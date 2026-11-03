Νέες καταγγελίες για τον αγωγό των ορεινών | Γ. Τσουρουνάκης: «Η Διαχειριστική ζητά καταλογισμό σε όλα τα έργα» – Τι απαντά η δημοτική αρχή

– Υποχώρηση χαλικιών στον αγωγό Αγ. Μαρίνα – Λούχα – Γύρι – Άγιος Λέοντας

– Γ. Τσουρουνάκης: «Το έργο γίνεται χωρίς καμία παρακολούθηση – Η Διαχειριστική Αρχή ζητά καταλογισμό σε όλα τα έργα»

– Γ. Στασινόπουλος: «Είναι ξεκάθαρο ότι το έργο είναι ανάγκη να ολοκληρωθεί πάση θυσία»

Εν αναμονή των απαντήσεων της Δημοτικής Αρχής στα ευρήματα της Διαχειριστικής Αρχής για τα έργα ύδρευσης στην Αγία Μαρίνα – Λούχα – Γύρι – Άγιο Λέοντα και στην Μπόχαλη, η «Δύναμη Ελπίδας» επανέρχεται με νέες καταγγελίες, με αφορμή τα προβλήματα που εμφανίστηκαν μετά τις πρόσφατες βροχοπτώσεις.

Ο επικεφαλής της παράταξης, Γιώργος Τσουρουνάκης, θέτει ζητήματα κακοτεχνιών, ελλιπούς επίβλεψης και πιθανής ανάκτησης των χρημάτων των έργων. Την ίδια στιγμή, η Δημοτική Αρχή επιμένει ότι τα έργα πρέπει να ολοκληρωθούν και ότι οι απαντήσεις θα δοθούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Η ανακοίνωση της «Δύναμης Ελπίδας»

Την υποχώρηση χαλικιών στον αγωγό Αγία Μαρίνα- Λούχα – Γύρι και Άγιο Λέοντα, ύστερα από την πρόσφατη κακοκαιρία, διαπίστωσε η παράταξη «Δύναμη Ελπίδας». «Οι προειδοποιήσεις μας επιβεβαιώνονται. Ποιος θα πληρώσει τις ζημιές; Η πρόσφατη υποχώρηση των χαλικιών στον αγωγό Αγία Μαρίνα – Λούχα – Γύρι – Άγιος Λέοντας επιβεβαιώνει τις σοβαρές ανησυχίες που είχαμε εκφράσει για την ποιότητα κατασκευής του έργου. Είχαμε καταγγείλει ότι το έργο είχε εξοφληθεί, χωρίς να έχει ολοκληρωθεί. Μετά τις καταγγελίες μας ξεκίνησαν ξανά εργασίες, για την προχειρότητα των οποίων είχαμε προειδοποιήσει δημόσια. Σήμερα δεν μιλάμε μόνο για κακοτεχνίες, αλλά και για σοβαρούς κινδύνους για την ασφάλεια των πολιτών. Τα φερτά υλικά που καταλήγουν στο οδόστρωμα, καθώς και οι κάθετες τομές στον δρόμο που δεν έχουν αποκατασταθεί σωστά, δημιουργούν επικίνδυνες συνθήκες για οδηγούς και διερχόμενους. Ρωτάμε τη Δημοτική Αρχή: Ποιος εκτελεί σήμερα τις εργασίες και με ποια νόμιμη διαδικασία; Ποιος επιβλέπει και εγγυάται την ποιότητά τους; Ποιος πιστοποιεί ότι ο δρόμος είναι ασφαλής; ΠΟΥ ΠΗΓΑΝ ΤΑ ΛΕΦΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ; ΠΟΙΟΣ ΘΑ ΠΛΗΡΩΣΕΙ ΤΙΣ ΖΗΜΙΕΣ; Ο εργολάβος ή πάλι οι Ζακυνθινοί; Απαιτούμε άμεσο τεχνικό έλεγχο, αποκατάσταση των επικίνδυνων σημείων και πλήρη δημοσιοποίηση των στοιχείων. Κύριε Δήμαρχε, το έργο πληρώθηκε. Γιατί δεν ολοκληρώθηκε σωστά; Ποιος αναλαμβάνει την ευθύνη; Η ασφάλεια των πολιτών δεν μπορεί να θυσιάζεται στον βωμό της προχειρότητας και της ανευθυνότητας», αναφέρει η παράταξη σε ανακοίνωσή της.



Γ. Τσουρουνάκης «Το έργο γίνεται χωρίς καμία παρακολούθηση»

Ο επικεφαλής της παράταξης κ. Γιώργος Τσουρουνάκης, σε δηλώσεις του στην «ΗΜΕΡΑ», διατύπωσε σοβαρά ζητήματα για την ποιότητα του εν λόγω έργου. Παράλληλα, εξέφρασε την ανησυχία του, υποστηρίζοντας ότι οι έντονες βροχοπτώσεις προκάλεσαν σοβαρά προβλήματα για την ασφάλεια των πολιτών. «Αργά το απόγευμα της Δευτέρας κάτοικοι των ορεινών με ειδοποίησαν ότι η βροχή ξεθάβει φερτά υλικά και υλικά που βγαίνουν από τα χαντάκια που περνούν τις σωλήνες. Η κατάσταση, όμως, επιδεινώθηκε πολύ περισσότερο τα ξημερώματα της Τρίτης, που η βροχή ήταν πιο έντονη. Φανταστείτε αν ήταν όντως καταιγίδα και μεγάλη βροχή, τι θα γινόταν… Ξανεπισκέφτηκα την περιοχή και διαπίστωσα ότι πραγματικά υπάρχει πρόβλημα. Ο δρόμος κανονικά έπρεπε να είναι κλειστός, διότι υπάρχουν πολλά φερτά υλικά σε κάποια σημεία του οδοστρώματος. Έχουν ξεθαφτεί οι σωλήνες και, δυστυχώς, επιβεβαιωθήκαμε ότι σε μια καταιγίδα θα δημιουργηθεί πρόβλημα. Το τσιμέντο που μπαίνει, τοποθετείται χωρίς οπλισμό, χωρίς έστω ένα μικρό πλέγμα. Σε μια δυνατή καταιγίδα, το πρόβλημα θα γίνει πολύ πιο έντονο. Αυτό αποδεικνύει τον τρόπο που γίνεται το έργο και τις κακοτεχνίες. Το έργο γίνεται χωρίς καμία παρακολούθηση».

Ο ίδιος άσκησε έντονη κριτική στη δημοτική αρχή, υποστηρίζοντας ότι δεν υπάρχει η απαιτούμενη εποπτεία στα δημοτικά έργα. «Έχουμε ζητήσει επανειλημμένα από το Δήμο και τη Δημοτική Αρχή να μας πουν ποιος είναι ο επιβλέπων μηχανικός του έργου. Σε μια συνέντευξή του ο Δήμαρχος είπε ότι δεν θυμάται ποιος είναι ο μηχανικός του έργου, λες και ο δήμος έχει πενήντα μηχανικούς και δεν θυμάται τα ονόματα… Αυτά είναι απαράδεκτα πράγματα. Θεωρούμε ότι ο Δήμος έχει μετατραπεί σε τσιφλίκι του Δημάρχου και κάποιων συνεργατών του και κάνουν ό,τι θέλουν και όπως το σκέφτονται αυτοί, χωρίς καμία προδιαγραφή για τα συγκεκριμένα έργα».

Ο επικεφαλής της «Δύναμης Ελπίδας» συνέδεσε τα προβλήματα στον αγωγό με τις παρατηρήσεις που έχει διατυπώσει η Διαχειριστική Αρχή για τα τρία μεγάλα έργα ύδρευσης, καθώς και για το Open Mall. Ειδική αναφορά έκανε στο έργο της οδού Φιλικών, υποστηρίζοντας ότι το ΕΣΠΑ χρηματοδοτεί σύγχρονα έργα. «Όλα αυτά, άλλωστε, τα επιβεβαιώνει και η Διαχειριστική Αρχή, που και στα τρία μεγάλα έργα ύδρευσης και στο Open Mall υποβάλλει σημαντικές παρατηρήσεις. Μάλιστα, στο έργο της Φιλικών κάποιοι λένε: «η σωλήνα δεν περνάει νερό;». Όμως, το ΕΣΠΑ δεν χρηματοδοτεί μια σωλήνα για να περάσει νερό. Χρηματοδοτεί σύγχρονα έργα, όπως είναι οι ελεγκτές πίεσης, οι υδρομετρητές κλπ.».

«Είναι κρίμα για τη Ζάκυνθο του 2026, που είναι τόσο μεγάλο πρόβλημα το νερό, έργα ύδρευσης να γίνονται με αυτόν τον τρόπο. Δεν συγκινείται καμία υπηρεσία και κανένας αρμόδιος παράγοντας για να λάβει κάποια μέτρα. Φωνάζουμε τώρα δύο μήνες για τον αγωγό Αγία Μαρίνα- Λούχα – Γύρι και Άγιο Λέοντα, έχουν ενημερωθεί όλες οι υπηρεσίες, αλλά “φωνή βοώντος εν τη ερήμω”…», πρόσθεσε σε επόμενο σημείο του λόγου του ο κ. Τσουρουνάκης.

«Η Διαχειριστική Αρχή ζητά καταλογισμό σε όλα τα έργα»

Όσον αφορά τις παρατηρήσεις της Διαχειριστικής Αρχής, ο κ. Τσουρουνάκης υποστήριξε ότι ζητείται καταλογισμός για όλα τα έργα και ότι τα προβλήματα που έχουν καταγραφεί δεν μπορούν πλέον να διορθωθούν από την πλευρά της Δημοτικής Αρχής. Κάνοντας μάλιστα λόγο για τον κίνδυνο ανάκτησης των χρημάτων που έχουν διατεθεί για τα συγκεκριμένα έργα, υποστήριξε ότι ενδέχεται το οικονομικό βάρος να μεταφερθεί τελικά στους δημότες. «Η Διαχειριστική Αρχή ζητά καταλογισμό σε όλα τα έργα. Ζητάει καταλογισμό όλων των ποσών χωρίς δικαίωμα απάντησης από τη Δημοτική Αρχή. Ουσιαστικά το πόρισμα παρόλο που είναι προσωρινό , δίνει μηδέν ημέρες απάντησης από τον Δήμο και στα 22 ευρήματα. Δεν δίνει, δηλαδή, το περιθώριο να απαντήσει η Δημοτική Αρχή, διότι είναι πράγματα που δεν διορθώνονται.. Τι μπορεί να πει όταν το έργο το έκανε ένας εργολάβος που δεν δικαιούται να είναι στο έργο; Τι μπορεί να πει όταν δεν έχει το ημερολόγιο του έργου; Τι μπορεί να πει όταν δεν έχει τις βεβαιώσεις της αρχαιολογικής υπηρεσίας; Τι μπορεί να πει για το Λούχα – Γύρι, όταν το έργο έχει πληρωθεί σχεδόν δύο χρόνια τώρα και γίνεται τώρα; Ο κ. Κόκκορης βγαίνει και λέει ότι δεν θα επηρεάσει τις εξελίξεις του έργου. Και εμείς να γίνει το έργο θέλουμε. Αυτή είναι η αγωνία μας. Δυστυχώς, όμως, δεν υπάρχει κάποιος τρόπος ο Δήμος να γλιτώσει την ανάκτηση. Θα κληθούν οι Ζακυνθινοί να τα πληρώσουν».

Κλείνοντας, ο επικεφαλής της «Δύναμης Ελπίδας» δήλωσε ότι θα προχωρήσει σε κάθε νόμιμη ενέργεια, προκειμένου, εφόσον αποδειχθούν ευθύνες, τα ποσά που ενδεχομένως θα αναζητηθούν να καταλογιστούν στα πρόσωπα που ευθύνονται και όχι να επιβαρύνουν τους δημότες. «Εμείς θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας, όποια νομική ενέργεια γίνεται, ώστε τα χρήματα να βρεθούν στο ΑΦΜ αυτών που θα αποδειχθεί ότι έχουν την ευθύνη. Αυτό είναι αδιαπραγμάτευτο. Δεν θα χαριστούμε σε κανέναν», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Το έργο πρέπει να ολοκληρωθεί πάση θυσία», απαντά η Δημοτική Αρχή

Από την πλευρά της Δημοτικής Αρχής, ο κ. Κωνσταντίνος Κόκκορης, Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας, για τα προβλήματα που προκάλεσαν οι βροχοπτώσεις ανέφερε: «με τη βροχή φύγανε φερτά υλικά και χαλίκι και πήγαν στο οδόστρωμα. Πήγε ο εργολάβος του έργου αμέσως για να καθαρίσει το οδόστρωμα. Η κατάσταση, όμως, δεν ήταν τέτοια, ώστε να πρέπει να κλειστεί ο δρόμος. Για να θωρακιστεί το έργο, θα πρέπει ο εργολάβος να ρίξει το μπετόν πάνω από το χαντάκι».

Την ίδια στιγμή, για τα πορίσματα της Διαχειριστικής Αρχής η Δημοτική Αρχή αναφέρει πως οι απαντήσεις θα δοθούν από τις αρμόδιες τεχνικές υπηρεσίες. Όπως σημειώνει, το έργο βρίσκεται σε διαδικασία ελέγχου και οι όποιες τοποθετήσεις θα γίνουν αφού ολοκληρωθεί η εξέταση των σχετικών στοιχείων. Παράλληλα, υπογραμμίζει ότι η ολοκλήρωσή του αποτελεί επιτακτική ανάγκη και πρέπει να προχωρήσει πάση θυσία. «Είναι ξεκάθαρο ότι το έργο είναι ανάγκη να ολοκληρωθεί πάση θυσία», αναφέρει χαρακτηριστικά ο Δήμαρχος Γιώργος Στασινόπουλος.

Σοφία Βαρδακαστάνη