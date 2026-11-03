Κ. Μητσοτάκης | “Ζήτησαν να μειωθούν τα προϊόντα περιόδου από 24% σε 13%”

«Από το 2023 στη ΔΕΘ είχα μιλήσει για την ανάγκη να επιβάλλουμε τη νομιμότητα παντού. Αν δείτε το συνολικό μας απολογισμό, έχουμε να επιδείξουμε πολύ σημαντικές επιτυχίες. Οι υποθέσεις που είδαν το φως της δημοσιότητας δουλεύονται από τις αρχές χρόνια. Χρειάζεται και πολιτική βούληση. Επιλέξαμε να ασχοληθούμε. Συστήσαμε το ελληνικό FBI, λοιδορήθηκε αυτή η επιλογή. Είμαι πολύ ικανοποιημένος γιατί έχουμε σημαντικά αποτελέσματα», δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξή του στον ραδιοφωνικό σταθμό Alpha 98,9 για την αντιμετώπιση των φαινομένων διαφθοράς αναφέρει το ΑΠΕ.

«Είναι υποθέσεις δεκάδων εκατ. που εντοπίστηκαν μετά από συστηματική δουλειά. Εμείς απαντούμε με το έργο μας. Φαντάζομαι ότι ο κ. Τσίπρας δεν πιστεύει ότι πριν το 2019 δεν υπήρχε παραβατικότητα. Δεν είχε ενδιαφέρον να ασχοληθεί με τις υποθέσεις. Κράτησε ανοικτή τη Βουλή για να αλλάξει τον ποινικό κώδικα», συνέχισε ο πρωθυπουργός και ανέφερε συγκεκριμένα παραδείγματα στον ποινικό κώδικα. «Όλες αυτές οι αλλαγές έγιναν από αυτόν που με αποκαλεί εμένα αρχιερέα της διαφθοράς και της διαπλοκής. Δεν είναι καν πρωτότυπος. Κάποια στιγμή οφείλει ο κ. Τσίπρας να απαντήσει γιατί κράτησε τη Βουλή ανοικτή, ποια γραμμάτια εξαργύρωσε», πρόσθεσε.

«Η ΑΑΔΕ έχει κάνει συνολικά μια σημαντική δουλειά και ως προς την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και ως προς τον εκσυγχρονισμό της. Το γεγονός ότι είναι ανεξάρτητη αρχή είναι επιτυχία της χώρας. Θα καταλάβαινα την αντίθετη κατηγορία, «συγκαλύψατε κάτι», μα «τι συγκαλύψαμε;». Καλώς τα κάνουμε αλλά μας λένε ότι τα κάνουμε τώρα επειδή είναι προεκλογική περίοδος, αυτό λένε. Εγώ μπορώ να σας απαριθμήσω υποθέσεις εδώ και 3,5 χρόνια. Το μήνυμα που στέλνουμε σε όλους τους επιτήδειους είναι ότι θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να σας ξεσκεπάσουμε. Ο κ. Τσίπρας μου επιτίθεται προσωπικά ο ίδιος και τα φερέφωνά του από το 2016 που εκλέχθηκα πρόεδρος ΝΔ. Δεν του βγήκε και σε πολύ καλό. Φανταζόμουν ότι κάποια στιγμή ίσως το έβλεπε λίγο αλλιώς το θέμα. Εγώ είμαι συνηθισμένος σε τέτοιες προσωπικές επιθέσεις και δεν τους δίνω και τόσο σημασία», πρόσθεσε.

«Απέναντι στην ακρίβεια ορθώνουμε αναχώματα – Κάνουμε μόνιμες αυξήσεις στις συντάξεις»

«Δεν μπορώ να προβλέψω τι θα γίνει στις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ. Οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις έχουν μεγάλο βάθος, διακομματική στήριξη, και να υπάρχει αλλαγή στο κογκρέσο δεν θα είναι εις βάρος των ελληνικών συμφερόντων. Προετοιμαζόμαστε ακόμα και για μία νέα ένταση στον Κόλπο. Κανείς δεν μπορεί να αποκλείσει έναν τρίτο γύρο συγκρούσεων», δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνέντευξή του στον ραδιοφωνικό σταθμό Alpha 98,9.

«Προφανώς μία επανέναρξη πολεμικών επιχειρήσεων σίγουρα δεν θα βοηθήσει στην αποκλιμάκωση των τιμών του πετρελαίου. Απέναντι σε αυτή την ακρίβεια έχουμε να ορθώσουμε κάποια αναχώματα. Είναι μια ανακούφιση. Θα δώσουμε τώρα 400 ευρώ σε όλους τους συνταξιούχους. Αυτά μπορούμε, αυτά δίνουμε», συνέχισε ο πρωθυπουργός.

«Αυτά τα 400 ευρώ είναι μόνιμα. Κάνουμε μόνιμες αυξήσεις στις συντάξεις στο πλαίσιο των δυνατοτήτων του προϋπολογισμού. Να θυμίσω για όσους νοικιάζουν, και αυτοί θα πάρουν πίσω στα τέλη Νοεμβρίου ένα ολόκληρο ενοίκιο. Επιλέξαμε αυτή την πολιτική για να ενθαρρύνουμε τους ιδιοκτήτες και τους ενοικιαστές να δηλώνουν όλο το ενοίκιο», συμπλήρωσε.

«Αυτό από μόνο του δεν αρκεί. Πάρτε το πρόγραμμα «Ανακαινίζω – Νοικιάζω». Πρέπει να αυξήσουμε την προσφορά διαμερισμάτων. Μόνο έτσι μπορεί να ισορροπήσει η αγορά», ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης σημειώνοντας πως τα εισοδηματικά κριτήρια είναι αρκετά γενναιόδωρα.

Σε ερώτηση για τα ακίνητα του δημοσίου που είναι αναξιοποίητα, ο πρωθυπουργός είπε ότι «αυτό προσπαθούμε να κάνουμε με την λογική της κοινωνικής αντιπαροχής».

«Αυτή τη στιγμή τα όρια της golden visa έχουν αυξηθεί και σωστά στις 800.000. Και στο air bnb βάλαμε ένα πλαίσιο και δίνουμε πολλά κίνητρα ώστε ο ιδιοκτήτης να μετατρέψει τη βραχυχρόνια μίσθωση σε μακροχρόνια. Σίγουρα οι περαιτέρω περιορισμοί σε περιοχές με μεγάλη πίεση είναι κάτι το οποίο το εξετάζουμε», ανέφερε.

«Μείωση του ΦΠΑ στα προϊόντα περιόδου από το 24% στο 13% – Προτεραιότητα για την επόμενη τετραετία να έχει η οικονομία υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης»

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε ερώτηση για την ηλεκτροκίνηση στα ταξί, απάντησε πως από τη στιγμή που υπάρχουν υποδομές και δημιουργούνται υποδομές η ηλεκτροκίνηση είναι συμφέρουσα για τον οδηγό ταξί.

Για το ενδεχόμενο μείωσης του ΦΠΑ για συγκεκριμένα προϊόντα στο σούπερ μάρκετ, ο πρωθυπουργός είπε ότι υπάρχει ένα ζήτημα δημοσιονομικό και ένα που έχει στοιχείο δικαιοσύνης. Εξήγησε ότι ο προϋπολογισμός δεν αντέχει μεγάλες μειώσεις στον ΦΠΑ. «Εχουμε κάνει μειώσεις στον ΦΠΑ. Θέλουμε να κάνουμε κι άλλες. Μία περίπτωση είναι τα προϊόντα περιόδου που είναι στο 24%. Είναι μία επιπλέον επιβάρυνση για τις γυναίκες. Έδωσα εντολή στον υπουργό Οικονομικών στο νομοσχέδιο με τα μέτρα της ΔΕΘ να μειωθεί ο ΦΠΑ στα προϊόντα περιόδου από το 24% στο 13%. Θα είναι μια μικρή ελάφρυνση αλλά είναι μία κίνηση στοιχειώδους κοινωνικής και φυλετικής δικαιοσύνης. Το δεύτερο το οποίο θέλω να εξετάσω είναι πιλοτικά προγράμματα για κορίτσια παροχής δωρεάν προϊόντων περιόδου σε σχολεία σε περιοχές της πατρίδας μας που έχουν ανάγκη. Θα έχει ισχύ από 1.1.2027», δήλωσε.

Σε ερώτηση για τον φόρο στα καύσιμα, ο πρωθυπουργός απάντησε πως στο πετρέλαιο θέρμανσης μειώθηκε ο φόρος και υπάρχει επιδότηση και στο ντίζελ και στη βενζίνη. «Αν μπορούσα να το κάνω δεν θα το έκανα; Δώσαμε τις ανάσες τις οποίες αντέχει ο προϋπολογισμός. Η αντιπολίτευση κοροϊδεύει ψιλό γαζί. Μου θυμίζετε τον κ. Τσίπρα που έλεγε θα σκίσει τα μνημόνια. Το ΠΑΣΟΚ του κ. Ανδρουλάκη έχει δομημένο πρόγραμμα, κοστολογημένο όχι. Είναι πολύ παραπάνω των αντοχών του προϋπολογισμού», συμπλήρωσε.