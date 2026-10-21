Κεφαλονιά | Χωρίς συνταγογράφηση από 21 έως 30 Οκτωβρίου το Κέντρο Υγείας Σάμης

Σε ανακοίνωση προχώρησε το Κέντρο Υγείας Σάμης καθώς δεν μπορεί να προχωρήσει σε συνταγογράφηση από 21 έως 30 Οκτωβρίου.

Το δελτίο τύπου όπως δημοσιεύει το kefaloniafocus αναφέρει:”Ενημερώνουμε τους πολίτες ότι από τις 21 έως και τις 30 Οκτωβρίου δεν θα πραγματοποιείται συνταγογράφηση στο Κέντρο Υγείας Σάμης, λόγω έλλειψης προσωπικού. Η συνταγογράφηση θα επανέλθει κανονικά από τη Δευτέρα 2 Νοεμβρίου.Καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε το Κέντρο Υγείας να συνεχίσει να λειτουργεί όσο το δυνατόν πιο ομαλά κατά το διάστημα αυτό ακόμα και με έναν γιατρό. Ζητάμε την κατανόηση και τη συνεργασία όλων σας και σας ευχαριστούμε για την υπομονή σας. Το προσωπικο του Κέντρου Υγείας Σάμης”.