Ζάκυνθος | Έργο 40.000 ευρώ για την αποκατάσταση της στέγης του Ιερού Ναού Αγίου Λαζάρου

Σε εξέλιξη δρομολογείται η διαδικασία αποκατάστασης της στέγης του Ιερού Ναού Αγίου Λαζάρου, με τον συνολικό προϋπολογισμό του έργου να ανέρχεται σε 40.000 ευρώ. Για το θέμα εξέδωσε ανακοίνωση ο βουλευτής Ζακύνθου κ.Διονύσης Ακτύπης, στην οποία αναφέρεται στις εργασίες και στις ενέργειες που προηγήθηκαν για την υλοποίηση του έργου.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

✅ «Προχωρά η αποκατάσταση της στέγης του Ιερού Ναού Αγίου Λαζάρου»

✔️ Με ιδιαίτερη χαρά ανακοινώνω ότι ξεκινούν οι εργασίες αποκατάστασης της στέγης του Ιερού Ναού Αγίου Λαζάρου, συνολικού προϋπολογισμού 4️⃣0️⃣.0️⃣0️⃣0️⃣ ευρώ€ , ένα ακόμη σημαντικό έργο για την προστασία της θρησκευτικής και πολιτιστικής κληρονομιάς της Ζακύνθου.

🤝 Όπως πράξαμε και με την αποκατάσταση της στέγης του ιστορικού Ιερού Ναού Αγίου Χαραλάμπη, έτσι και σήμερα προχωρούμε σε μια ακόμη ουσιαστική παρέμβαση για τον τόπο μας.

✅ Από την πρώτη στιγμή που προέκυψε η ανάγκη, σταθήκαμε δίπλα στην προσπάθεια, συμβάλλοντας με κάθε δυνατό τρόπο ώστε το έργο να γίνει πραγματικότητα. Σήμερα, με ιδιαίτερη ικανοποίηση βλέπουμε αυτή την προσπάθεια να αποδίδει καρπούς.

Οι εκκλησίες μας αποτελούν ζωντανό κομμάτι της ιστορίας, της πίστης και της ταυτότητας της Ζακύνθου. Η προστασία τους είναι ευθύνη όλων μας απέναντι στις επόμενες γενιές.

✅ Συνεχίζουμε όλοι μαζί!