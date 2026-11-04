Γεμάτοι σκουπίδια οι δρόμοι στη Νότια Κέρκυρα – Για κινδύνους στη δημόσια υγεία μιλούν οι Κομματικές Οργανώσεις Βάσης

Για δεύτερη φορά μέσα σε τρεις μήνες οι δρόμοι της Νότιας Κέρκυρας γεμίζουν σκουπίδια. Οι Κομματικές Οργανώσεις Βάσης της περιοχής (ΚΚΕ) αποδίδουν το φαινόμενο σε πολιτική επιλογή και ζητούν άμεση κρατική χρηματοδότηση για την αποκομιδή.

Σωροί απορριμμάτων παραμένουν για μέρες σε δρόμους της Νότιας Κέρκυρας, με τους κατοίκους να βλέπουν να επαναλαμβάνεται η εικόνα του περασμένου Σεπτεμβρίου. Την καταγγελία διατυπώνουν με ανακοίνωσή τους, την Τρίτη 3 Νοεμβρίου, οι Κομματικές Οργανώσεις Βάσης Νότιας Κέρκυρας, που κάνουν λόγο για κινδύνους στη δημόσια υγεία και το περιβάλλον αναφέρει το corfupress.com

Κατά τις οργανώσεις, η συσσώρευση απορριμμάτων σε συνδυασμό με τις έντονες βροχές δημιουργεί κίνδυνο μόλυνσης του εδάφους και του υδροφόρου ορίζοντα. Στην ανακοίνωση επισημαίνεται ότι ανάλογη κατάσταση είχε διαμορφωθεί και τον Σεπτέμβριο του 2026.

Οι οργανώσεις καταλογίζουν ευθύνες στη δημοτική αρχή, στην οποία αποδίδουν ολιγωρία και ανεπάρκεια των αρμόδιων υπηρεσιών. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η δημοτική αρχή ακολουθεί την πολιτική που εφαρμόζεται κεντρικά, αφήνοντας τους κατοίκους εκτεθειμένους, ενώ το πρόβλημα επανέρχεται με την ίδια ένταση.

Στην ανακοίνωση υποστηρίζεται ότι η αιτία του προβλήματος είναι βαθύτερα πολιτική και ότι τα απορρίμματα αντιμετωπίζονται ως εμπόρευμα, με τη διαχείρισή τους να λειτουργεί ως πεδίο κερδοφορίας για επιχειρηματικούς ομίλους και το κόστος να μεταφέρεται στους πολίτες. Την ίδια πολιτική, σημειώνουν οι οργανώσεις, υπηρετεί η σημερινή κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, όπως και οι προηγούμενες κυβερνήσεις ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ. αναφέρει το corfupress.com

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, τα απορρίμματα της Κέρκυρας μεταφέρονται εκτός νησιού, μεταφορά για την οποία απαιτούνται μεγάλα φορτηγά που δεν διαθέτει κανένας από τους τρεις δήμους. Οι δήμοι προσφεύγουν σε ιδιώτες μέσω διεθνών διαγωνισμών, καταβάλλοντας, κατά τις οργανώσεις, υψηλό κόστος για υπηρεσία που θα μπορούσαν να καλύπτουν με δικές τους υποδομές.

Το κόστος αυτό, σύμφωνα με την ανακοίνωση, μεταφέρεται στα δημοτικά τέλη και επιβαρύνει τα νοικοκυριά σε περίοδο ακρίβειας. Κερδισμένοι από τη διαδικασία, κατά τις οργανώσεις, είναι οι ιδιώτες που αναλαμβάνουν τη μεταφορά και το κράτος μέσω του ΦΠΑ.