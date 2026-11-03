Βροχές σε βόρεια, ανατολικά και Αιγαίο – Έως 20 βαθμούς στο Ιόνιο

Την Τετάρτη 4 Νοεμβρίου 2026 αναμένονται τοπικές βροχές στα ανατολικά, στα βόρεια και στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση, στα ανατολικά και στο Αιγαίο. Τοπικά ισχυροί άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο. Περιορισμένη ορατότητα και ομίχλες κυρίως στα δυτικά αναφέρει το meteo.gr

Πιο αναλυτικά, σε ολόκληρη τη χώρα αναμένονται νεφώσεις, κατά τόπους και κατά περιόδους αυξημένες. Λίγες τοπικές βροχές θα εκδηλωθούν στα ανατολικά και βόρεια ηπειρωτικά, στις Σποράδες και σε νησιωτικά τμήματα του Βόρειου και Ανατολικού Αιγαίου. Περισσότερα θα είναι τα φαινόμενα, τις πρωινές ώρες στο Ανατολικό Αιγαίο και τις βραδινές ώρες στην Εύβοια, στην Μαγνησία και στην Βορειοανατολική Στερεά. Τη νύχτα και νωρίς το πρωί η ορατότητα θα είναι κατά τόπους περιορισμένη, ιδιαίτερα στα δυτικά όπου θα σχηματιστούν και ομίχλες.

Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από 1 έως 11 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 4 έως 16-17, στη Θεσσαλία από 5 έως 16-17, στην Ήπειρο από 5 έως 16, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 6 έως 19-21 βαθμούς, στα Επτάνησα από 10 έως 19-20 και στα νησιά του Αιγαίου και στην Κρήτη από 19 έως 20-22 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι στο Βόρειο Αιγαίο θα πνέουν από βορειοανατολικές διευθύνσεις με εντάσεις 5-6 μποφόρ και στο υπόλοιπο Αιγαίο βόρειοι έως βορειοδυτικού με ίδιες εντάσεις. Στο Ιόνιο θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί άνεμοι με εντάσεις έως 5 μποφόρ αλλά προοδευτικά μετά το μεσημέρι θα παρουσιάσουν εξασθένηση.

Στην Αττική και στην πόλη της Αθήνας αναμένονται λίγες νεφώσεις κατά περιόδους αυξημένες, με πιθανότητα για λίγες πρόσκαιρες ασθενείς βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί με εντάσεις 4-5 μποφόρ και πιθανώς τοπικά στα ανατολικά ισχυροί 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο των Αθηνών θα κυμανθεί από 14 έως 20-21 βαθμούς Κελσίου.

Στον νομό και στην πόλη της Θεσσαλονίκης αναμένονται λίγες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί με εντάσεις έως 5 μποφόρ αλλά προοδευτικά μετά το μεσημέρι θα παρουσιάσουν εξασθένηση. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί από 9 έως 16 βαθμούς Κελσίου.