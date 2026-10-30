Χρηματοδότηση 1,2 εκ. ευρώ για αποκατάσταση φυσικών καταστροφών στη Νότια Κέρκυρα

Την ένταξη της Πράξης «Αποκατάσταση οδών και τοιχίων που αστόχησαν από φυσικές καταστροφές σε περιοχές του Δήμου Νότιας Κέρκυρας», με προϋπολογισμό 1.200.000 ευρώ, στο «Ειδικό Πρόγραμμα Αντιμετώπισης και Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών 2026-2030», υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων, Γιάννης Τρεπεκλής.

Η χρηματοδότηση αφορά στοχευμένες παρεμβάσεις σε πέντε σημεία του Δήμου Νότιας Κέρκυρας, με αντικείμενο την αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από φυσικές καταστροφές και την επαναφορά της ασφαλούς λειτουργίας των υποδομών.

Ειδικότερα, προβλέπονται εργασίες:

– Στην οδό Μπούκαρη – Πετριτή, σε μήκος περίπου 1.500 μέτρων.

– Στην οδό Χλομός – Βουλιαγμένα.

– Στο τοιχίο στον Άγιο Δημήτριο.

– Στο τοιχίο στον Παραμόνα και στο υποχωρήσαν τμήμα του οδοστρώματος.

– Κατασκευή νέου τοιχίου στον Άγιο Ελευθέριο Σπαρτερών.

Οι εργασίες περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, αποκατάσταση οδοστρωμάτων, διευθέτηση ομβρίων υδάτων, σταθεροποίηση πρανών και αποκατάσταση τοιχίων, με βασικό στόχο την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας και την προστασία των τοπικών υποδομών.

Ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων, Γιάννης Τρεπεκλής, υπογραμμίζει ότι η αποκατάσταση των ζημιών από φυσικές καταστροφές και η θωράκιση των υποδομών αποτελούν σταθερή προτεραιότητα της Περιφερειακής Αρχής.

Η εξασφάλιση χρηματοδοτήσεων και η προώθηση συγκεκριμένων έργων αποκατάστασης μετατρέπουν τις ανάγκες των τοπικών κοινωνιών σε παρεμβάσεις με ουσιαστικό αντίκρισμα στην καθημερινότητα των πολιτών, με έμφαση στην ασφάλεια, την προσβασιμότητα και την προστασία των δημόσιων υποδομών.