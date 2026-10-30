Ένωση Ξενοδόχων Κεφαλονιάς & Ιθάκης | Επανεκλογή του Γεράσιμου Τιμοθεάτου στην προεδρία

Η Ένωση Ξενοδόχων Κεφαλονιάς & Ιθάκης ανακοινώνει ότι την Πέμπτη 22 Οκτωβρίου 2026 πραγματοποιήθηκαν με επιτυχία οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου και των Αντιπροσώπων της Ένωσης αναφέρει το kefaloniafocus.

Η εκλογική διαδικασία διεξήχθη σε κλίμα ενότητας και συνεργασίας, με σημαντική συμμετοχή των μελών, γεγονός που επιβεβαιώνει το έντονο ενδιαφέρον του ξενοδοχειακού κόσμου για την πορεία και το μέλλον της Ένωσης.

Κατόπιν της συγκρότησης του νέου Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα, η σύνθεσή του έχει ως εξής:

Πρόεδρος: Γεράσιμος Τιμοθεάτος

Αντιπρόεδρος: Χαράλαμπος Ευαγγελάτος

Γενικός Γραμματέας: Άγγελος Θεοδωρακάτος

Ταμίας: Κωνσταντίνα Χαρίτου

Έφορος Δημοσίων Σχέσεων: Λουκάς Αναγνωστάτος

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο ευχαριστεί θερμά όλα τα μέλη που συμμετείχαν στις αρχαιρεσίες και ανανέωσαν με την παρουσία τους τη δυναμική και τον ρόλο της Ένωσης.

Με αίσθημα ευθύνης απέναντι στους ξενοδόχους της Κεφαλονιάς και της Ιθάκης, το νέο Διοικητικό Συμβούλιο δεσμεύεται να συνεχίσει την προσπάθεια για την προώθηση των θέσεων του κλάδου, την ενίσχυση της εξωστρέφειας των προορισμών μας και την αντιμετώπιση των σύγχρονων προκλήσεων του τουρισμού μέσα από πνεύμα συνεργασίας, συνέπειας και συλλογικότητας.