Η ΕΛ.Α.Σ. Ζακύνθου για τον χαμό του Ηλία Μακρή | “Η απουσία του αφήνει δυσαναπλήρωτο κενό”

Σε ανακοίνωση προχώρησε η ΕΛ.Α.Σ. Ζακύνθου για τον χαμό του Ηλία Μακρή, ο οποίος έφυγε από τη ζωή μετά από σοβαρό πρόβλημα υγείας το οποίο αντιμετώπιζε. Ο συνδυασμός αναφέρει ότι αφήνει ένα δυσαναπλήρωτο κενό και αποτέλεσε ένα δυναμικό στέλεχος στην πολιτική σκηνή.

Η ανακοίνωση

Υπάρχουν στιγμές που τα λόγια μοιάζουν φτωχά μπροστά στην απώλεια ενός ανθρώπου με τον οποίο μοιράστηκες κοινές αγωνίες, προσδοκίες, αγώνες και όνειρα. Στιγμές που η πολιτική υποχωρεί μπροστά στην ανθρώπινη οδύνη και η καρδιά δυσκολεύεται να αποδεχτεί πως ένας σύντροφος δεν θα βρίσκεται πια ανάμεσά μας.

Με βαθιά θλίψη αποχαιρετούμε τον Ηλία Μακρή.

Τον σύντροφο που συμπορεύτηκε με την Αριστερά, τον άνθρωπο που πίστεψε στις ιδέες του και παρέμεινε σταθερός στις αξίες και στα πιστεύω του. Εκείνον που δεν αντιμετώπισε την πολιτική ως μέσο προσωπικής προβολής, αλλά ως πεδίο προσφοράς, διεκδίκησης και αγώνα για μια κοινωνία πιο δίκαιη και πιο ανθρώπινη.

Ο Ηλίας Μακρής γεννήθηκε το 1963 στο Ελαιοχώριο Μεσσηνίας. Σπούδασε Διοίκηση Μονάδων Τοπικής Αυτοδιοίκησης και πραγματοποίησε μεταπτυχιακές σπουδές στη Βιώσιμη Ανάπτυξη, με κατεύθυνση την Τοπική Ανάπτυξη. Εργάστηκε ως δημόσιος υπάλληλος, συνδυάζοντας την επιστημονική του κατάρτιση με το διαρκές ενδιαφέρον του για τα προβλήματα της κοινωνίας και της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Υπήρξε ιδρυτικό μέλος του ΣΥΡΙΖΑ στη Ζάκυνθο το 2008 και δραστήριο στέλεχος της τοπικής του οργάνωσης σε όλη τη διάρκεια της πολιτικής του διαδρομής. Συμμετείχε στις συλλογικές διαδικασίες και υπήρξε μέλος της Νομαρχιακής Επιτροπής Ζακύνθου σε διαφορετικές περιόδους, από τα πρώτα χρόνια της συγκρότησης της οργάνωσης μέχρι σήμερα.

Η παρουσία του στην τοπική αυτοδιοίκηση υπήρξε επίσης σταθερή. Στις δημοτικές εκλογές του 2010 ήταν υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος με τη «Ριζοσπαστική και Οικολογική Δημοτική Κίνηση», με επικεφαλής τον Αντώνη Κασσιμάτη. Το 2019 συμμετείχε εκ νέου ως υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος με τον συνδυασμό «Ζάκυνθος – Ανατροπή – Αναγέννηση», επίσης με επικεφαλής τον Αντώνη Κασσιμάτη, ενώ στις περιφερειακές εκλογές του 2023 ήταν υποψήφιος περιφερειακός σύμβουλος με την ΑΝ.Α.Σ.Α. του Θεόδωρου Γαλιατσάτου στα Ιόνια Νησιά.

Ιδιαίτερη θέση στην κοινωνική του δράση είχε η συμμετοχή του στην «Αλληλεγγύη Παντού», της οποίας υπήρξε δραστήριο μέλος. Για τον Ηλία, η αλληλεγγύη δεν ήταν μια αφηρημένη πολιτική έννοια, αλλά μια στάση ζωής που αποκτούσε περιεχόμενο μέσα από τη συλλογική προσπάθεια και την έμπρακτη στήριξη των συνανθρώπων μας.

Παράλληλα, με την αρθρογραφία και τις δημόσιες παρεμβάσεις του συμμετείχε στον διάλογο για σημαντικά ζητήματα της Ζακύνθου, την αυτοδιοίκηση, την εκπαίδευση και τις πολιτικές εξελίξεις στην Αριστερά.

Γιατί ο Ηλίας πίστευε πως οι ιδέες έχουν αξία όταν γίνονται πράξη. Πως η δημοκρατία, η κοινωνική δικαιοσύνη, η ισότητα και η αλληλεγγύη δεν είναι απλώς όμορφες λέξεις, αλλά καθημερινός αγώνας και ευθύνη απέναντι στους ανθρώπους.

Και αυτή την πίστη του στις ιδέες του θα κρατήσουμε ζωντανή στη μνήμη μας.

Σήμερα, όμως, πέρα από τον συναγωνιστή, αποχαιρετούμε τον άνθρωπο. Τον σύζυγο της αγαπημένης του Μαρίας Καμπίτση, τον πατέρα του Διονύση, τον δικό τους Ηλία. Εκείνον που η απουσία του αφήνει ένα δυσαναπλήρωτο κενό, που κανένα συλλυπητήριο μήνυμα δεν μπορεί να καλύψει.

Ως ΕΛ.Α.Σ. Ζακύνθου, νιώθουμε πως ο αποχαιρετισμός μας δεν είναι μόνο ένας αποχαιρετισμός σε έναν σύντροφο. Είναι και μια υπόσχεση πως δεν θα ξεχάσουμε τον άνθρωπο με τον οποίο μοιραστήκαμε ένα κομμάτι της κοινής μας διαδρομής. Πως θα κρατήσουμε ζωντανές τις αξίες που υπηρέτησε και την πίστη του σε έναν κόσμο πιο δίκαιο, πιο αλληλέγγυο, πιο ανθρώπινο.

Γιατί οι άνθρωποι που αγαπήσαμε και αγωνιστήκαμε μαζί τους δεν χάνονται εντελώς. Μένουν στις μνήμες μας, στις στιγμές που μοιραστήκαμε, στις ιδέες που μας ένωσαν και στους αγώνες που συνεχίζονται.

Καλό σου ταξίδι, αγαπημένε σύντροφε Ηλία.

Ας αναπαυθεί η ψυχή σου.

Θα σε θυμόμαστε με αγάπη, εκτίμηση και σεβασμό.

Τα πιο θερμά μας συλλυπητήρια στη Μαρία, στον Διονύση και σε όλους τους αγαπημένους σου ανθρώπους.