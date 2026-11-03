Απλησίαστα τα ενοίκια στη Ζάκυνθο | “Eίναι ντροπή η κατάσταση που επικρατεί”

Στο επίκεντρο η έλλειψη κατοικιών, τα Airbnb και η αδυναμία εργαζομένων να ανταποκριθούν στο κόστος στέγασης

Έντονα είναι τα παράπονα των συμπολιτών μας για τις ιδιαίτερα υψηλές τιμές των ενοικίων, αλλά και για τη σημαντική μείωση των διαθέσιμων κατοικιών στο νησί.

Το πρόβλημα αποδίδεται, σε μεγάλο βαθμό, στην αύξηση των ακινήτων που διατίθενται πλέον αποκλειστικά για βραχυχρόνια μίσθωση (Airbnb, Booking κ.ά.), περιορίζοντας τις επιλογές όσων αναζητούν κατοικία για μακροχρόνια ενοικίαση. Την ίδια στιγμή, η γενικότερη ακρίβεια και η συνεχής αύξηση των τιμών των καυσίμων επιβαρύνουν ακόμη περισσότερο τα νοικοκυριά, με αποτέλεσμα πολλοί συμπολίτες μας που πληρώνουν ενοίκιο να δυσκολεύονται όλο και περισσότερο να ανταποκριθούν στις καθημερινές τους ανάγκες.

Ο κ. Γιώργος Ξένος, σχολιάζει: «Η κατάσταση με τα ενοίκια είναι απελπιστική. Το μισό μηνιάτικο φεύγει για τα ενοίκια. Δεν υπάρχει πουθενά έλεγχος για οτιδήποτε. Ό,τι θέλουν οι ιδιοκτήτες κάνουν, οι οποίοι έχουν βέβαια αρκετά δίκια γιατί έχουν πάρα πολλούς φόρους να πληρώσουν. Πέραν τούτου όμως αυτή η ασυδοσία που επικρατεί στο συγκεκριμένο κομμάτι είναι πρωτοφανής. Μεγάλο ρόλο παίζουν τα Airbnb. Δυστυχώς έχουν χαλάσει και αυτά με τη σειρά τους στην αγορά γιατί στη Ζάκυνθο και στην Ελλάδα σε μικρότερο βαθμό είναι σε οργασμό η ανοικοδόμηση και μόνο σε τουριστικές περιοχές για συγκεκριμένους λόγους, βίλες και Airbnb. Αυτό αφαιρεί σπίτια, με αποτέλεσμα να εκτινάσσονται τα ενοίκια».

Ο κ. Ξένος πρόσθεσε ότι δεν διαφαίνεται ουσιαστική βούληση από την κυβέρνηση για να λυθεί το συγκεκριμένο ζήτημα, με αποτέλεσμα πολλοί συμπολίτες μας να βρίσκονται σε τεράστιο αδιέξοδο: «Δεν υπάρχει κυβερνητική πολιτική η οποία να μπορεί να αντιμετωπίσει το συγκεκριμένο ζήτημα. Αλλού βρίσκεται η λύση την οποία πιστεύουμε ότι σιγά-σιγά μπορέσει να πάει γιατί έχουν φτάσει στο απροχώρητο τα πράγματα; Υπάρχουν πάρα πολλά κλειστά σπίτια και δουλεύουν μόνο 3-4 μήνες γιατί θα βγάλουν 10-12.000 ευρώ αντί να τα έχουν όλο το χρόνο που θα βγάλουν 3-4.000 ευρώ. Υπάρχουν πολλά σπίτια που τα έχουν με τον ίδιο σκοπό εκμεταλλευόμενα. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε κατ’ αυτόν τον τρόπο. Στις συχνές επισκέψεις μου σε Θεσσαλονίκη, Λαμία και Αθήνα δυστυχώς επικρατεί η ίδια κατάσταση. Και σε τουριστικές και μη τουριστικές πόλεις υπάρχει το ίδιο σκηνικό».

Ο κ. Χρήστος Μαρμαράς εμφανίστηκε από τη μεριά του πολύ πιο καυστικός, σημειώνοντας ότι θα έπρεπε να είχε υπάρξει μέριμνα ώστε να στηριχθούν όσοι έρχονται να εργαστούν στο νησί ως καθηγητές, δάσκαλοι, γιατροί, αστυνομικοί, αλλά φυσικά και οι φοιτητές: «Είναι ντροπή. Είναι απελπιστικά τα πράγματα. Θα έπρεπε όλοι αυτοί οι οποίοι κυβερνάνε αυτό τον τόπο, με τόσο τουρισμό να είχαν βρει λύσεις για τους καθηγητές, τους δασκάλους, τους γιατρούς και για τους φοιτητές. Είναι αίσχος. Δημόσια κτίρια κάθονται ανεκμετάλλευτα. Το παλιό νοσοκομείο θα μπορούσε να είναι τόσα δωμάτια για καθηγητές και δασκάλους, αστυνομικούς και φοιτητές. Κλαίω κάθε μέρα γιατί δεν μπορώ να ανταποκριθώ στις υποχρεώσεις μου. Πώς αυτοί οι άνθρωποι με 900 και 800 ευρώ θα μπορέσουν να πληρώσουν ενοίκια; Ντρέπομαι για τον τόπο που ζω και για τον τρόπο που κυβερνούν. Δεν θέλουν να βρουν λύση. Ο γιος μου αναγκάστηκε να πάει στο Καστελόριζο με πρόγραμμα του Νιάρχου. Ντρέπομαι για αυτή την κατάσταση που επικρατεί».

Ο κ. Νίκος Γραμματικόπουλος, εκπαιδευτικός, σημειώνει: «Υπάρχει το εξής παράλογο: Κάποιοι δήμοι δίνουν κάποια επιδότηση κυρίως νησιά και κατευθείαν μετά που δίνουν επιδότηση για παράδειγμα 200€. Οι ιδιοκτήτες ανεβάζουν το ενοίκιο 200 ευρώ για να πάρουν την επιδότηση αυτοί. Έχουν κάνει καταγγελίες σε νησιά. Είναι 500 ευρώ το ενοίκιο και δίνει ο Δήμος επιδότηση 200 ευρώ για να βοηθήσει τον εκπαιδευτικό και το ενοίκιο από 500 ευρώ, πάει 700 ευρώ. Επίσης οι μισθοί είναι χαμηλοί και τα βγάζουν με ζόρι. Έγιναν ιδιωτικές πρωτοβουλίες στο Αργάσι και στο Τσιλιβή με παροχή δωρεάν δωμάτιών. Υπάρχει όμως τεράστιο πρόβλημα και πανελλαδικό βλέπουμε ότι αυτό το ζήτημα είναι τεράστιο. Αν σε αυτό προσθέσουμε και το κόστος ζωής με τα προβλήματα από τα καύσιμα και το σούπερ μάρκετ, είναι πρόβλημα επιβίωσης και διαιωνίζεται και δεν υπάρχει ουσιαστική λύση».

Διονύσης Μπινιώρης