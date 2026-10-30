Έγραψε ξανά ιστορία ο Απολλοφάνους Φιλόξενος ! Επέστρεψε με δυο μετάλλια από διεθνή αγώνα Ζίου Ζίτσου στη Γερμανία

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Σε μια σπουδαία επιτυχία έφτασε ο σύλλογος πολεμικών τεχνών του Απολλοφάνους Φιλόξενου, ο οποίος κατέκτησε δύο μετάλλια στο German European Ju Jitsu. Συνολικά τρεις αθλητές έδωσαν το παρών στους αγώνες με τους δύο να κατακτούν ασημένιο και χάλκινο μεταλλιο.

Συγκεκριμένα ο σύλλογος κατέκτησε ένα ασημένιο μετάλλιο με τον Νικόλαο Τσιριγώτη -16, 77 κιλά) και τον Αντώνη Βούλτσο Καλλίνικα (-16 ετών, -48 κιλά).

Η ανακοίνωση του συλλόγου

“Αύριο επιστρέφουμε από το GERMAN OPEN EUROPEAN CUP 2026 JU JITSU .Στις αποσκευές μας θα έχουμε δύο μετάλλια σε σύνολο 3 αθλητών που συμμετείχαν από τον σύλλογο μας. Ασημένιο μετάλλιο 🥈 ο Τσιριγώτης Νικόλαος (-16 ετών ,-77 κιλά.)Χάλκινο μετάλλιο 🥉 ο Βούλτσος Καλίνικας Αντώνιος (-16 ετών,-48 κιλά). Ο Ζηλάκος Ιασονας Διονύσιος αγωνίστηκε στα -18 ετών ,-56 κιλά αλλά δεν κατάφερε να διακριθεί στα μετάλλια!το πρωτάθλημα διεξήχθη στην πόλη Χαλλεν ( μια όμορφη κ ήσυχη πόλη.)της Γερμανίας.34 χρόνια Επιτυχίες και συνεχίζουμε“.

Από τη μεριά του ο προπονητής του συλλόγου Δημήτρης Παναγιωτόπουλος αναφερόμενος στις επιτυχίες των αθλητών του είπε:“Ήταν ένα πολύ όμορφο πρωτάθλημα. Συμμετείχαν αθλητές από 20 χώρες. Εμείς σαν Απολλοφάνους Φιλόξενος ενσωματωθήκαμε με τους υπόλοιπους αθλητές της Εθνικής Ελλάδος. Είχαμε τεράστια επιτυχία, κατακτήσαμε δύο μετάλλια. Συνεχίζεται η παράδοση επιτυχιών και μεταλλίων εδώ και 34 χρόνια. Γίνεται μεγάλος αγώνας και προσπάθεια. Να ευχαριστήσω τους γονείς που ήταν πάντα δίπλα μας και συνεχίζουμε για το καλύτερο.

Επόμενη διοργάνωση είναι το Τουρνουά Ακρόπολις που έχει γίνει θεσμός από τότε που υπάρχει το ζιου ζίτσου, διεξάγεται 5-7 Δεκεμβρίου και μετά θα συμμετάσχουμε στα Πανελλήνια Πρωταθλήματα στις αρχές του 2027 που καθορίζεται και η Εθνική ομάδα“.



Ο Απολλοφάνους Φιλόξενος συνεχίζει την παράδοση των σπουδαίων διακρίσεων και τα κατάφερε και πάλι φτάνοντας σε σημαντικές επιτυχίες και μετάλλια. Για τον σύλλογο το μέλλον προμηνύεται λαμπρό καθώς έχει ακόμα πολλές σημαντικές διοργανώσεις και αρκετούς αθλητές που στοχεύουν να φτάσουν σε πολύ υψηλές διακρίσεις.

Διονύσης Μπινιώρης