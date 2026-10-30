Η ΔΕΕΠ ΝΔ Ζακύνθου μεταφέρθηκε σε νέα γραφεία στη Φωσκόλου

Τη μετεγκατάσταση των γραφείων της στη νέα διεύθυνση, Φωσκόλου 40, ολοκλήρωσε η ΔΕΕΠ Ζακύνθου της Νέας Δημοκρατίας, ανακοινώνοντας παράλληλα την έναρξη λειτουργίας τους για το κοινό.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της, ο νέος χώρος θα είναι ανοιχτός για τα μέλη, τους φίλους του κόμματος, αλλά και κάθε πολίτη που επιθυμεί να καταθέσει τις απόψεις και τις προτάσεις του.

Πιο αναλυτικά, αναφέρεται: “Η ΔΕΕΠ Ζακύνθου ανακοινώνει την ολοκλήρωση της μετεγκατάστασης των γραφείων της και την έναρξη λειτουργίας τους για το κοινό, στη διεύθυνση Φωσκόλου 40. Τα γραφεία αποτελούν έναν χώρο διαλόγου, ανταλλαγής ιδεών, συνεργασίας και ενεργού συμμετοχής. Έναν χώρο όπου κάθε μέλος και φίλος της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και κάθε συμπολίτης μας, μπορεί να έρθει κοντά μας, να καταθέσει τις απόψεις του και να συμβάλει με τις ιδέες και την παρουσία του στην κοινή μας προσπάθεια για το μέλλον της Ελλάδας και της Ζακύνθου”.

Ώρες λειτουργίας:

Δευτέρα – Παρασκευή: 18:00 – 20:00

Σάββατο: 10:00 – 13:00