Σπουδαία επικράτηση της ΑΓΕΖ επί της Νίκης Προαστείου με 72-48 | “Όπλο” η καταπληκτική της άμυνα

Με άμυνα που “έσπαγε κόκκαλα” η ΑΓΕΖ επικράτησε με 72-48 της Νίκης Προαστείου στο κλειστό της Παναγούλας σε ένα ματς που είχε υποδειγματική εικόνα για τέσσερις περιόδους. Οι “ερυθρόλευκοι” ξεκίνησαν πολύ καλά το παιχνίδι και παρά το γεγονός ότι ήταν πίσω στο σκορ με 22-23 στην πρώτη περίοδο, είχαν πάθος και διάθεση. Να σημειωθεί ότι στα πρώτα δέκα λεπτά οι φιλοξενούμενοι ήταν ιδιαίτερα εύστοχοι έξω από τα 6,75.

Διονύσης Μπινιώρης

Όμως όταν αυτό άλλαξε στη συνέχεια η ΑΓΕΖ ξέφυγε με 42-31 στο ημίχρονο.Η καλή εικόνα συνεχίστηκε στην τρίτη περίοδο όπου το σύνολο του Άρη Ξενούλη ξέφυγε με 58-40 ενώ αποκορύφωμα ήταν το τελευταίο δεκάλεπτο όπου άφησαν τους φιλοξενούμενους να σκοράρουν μόλις 8 πόντους και έφτασε στη θριαμβευτική επικράτηση με 72-48, ενώ παράλληλα πανηγύρισε τη τρίτη νίκη του σε ισάριθμους αγώνες.Πρωταγωνιστής ήταν ο Κώστας Θεοδωρίτσης με 24 πόντους, ενώ πολλοί παίκτες επίσης βοήθησαν τόσο στην άμυνα όσο και στην επίθεση.Δεκάλεπτα: 22-23, 42-31, 58-40, 72-48ΑΓΕΖ (Ξενούλης Αρ.): Θεοδωρίτσης Κ. 24, Θεοδωρίτσης Δ. 12, Λιβέρης Δ. 11, Μάργαρης Δ. 10, Βαρβαρίγος Α,. 9, Μουζάκης Θ. 3, Θεοδωρίτσης 3, Θεοδωρίτσης Δ. 3, Γιαννούλης Ελ., Παπαγεώργης Π, Μοθωναίος Δ., Τσίπηρας Δ.Θ.