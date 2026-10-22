Ξεκινούν αύριο Παρασκευή (23/10) οι απολογίες των έξι κατηγορούμενων για χειραγώγηση αγώνων μπάσκετ

Προθεσμίες έλαβαν για τις απολογίες τους οι έξι κατηγορούμενοι για χειραγώγηση αγώνων μπάσκετ από τον 9ο τακτικό ανακριτή, ο οποίος θα χειριστεί την υπόθεση.

Η απολογητική διαδικασία θα ξεκινήσει αύριο, Παρασκευή 23 Οκτωβρίου, το μεσημέρι, οπότε θα απολογηθεί κατηγορούμενος διαιτητής. Οι απολογίες θα συνεχιστούν την Κυριακή 25 Οκτωβρίου, το πρωί, οπότε στο ανακριτικό γραφείο θα βρεθούν ο πρόεδρος της ΕΟΚ, Βαγγέλης Λιόλιος, καθώς και ο φερόμενος συνεργάτης του, πρώην αθλητής. Οι άλλοι τρεις κατηγορούμενοι που είναι στον χώρο της διαιτησίας θα δώσουν απολογίες την Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, το πρωί δημοσιεύει το ΑΠΕ.

Οι έξι παράγοντες του μπάσκετ είναι αντιμέτωποι με κατηγορίες που ανά περίπτωση αφορούν το κακούργημα της δωροδοκίας και δωροληψίας με την επιβαρυντική περίσταση ότι τα αδικήματα φέρονται να διαπράχθηκαν στο πλαίσιο του αθλητικού νόμου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η θέση του προέδρου της ΕΟΚ έναντι της κατηγορίας είναι αρνητική. Ο κορυφαίος θεσμικός παράγοντας του αθλήματος αναμένει να έχει πλήρη εικόνα του κατηγορητηρίου, στο οποίο φαίνεται να καταγράφονται συγκεκριμένα περιστατικά.

Η πλευρά του θεωρούμενου ως βασικού κατηγορούμενου στην υπόθεση φέρεται να προετοιμάζεται να αντικρούσει τις δύο καταθέσεις που κρίθηκαν εξόχως σημαντικές από τον αθλητικό εισαγγελέα. Πρόκειται για έναν εν ενεργεία διαιτητή και έναν επιχειρηματία. Σύμφωνα με πληροφορίες από το περιβάλλον του προέδρου της ΕΟΚ, οι δύο νυν μάρτυρες περιλαμβάνονται σε μήνυση που είχε καταθέσει το 2022 κατά συνολικά τεσσάρων προσώπων σχετικών με το μπάσκετ, για αδικήματα σε βαθμό κακουργήματος.

Πλήρη άρνηση διατυπώνει και ο διαιτητής που θα απολογηθεί αύριο. Αναφορικά με τις 820.000 ευρώ που φέρεται να εντοπίστηκαν στο σπίτι του, ο κατηγορούμενος σκοπεύει να προσκομίσει τα απαραίτητα παραστατικά από επαγγελματικές δραστηριότητες, που -όπως υποστηρίζει- δικαιολογούν το ποσό.