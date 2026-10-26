Εθνική Αρχή Διαφάνειας και Ιόνιο Πανεπιστήμιο | Ημερίδα: «Ο Εσωτερικός Έλεγχος στα Πανεπιστήμια»

Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκε στην Κέρκυρα η ημερίδα με θέμα «Ο Εσωτερικός Έλεγχος στα Πανεπιστήμια», την οποία συνδιοργάνωσαν η Εθνική Αρχή Διαφάνειας (ΕΑΔ) και το Ιόνιο Πανεπιστήμιο στις 15 Οκτωβρίου 2026 στην Ιόνιο Ακαδημία. Στην ημερίδα συμμετείχαν, με φυσική παρουσία και εξ αποστάσεως, εκπρόσωποι της ΕΑΔ, Πρυτάνεις, Αντιπρυτάνεις, στελέχη διοίκησης, προϊστάμενοι και στελέχη των Μονάδων Εσωτερικού Ελέγχου των ελληνικών ΑΕΙ, καθώς και η Επίτροπος του Ελεγκτικού Συνεδρίου στην Περιφερειακή Ενότητα Κέρκυρας.

Την έναρξη των εργασιών κήρυξαν ο Πρύτανης του Ιονίου Πανεπιστημίου, Καθηγητής Ανδρέας Φλώρος, και η Διοικήτρια της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, Αλεξάνδρα Ρογκάκου, οι οποίοι τόνισαν τον καθοριστικό ρόλο του εσωτερικού ελέγχου στην ενίσχυση της διαφάνειας, της λογοδοσίας, της χρηστής διοίκησης και της αποτελεσματικότητας των πανεπιστημίων.

Στο πρώτο μέρος της ημερίδας, η Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης Ακεραιότητας και Λογοδοσίας της ΕΑΔ, Μαρία Κωνσταντινίδου, καθώς και προϊστάμενοι των οργανικών μονάδων της ίδιας Γενικής Διεύθυνσης, παρουσίασαν το θεσμικό πλαίσιο εσωτερικού ελέγχου στα ΑΕΙ, τις υποχρεώσεις των ιδρυμάτων, την υφιστάμενη εικόνα των Μονάδων Εσωτερικού Ελέγχου και τις δράσεις συνεργασίας ΕΑΔ και πανεπιστημίων.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσίασε η ενότητα «Παρουσίαση εμπειριών και καλών πρακτικών από τα ΑΕΙ», στο πλαίσιο της οποίας οι εκπρόσωποι των πανεπιστημίων παρουσίασαν την εμπειρία τους από την εφαρμογή του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου, τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν, καθώς και καινοτόμες πρακτικές που συμβάλλουν στη βελτίωση της διοικητικής λειτουργίας των ιδρυμάτων.

Στο δεύτερο μέρος της ημερίδας, απηύθυνε χαιρετισμό ο Πρύτανης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και Προεδρεύων της Συνόδου Πρυτάνεων των Ελληνικών Πανεπιστημίων, Καθηγητής Γεράσιμος Σιάσος, υπογραμμίζοντας τη σημασία της θεσμικής θωράκισης των πανεπιστημίων και της ενδυνάμωσης των δομών εσωτερικού ελέγχου.

Κατά τον ανοιχτό διάλογο που ακολούθησε, αναδείχθηκαν ζητήματα που αφορούν τη λειτουργία των Μονάδων Εσωτερικού Ελέγχου, τις προκλήσεις της στελέχωσης, την καλλιέργεια κουλτούρας εσωτερικού ελέγχου, τη διαχείριση κινδύνων, τον ψηφιακό μετασχηματισμό και τις προοπτικές περαιτέρω ενίσχυσης του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου στα πανεπιστήμια.

Η ημερίδα ολοκληρώθηκε με τη διατύπωση συμπερασμάτων και προτάσεων για τα επόμενα βήματα στον τομέα του εσωτερικού ελέγχου στα ελληνικά πανεπιστήμια.

Στην ανακοίνωση που εξέδωσε το Ιόνιο Πανεπιστήμιο, αναφέρεται: “Η ανταλλαγή εμπειριών μεταξύ των συμμετεχόντων ανέδειξε τη χρησιμότητα της δικτύωσης, της ανταλλαγής τεχνογνωσίας και της συνεργασίας μεταξύ της ΕΑΔ και των ΑΕΙ για την αντιμετώπιση κοινών προκλήσεων και την υιοθέτηση αποτελεσματικών πρακτικών. Την επομένη, στις 16 Οκτωβρίου 2026, πραγματοποιήθηκε στην Ιόνιο Ακαδημία ημερίδα της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας με θέμα «Εθνική Αρχή Διαφάνειας – Σύγχρονα Εργαλεία Πρόληψης στη Δημόσια Διακυβέρνηση: Γενική Διεύθυνση Ακεραιότητας και Λογοδοσίας». Η εκδήλωση εντάσσεται στην προσπάθεια ενίσχυσης της συνεργασίας της ΕΑΔ με τους δημόσιους φορείς σε θέματα ακεραιότητας και λογοδοσίας. Η εκδήλωση επικεντρώθηκε στις πολιτικές ακεραιότητας, τον εσωτερικό έλεγχο, τη διαχείριση κινδύνων και τις ειδικές τομεακές στρατηγικές καταπολέμησης της διαφθοράς. Τις δράσεις και τα εργαλεία πρόληψης παρουσίασαν η Μαρία Κωνσταντινίδου και προϊστάμενοι οργανικών μονάδων της Γενικής Διεύθυνσης Ακεραιότητας και Λογοδοσίας της ΕΑΔ. Η 2Η ημερίδα συγκέντρωσε περίπου 340 συμμετέχοντες, με φυσική παρουσία και εξ αποστάσεως. Παρευρέθηκαν η Διοικήτρια της ΕΑΔ, Αλεξάνδρα Ρογκάκου, ο Πρύτανης του Ιονίου Πανεπιστημίου, Καθηγητής Ανδρέας Φλώρος, η Επίτροπος και εκπρόσωποι του Ελεγκτικού Συνεδρίου στην Κέρκυρα, καθώς και εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης και της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων. Την ημερίδα παρακολούθησαν επίσης διευθυντικά στελέχη και προϊστάμενοι οργανικών μονάδων του Ιονίου Πανεπιστημίου, επιβεβαιώνοντας το ενδιαφέρον του Ιδρύματος για θέματα διαφάνειας, λογοδοσίας και χρηστής διοίκησης”.