγενέστερη πράξη αναρμόδιου οργάνου, προβλέπεται πως για τις συγκεκριμένες περιοχές Ειδικών Χρήσεων (ΠΕΧ) μπορούν να καθορίζονται όρια αρτιότητας από 2.000 έως 4.000 τ.μ., με ελάχιστο πρόσωπο 15 μέτρων σε κοινόχρηστη οδό, υπό τους ειδικότερους όρους του σχεδίου. Πρακτικά αυτό σημαίνει πως δεν δημιουργείται νέα γενική δυνατότητα δόμησης σε γήπεδα 2.000 τ.μ.

Παράλληλα, προβλέπεται αυτόματος έλεγχος του προϋπολογισμού του έργου από το πληροφοριακό σύστημα και έλεγχος από την ΥΔΟΜ εντός τριών ημερών από την έκδοση της άδειας. Σημειώνεται ότι στις οικοδομικές άδειες που εκδίδονται από τη Διεύθυνση Αρχιτεκτονικής, Οικοδομικών Κανονισμών και Αδειοδοτήσεων και το Αυτοτελές Γραφείο Ελληνικού του ΥΠΕΝ δεν απαιτείται ο έλεγχος των συγκεκριμένων αποδεικτικών.



Γ. Μοθωναίος «Είμαστε στην αναμονή να γίνουν τα κριτήρια για την κατηγοριοποίηση των δρόμων εκτός σχεδίου»

«Η νέα ρύθμιση αφορά δρόμους που πλέον θα χαρακτηρίζονται με Προεδρικό Διάταγμα. Είναι, δηλαδή, δρόμοι που αφορούν οικισμούς του ίδιου δήμου ή οικισμούς που ενώνονται με επαρχιακές ή άλλες δημοτικές και εθνικές οδούς. Η αναγνώρισή τους πλέον φεύγει από τις Αποκεντρωμένες και θα γίνεται μέσω Προεδρικού Διατάγματος, ώστε να μην υπάρχουν προβλήματα αν κάποιος προσφύγει στο ΣτΕ. Είναι σε θετική κατεύθυνση, γιατί, πριν γίνει Προεδρικό Διάταγμα, θα έχει περάσει από έλεγχο του ΣτΕ ως προς τη νομιμότητα», εξηγεί ο πρόεδρος του ΤΕΕ και του Συλλόγου Μηχανικών Ζακύνθου κ. Γιώργος Μοθωναίος.

Στην αναμονή για τα κριτήρια που θα καθορίσουν την κατηγοριοποίηση των δρόμων βρίσκονται στο παρόν οι μηχανικοί. «Όλα είναι συνυφασμένα με αυτό που υποσχέθηκε ότι θα κάνει το Υπουργείο μέσα στους επόμενους δύο μήνες, δηλαδή θα έχει βγάλει τα κριτήρια για την κατηγοριοποίηση των δρόμων εκτός σχεδίου. Αυτό ήταν και το θέμα της συνάντησής μας με το Βουλευτή Ζακύνθου και την ηγεσία του ΥΠΕΝ. Η Υφυπουργός μας υποσχέθηκε ότι το επόμενο δίμηνο θα έχει γίνει το Προεδρικό Διάταγμα που θα ανοίξει το δρόμο για να γίνει η κατηγοριοποίηση όλων των δρόμων εκτός σχεδίου ανεξαρτήτου κατασκευής. Είμαστε στην αναμονή να γίνουν τα κριτήρια για την κατηγοριοποίηση των δρόμων εκτός σχεδίου, γιατί θα ξεκαθαρίσει η εκτός σχεδίου δόμηση», αναφέρει ο κ. Μοθωναίος.

Ταυτόχρονα, τάσσεται υπέρ της μεταφοράς του ελέγχου των οικοδομικών αδειών στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, υποστηρίζοντας ότι η υποστελέχωση των Υπηρεσιών Δόμησης καθιστά αναγκαία τη συγκέντρωση των αρμοδιοτήτων σε μία κεντρική αρχή. «Όσα περιλαμβάνονται στο νομοσχέδιο εναρμονίζονται με τα δικά μας αιτήματα. Μάλιστα, έχουμε και μια συνάντηση με τηλεδιάσκεψη σήμερα το μεσημέρι με το περιφερειακό τμήμα του ΤΕΕ της Πάτρας, της Ηλείας, της Κεφαλονιάς, στην οποία θα συζητηθούν αυτά τα θέματα. Εμείς, επειδή βλέπουμε ότι είναι υποστελεχωμένες οι υπηρεσίες δόμησης που βγάζουν τις άδειες δόμησης, συμφωνούμε να πάει ο έλεγχος των αδειών στο Υπουργείο. Όπως θα πάει το Κτηματολόγιο στο Υπουργείο, έτσι να πάνε και οι άδειες δόμησης. Αυτή είναι η φιλοσοφία του Υπουργείου, να πάνε όλες οι άδειες στην Ελλάδα σε μια κεντρική αρχή», καταλήγει.

Σοφία Βαρδακαστάνη