Κρίθηκαν προφυλακιστέοι Βαγγελης Λιόλιος και Γιώργος Μαυραγάνης για τους στημένους αγώνες στο ελληνικό μπάσκετ

Σε απόφαση που σοκάρει τον ελληνικό αθλητισμό ο μέχρι πρότινος πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης Βαγγέλης Λιόλιος με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα προφυλακίστηκε για το σκάνδαλο των στημένων αγώνων στο Ελληνικό μπάσκετ. Ίδια ήταν η απόφαση για τον Γιώργο Μαυραγάνη που είχε επίσης συλληφθεί.

Θυμίζουμε ότι την Παρασκευή ο Τάσος Παπαπέτρου επίσης είχε προφυλακιστεί.

Αύριο ακολουθούν οι Ηλίας Κορομηλάς, Βάσω Τσαρούχα και Τάσος Πηλοίδης.

Θυμίζουμε ότι νέος πρόεδρος της ΕΟΚ είναι ο Άγγελος Παπανικολάου, με την διοίκηση να προχωράει και σε ανακοίνωση τονίζοντας ότι θα κάνει το καλύτερο δυνατό για το ελληνικό μπάσκετ.

Ημέρα της Ζακύνθου