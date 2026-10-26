“Πληγώθηκε” από τις αμυντικές αδράνεις της η Ζάκυνθος – Έχασε 2-3 από τον Πύργο στο Μαρκόπουλο

Οι σοβαρές αμυντικές αδράνειες “πλήγωσαν” τη Ζάκυνθο που είδε τον Πύργο να προηγείται με 2-0 στο πρώτο μέρος και παρά τη βελτιωμένη εικόνα της στο δεύτερο μέρος ηττήθηκε με 2-3 και μένει τελευταία στη Superbet League 2 με μόλις 3 βαθμούς και χωρίς νίκη στο πρωτάθλημα. Η Ζακυνθινή ομάδα που έπαιξε στο Μαρκόπουλο παραμένει προβληματική και λόγω της απουσίας της από την φυσική της έδρας, ωστόσο και αγωνιστικά παρουσιάζει ανασταλτικά προβλήματα που της στερούν βαθμό ή βαθμούς μέχρι τώρα στο πρωτάθλημα.

Η Ζάκυνθος στο παιχνίδι είχε την πρώτη καλή στιγμή με τον Κουάντρα να σουτάρει και τον Γιαννίκογλου να μπλοκάρει. Στο 15′ το πλασέ του Μαυρία μπλόκαρε ο Τσόγκας μετά από αμυντικό λάθος Κάτσε και Τσίτσκα στην περιοχή. Στο 19′ το εξαιρετικό σουτ του Μούσια, εξουδετέρωσε ο Τσόγκας, ενώ τρία λεπτά μετά ο Μαυρίας σούταρε και αυτός, με τον γκολκίπερ του ΑΠΣ να μπλοκάρει με δεύτερη προσπάθεια.

Όμως σε διάστημα τριών λεπτών η Ζάκυνθος δέχθηκε δυο γκολ, πρώτα στο 26′ από σέντρα του Μαυρία με τη μπάλα να περνάει από όλους και να καταλήγει στον Φοφανά που “έγραψε” το 1-0, ενώ στο 29′ από νέα αμυντική αδράνεια ο Μαυρίας πλάσαρε για το 2-0.

Στο δεύτερο ημίχρονο η Ζάκυνθος μπήκε πιο επιθετικά και αποφασισμένη να σκοράρει κάτι που κατάφερε μόλις στο 50′ με εύστοχο πέναλτι του Κουάντρα μετά από μαρκάρισμα που κέρδισε ο Νέιρα εντός περιοχής.

Η Ζάκυνθος συνέχισε να πιέζει και είχε ευκαιρία στο 58′ με τον Κουάντρα αλλά νικήθηκε στο τετ α τετ από τον Γιαννίκογλου.

Δυστυχώς όμως ίσως στην μοναδική φάση που έκανε ο Πύργος στο δεύτερο μέρος “τρύπησε” την άμυνα με τον Σκεντεράϊ να πλασάρει τον Τσόγκα για το 3-1 των φιλοξενούμενων.

Η Ζάκυνθος είχε διπλή μεγάλη ευκαιρία με τον Γιαννίκογλου να αποκρούει την κεφαλιά του Κουάντρα ενώ αμέσως μετά ο Σέλμα σημάδεψε το οριζόντιο δοκάρι.

Τελικά στο 88′ ο Κουάντρα από ασιστ του Σίνγκ μείωσε σε 2-3 με ωραίο σουτ, αλλά οι γηπεδούχοι δεν κατάφεραν να κάνουν κάτι περισσότερο και γνώρισαν την ήττα.

ΑΠΣ Ζάκυνθος (Φυντάνης): Τσόγκας, Τσίτσκας, Στίκας (82′ Ροντρίγκες), Κουάντρα, Λαζαρίδης (36′ Γυφτομήτρος), Αναστασόπουλος, Κάτσε, Κμαγιάλ (89′ Κρυπαράκος), Νέιρα (82′ Σίνγκ), Ζοάο Μάριο (46′ Μπαστακός), Σέλμα .

ΠΑΣ Πύργος (Σπανός): Γιαννίκογλου, Εραμούσπε, Ευαγγέλου, Πρίφτη, Σκεντεράι , Μούσια, Τσορνομάζ (61′ Σαρδέλης), Φερεκίδης (54′ Λεμονής), Φοφανά, Μαυριάς (89′ Χαντί), Δασκαλόπουλος (61′ Ναλιτζής).