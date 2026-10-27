Ιόνιο Πανεπιστήμιο | Τελετές ορκωμοσίας προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών τον Δεκέμβριο 2026

Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο προχωρά στον προγραμματισμό των τελετών ορκωμοσίας των αποφοίτων των ακαδημαϊκών Τμημάτων του για την περίοδο Δεκεμβρίου 2026.

ΤΕΛΕΤΕΣ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΕΡΚΥΡΑ (Ιόνιος Ακαδημία- Αίθουσα «Γεώργιος Γραμματικάκης»)

ΤΡΙΤΗ 1/12/2026

Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών

Τμήμα Ιστορίας & Ψηφιακών Ανθρωπιστικών Επιστημών – ώρα 10:00

Προσέλευση αποφοιτώντων: 8:45 – 9:00 – Προσέλευση κοινού: 9:45

Τμήμα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας – ώρα 12:30

Προσέλευση αποφοιτώντων: 11.15 -11.30 – Προσέλευση κοινού: 12:15

ΤΕΤΑΡΤΗ 2/12/2026

Σχολή Επιστήμης της Πληροφορίας και Πληροφορικής & Σχολή Οικονομικών Επιστημών

Τμήμα Επιστήμης της Πληροφορίας – ώρα 10:00

Τμήμα Τουρισμού – ώρα 10:00

κοινή τελετή

Προσέλευση αποφοιτώντων: 8:45 – 9:00 – Προσέλευση κοινού: 9:45

Τμήμα Πληροφορικής – ώρα 12:30

Προσέλευση αποφοιτώντων: 11.15 -11.30 – Προσέλευση κοινού: 12:15



ΠΕΜΠΤΗ 3/12/2026

Σχολή Μουσικής και Οπτικοακουστικών Τεχνών

Τμήμα Μουσικών Σπουδών – ώρα 10:00

Προσέλευση αποφοιτώντων: 8:45 – 9:00 – Προσέλευση κοινού: 9:45

Τμήμα Τεχνών, Ήχου και Εικόνας – ώρα 12:30

Προσέλευση αποφοιτώντων: 11.15 -11.30 – Προσέλευση κοινού: 12:15

Παρακαλούνται οι αποφοιτώντες να προσέλθουν με την ταυτότητά τους τουλάχιστον μία ώρα πριν από την έναρξη της τελετής και σύμφωνα με το ανωτέρω πρόγραμμα

ΤΕΛΕΤΗ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ ΣΤΗ ΖΑΚΥΝΘΟ

Σχολή Περιβάλλοντος

Τμήμα Περιβάλλοντος

ΔΕΥΤΕΡΑ 7/12/2026 – ΩΡΑ 11.00- Αμφιθέατρο Τμήματος Περιβάλλοντος

Οι ημερομηνίες των τελετών ορκωμοσίας των υπολοίπων ακαδημαϊκών τμημάτων θα ανακοινωθούν προσεχώς