Κέρκυρα | Χειροπέδες σε δυο διωκομένους αλλοδαπούς μετά από Ερυθρά Αγγελία Διεθνών Αναζητήσεων

Συνελήφθησαν την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου 2026 από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων, στην Κέρκυρα, σε διαφορετικές περιπτώσεις, δύο διωκόμενοι αλλοδαποί.

Ειδικότερα, στην πρώτη περίπτωση, συνελήφθη 40χρονος αλλοδαπός, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσαν:

•Ερυθρά Αγγελία Διεθνών Αναζητήσεων Αρχών Αλβανίας, για φθορά, απειλή και αποσιώπηση εγκλημάτων και

•Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης από Αρχές Βελγίου, για απόπειρα ανθρωποκτονίας.

Επιπλέον, στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν -62- γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης.

Τέλος, σε μία ακόμη περίπτωση, οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη 37χρονου αλλοδαπού, καθώς σε βάρος του εκκρεμούσε Ερυθρά Αγγελία Διεθνών Αναζητήσεων Αρχών Αλβανίας, για ανθρωποκτονία και οπλοκατοχή.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στις αρμόδιες εισαγγελικές Αρχές.