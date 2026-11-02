Στο επίκεντρο η επαγγελματική ενδυνάμωση και η κοινωνική ένταξη ευάλωτων ομάδων στα Ιόνια Νησιά

Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων υλοποιεί δράσεις συμβουλευτικής, κατάρτισης και πιστοποίησης με στόχο την ενίσχυση της απασχολησιμότητας και την επαγγελματική και κοινωνική ένταξη ανέργων που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Στο πλαίσιο του προγράμματος, μέχρι σήμερα έχουν συμμετάσχει 351 ωφελούμενοι και 200 επιχειρήσεις, ενώ η συνολική πρόβλεψη αφορά 650 άτομα.

Συγκεκριμένα αναφέρεται ότι:

Η παρουσίαση της Πράξης «Δράσεις για την Επαγγελματική και Κοινωνική ένταξη Ευπαθών Κοινωνικά Ομάδων στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων» αποτέλεσε το αντικείμενο της ημερίδας που διοργάνωσε η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου 2026, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας.

Η Πράξη υλοποιείται από την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ιόνια Νησιά 2021-2027» και αφορά στην παροχή υπηρεσιών «Συμβουλευτικής, Κατάρτισης και Πιστοποίησης» οι οποίες απευθύνονται σε άνεργους πολίτες των τεσσάρων Περιφερειακών Ενοτήτων των Ιονίων Νήσων με πρόβλεψη συμμετοχής τον αριθμό των 650 ατόμων.

Η μέχρι σήμερα πορεία του έργου, τα αποτελέσματα που έχουν καταγραφεί και οι προτεραιότητες για το επόμενο διάστημα αποτέλεσαν το περιεχόμενο του απολογισμού της ημερίδας που εκτέθηκαν στους συμμετέχοντες από τους ομιλητές, τον Εντεταλμένο Σύμβουλο Υγείας, Παιδείας & Απασχόλησης, Γιάννη Ζήκο, την υπεύθυνη της Πράξης, υπηρεσιακό στέλεχος, Χρυσούλα Μαξούτη και την εκπρόσωπο του αναδόχου του έργου, Ελπίδα Σχίζα.

Στόχος του έργου είναι η υποστήριξη ανθρώπων που αντιμετωπίζουν αυξημένες δυσκολίες πρόσβασης στην αγορά εργασίας, μέσα από την προσφορά δυνατότητας να αναπτύξουν επαγγελματικές δεξιότητες, να αποκτήσουν εμπειρία σε πραγματικό περιβάλλον εργασίας και να ενισχύσουν τις προϋποθέσεις επαγγελματικής και κοινωνικής ένταξής τους.

Η μέχρι σήμερα συμμετοχή στις δράσεις του έργου αφορά σε αριθμό τριακοσίων πενήντα ενός (351) ωφελουμένων και διακοσίων (200) επιχειρήσεων της κοινωνίας των Ιονίων Νήσων, η συνεργασία των οποίων επιτρέπει τη διασύνδεση της κατάρτισης με τις πραγματικές απαιτήσεις της εργασίας, έτσι ώστε να υποστηρίζεται η ένταξη ή η επανένταξη των ατόμων στην αγορά εργασίας.