Kέρκυρα | Χειροπέδες σε δυο γυναίκες για κλοπή σε καταστήματα

Από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ, συνελήφθησαν μεσημεριανές ώρες χθες 19 Οκτωβρίου 2026 στην Κέρκυρα, δύο ημεδαπές ηλικίας 23 και 19 ετών, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για κλοπή κατ’ εξακολούθηση και κατά συναυτουργία.

Ειδικότερα, οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη των δύο ημεδαπών, καθώς λίγη ώρα νωρίτερα είχαν αφαιρέσει από δύο καταστήματα, στην πόλη της Κέρκυρας, διάφορα προϊόντα.

Στην κατοχή τους εκτός από τα παραπάνω αφαιρεθέντα προϊόντα, τα οποία και κατασχέθηκαν, βρέθηκε και ένα κινητό τηλέφωνο καθώς και εξαρτήματα αυτού, τα οποία όπως διαπιστώθηκε είχαν αφαιρέσει τις προηγούμενες ημέρες από πολυκατάστημα, επίσης στην πόλη του νησιού.

Προανάκριση για την υπόθεση πραγματοποιήθηκε από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κέρκυρας, ενώ τα αφαιρεθέντα αντικείμενα επεστράφησαν στους κατόχους τους.

Οι συλληφθείσες οδηγήθηκαν στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Κέρκυρας