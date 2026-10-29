Κεφαλονιά | 9,24 εκατ. ευρώ για την ανακατασκευή του Αρχαιολογικού Μουσείου Αργοστολίου

Στην εξασφάλιση της χρηματοδότησης για ένα εμβληματικό έργο πολιτισμού για την Κεφαλονιά προχώρησε ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων, Γιάννης Τρεπεκλής, υπογράφοντας την Απόφαση Ένταξης στο Πρόγραμμα «Ιόνια Νησιά 2021-2027» της Πράξης: «ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ», με Κύριο του Έργου το Υπουργείο Πολιτισμού.

Ο Προϋπολογισμός Δημόσιας Δαπάνης της Πράξης ανέρχεται στο ποσό των 9.243.294,26 €.

Αντικείμενο και Στόχος του Έργου

Αντικείμενο του έργου είναι η πλήρης ανακατασκευή —στην ίδια μορφή με το προϋπάρχον κτίριο— και η επανέκθεση των συλλογών και εκθεμάτων του Αρχαιολογικού Μουσείου Αργοστολίου.

Το προϋπάρχον διώροφο κτίριο (υπόγειο και υπερυψωμένο ισόγειο), μετά την παρέλευση εξήντα περίπου ετών, τη φυσική φθορά του χρόνου και κυρίως τις εκτεταμένες ζημιές που υπέστη από τους σεισμούς του 2014 —γεγονός που οδήγησε στο να παραμένει έκτοτε κλειστό— χρήζει δομικής, τεχνολογικής και λειτουργικής αναβάθμισης.

Η υλοποίηση της Πράξης είχε ξεκινήσει αρχικά με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ), ωστόσο, εξαιτίας των αυστηρών προθεσμιών του εν λόγω χρηματοδοτικού εργαλείου, κρίθηκε αναγκαία η μεταφορά και διασφάλιση της χρηματοδότησής του μέσω του Περιφερειακού Προγράμματος «Ιόνια Νησιά 2021-2027».

Βασικά Στοιχεία Υλοποίησης

•Υποέργα: Η Πράξη θα υλοποιηθεί συνολικά μέσω έντεκα (11) υποέργων.

•Φορέας Λειτουργίας: Μετά την ολοκλήρωσή του, η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισμού, Εφορεία Αρχαιοτήτων Κεφαλληνίας & Ιθάκης, θα μεριμνά για τη λειτουργία του Μουσείου.

•Χαρακτηριστικά: Δημιουργείται ένας σύγχρονος, λειτουργικός, ενεργειακά αποδοτικός και προσβάσιμος σε όλους πολιτιστικός χώρος.

Η ολοκλήρωση του Αρχαιολογικού Μουσείου Αργοστολίου αναμένεται να συμβάλει καθοριστικά στην κοινωνική και πολιτιστική ζωή της πόλης του Αργοστολίου, ενισχύοντας την τουριστική και οικονομική ανάπτυξη της περιοχής και αποδίδοντας στους κατοίκους και τους επισκέπτες ένα μουσείο αντάξιο της μακράς ιστορίας και της πολιτιστικής ταυτότητας της Κεφαλονιάς.