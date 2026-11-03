Ξεκίνησε ο καθαρισμός των φρεατίων της πόλης | Παράπονα κατοίκων και αντιπολίτευσης για καθυστερήσεις στις παρεμβάσεις

Τις προηγούμενες ημέρες ξεκίνησε η επιχείρηση καθαρισμού που έχει αναλάβει εξωτερικό συνεργείο και εργολάβος, προχωρώντας σε παρεμβάσεις σε όλα τα φρεάτια της πόλης. Όπως εξηγεί η Δημοτική Αρχή, στόχος είναι ο πλήρης καθαρισμός τους, ώστε να μην υπάρξει το παραμικρό πρόβλημα σε περίπτωση έντονων πλημμυρικών φαινομένων.

Ο Δήμαρχος Ζακύνθου, Γ. Στασινόπουλος αφού σημείωσε ότι η διαδικασία κατάθεσης μήνυσης προχωρά για τα φρεάτια που εντοπίστηκαν σκεπασμένα, υπογράμμισε ότι οι εργασίες εξελίσσονται με γρήγορους ρυθμούς: «Ήδη είμαστε στη διαδικασία της κατάθεσης μήνυσης για τα φρεάτια, τα οποία σκεπάζουν οι διάφοροι ιδιώτες και θα προχωρήσει αυτή η διαδικασία. Όπως επίσης είναι σε εξέλιξη οι καθαρισμοί φρεατίων από εξωτερικό συνεργείο και εργολάβο, ο οποίος παίρνει ό,τι χώματα και λάσπες υπάρχουν για να είναι τα φρεάτια μας καθαρά. Είδαμε τις πρώτες καθαριότητες που είχαμε κάνει. Παρόλα αυτά όμως με τα πρώτα νερά ήρθαν και επιπλέον φερτά υλικά, τα οποία ξαναβούλωσαν τα φρεάτια και το έχει αναλάβει εξωτερικό συνεργείο, ολοκληρώνονται αυτές οι διαδικασίες. Είναι μία δυναμική κατάσταση. Δηλαδή ένα φρεάτιο δουλεύει όσο είναι ανοιχτό. Αν θα πέσουν φύλλα κλαδιά ή οτιδήποτε άλλο εμπόδιο εκείνη την ώρα καταλαβαίνετε ότι δεν μπορεί να λειτουργήσει και έτσι ολόκληρη περιοχή θα γίνει θα γίνει μία λίμνη».

Παράλληλα, ο Δήμαρχος κάλεσε τους κατοίκους να αλλάξουν νοοτροπία και να βοηθήσουν, ώστε να μην φράζουν τα φρεάτια: «Αν δεν αλλάξει αυτό το πράγμα, η νοοτροπία μας δεν πρόκειται να γίνει ποτέ τίποτα. Δεν πρόκειται ποτέ να λειτουργήσει ό,τι και δουλειά να κάνουμε εμείς ως τοπική αυτοδιοίκηση πρώτου ή δευτέρου βαθμού. Δεν πρόκειται να αλλάξει κάτι, αν δεν αλλάξουμε εμείς οι ίδιοι την νοοτροπία μας».

Διαμαρτυρίες αντιπολίτευσης και κατοίκων για καθυστερήσεις στις παρεμβάσεις

Από τη μεριά του, ο Δημοτικός Σύμβουλος της παράταξης «Δύναμη Ελπίδας», κ. Κωνσταντίνος Πέττας, εξέφρασε τον έντονο προβληματισμό του για την κωλυσιεργία στον καθαρισμό των φρεατίων, τονίζοντας ότι υπάρχουν σοβαρά ζητήματα σε διάφορα σημεία της πόλης: «Προφανώς οι καθαρισμοί των φρεατίων έπρεπε να είχαν ξεκινήσει τουλάχιστον τους θερινούς μήνες. Επίσης έχουν παρατηρηθεί σε αυτό το έργο που έκαναν για την χωροθέτηση κάδων ότι σε αρκετές περιπτώσεις έχουν τσιμεντώσει προϋπάρχοντα φρεάτια δημιουργώντας αρκετά προβλήματα σε αυτές τις περιοχές όπως την Αγία Τριάδα. Με μια μικρή νεροποντή βλέπουμε κεντρικοί δρόμοι, να γίνονται λίμνες και ποτάμια και να παίρνουν παραμάζωμα οτιδήποτε στο διάβα τους. Δυστυχώς βλέπουμε μία κατάσταση η οποία συνεχίζεται. Δεν έχει αλλάξει κάτι με την παρούσα δημοτική αρχή. Βλέπουμε το ίδιο μοτίβο με αποτέλεσμα να αλλάζουν οι δημοτικές αρχές χωρίς επί της ουσίας να αλλάζει ο προγραμματισμός αλλά και γενικότερα η ιεράρχηση των προβλημάτων στην πόλη μας αλλά και στα χωριά».

Ο κ. Πέττας σημείωσε ότι αυτή τη στιγμή μόνο διορθωτικές παρεμβάσεις μπορούν να γίνουν, δεδομένου ότι σημειώνονται ήδη έντονες βροχοπτώσεις στο νησί: «Τώρα μόνο διορθωτικά έργα μπορούν να προχωρήσουν. Επίλυση του προβλήματος δεν μπορεί να γίνει. Θεωρούμε ότι οι υπηρεσίες γνωρίζουν τι ακριβώς πρέπει να γίνει για τον καθαρισμό των πέντε λεκανών της πόλης, από φερτά υλικά. Εργασίες που έπρεπε να είχαν ξεκινήσει την περίοδο του καλοκαιριού, δηλαδή τα αντιπλημμυρικά, κάτι το οποίο δεν έχει γίνει. Τώρα τα φρεάτια έχουν μπουκώσει με φερτά υλικά και όποιες προσπάθειες γίνονται δεν μπορούν να δώσουνε λύση στο πρόβλημα. Απλά κάθε χρόνο είμαστε στο ίδιο έργο θεατές».

«Πλημμυρίζουμε με την πρώτη βροχή» – Αγανάκτηση από κατοίκους και επαγγελματίες

Έντονα είναι τα παράπονα κατοίκων και επιχειρηματιών για την εικόνα που παρουσιάζει η πόλη. Στην περιοχή της Αγίας Τριάδας, σε κάθε μεγάλη κακοκαιρία οι γειτονιές πλημμυρίζουν. Η κ. Κατερίνα Δρογγίτη, κάτοικος της περιοχής, εξήγησε τα οξυμένα προβλήματα που δημιουργούνται: «Πλημμυρίζει πολύ συχνά η περιοχή, γιατί όλα τα νερά από την Αγία Τριάδα, την παλιά εκκλησία της έρχονται από δω, κατεβαίνουν και γυρίζουν σε εμάς. Ένα φρεάτιο που ήταν καλό, το κλείσανε. Μπαίνουν σκουπίδια, νερά και το μισό είναι με τσιμέντο μέσα. Τα νερά από την παραλιακή πάλι είναι μία μονοκατοικία η οποία μπροστά έχει ένα φρεάτιο το οποίο είναι χρόνια χαλασμένο. Προσπαθούν να το ανοίξουν οι άνθρωποι αλλά δεν ανοίγει. Εγώ νομίζω ότι θα έπρεπε να ανοίξουν ένα καινούργιο φρεάτιο. Γιατί όλα τα νερά πάλι συσσωρεύονται και στην παραλιακή και κλείνει η παραλιακή και σε εμάς μέσα και έτσι πλημμυρίζουμε. Είχαμε κι άλλο ένα φρεάτιο στην παραλιακή απέναντι και το έκλεισαν από πάνω και έγινε μικρό. Κατεβαίνουν και λάσπες…»

Από τη μεριά του, ο κ. Στάθης Μπάστας, ο οποίος διατηρεί επιχείρηση εστίασης στην οδό Λουκά Καρρέρ, σημείωσε ότι πρέπει να γίνουν άμεσες παρεμβάσεις για να μην πλημμυρίσει ολόκληρη η περιοχή: «Κάποια εποχή, παλιά, είχε πλημμυρίσει όλη η περιοχή εδώ. Αν δεν καθαρίσουμε τα φρεάτια, πάλι τα ίδια θα έχουμε. Να μην γεμίσουν νερά και τα μαγαζιά μας… Υπάρχει πρόβλημα Όλοι οι τράφοι επίσης είναι γεμάτοι σκουπίδια. Και εδώ στην πόλη κατεβαίνουν όλα τα νερά από τη Μπόχαλη και είναι επικίνδυνα τα πράγματα».

Διονύσης Μπινιώρης