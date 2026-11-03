“Φρένο” σε διαταγή πληρωμής ύψους 80.000 ευρώ έβαλε το Μονομελές Πρωτοδικείο Κεφαλληνίας (βίντεο)

Φρένο σε διαταγή πληρωμής ύψους 80.000 ευρώ έβαλε το Μονομελές Πρωτοδικείο Κεφαλληνίας, δικαιώνοντας ζευγάρι δανειοληπτών στην Κεφαλονιά. Η υπόθεση αφορά δύο ανθρώπους που βρίσκονταν σε διαδικασία διαπραγμάτευσης για τη ρύθμιση της οφειλής τους, έχοντας ήδη καταθέσει τα απαραίτητα οικονομικά στοιχεία και σχετικό αίτημα. Παράλληλα, όμως, κινήθηκε η διαδικασία έκδοσης διαταγής πληρωμής. Το δικαστήριο ακύρωσε τη διαταγή, κρίνοντας καταχρηστική τη συγκεκριμένη συμπεριφορά, σε μια απόφαση με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τους οφειλέτες.



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