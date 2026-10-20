Έρευνα ΙΤΕΠ: Υψηλή πληρότητα στα ξενοδοχεία, αλλά χωρίς αύξηση στις τιμές τον Αύγουστο

•Στο 86,2% η πληρότητα σε πανελλαδικό επίπεδο

•Στα 189 ευρώ η μέση τιμή του δίκλινου δωματίου, στα 150 ευρώ η διάμεση

Υψηλή πληρότητα, αλλά χωρίς ουσιαστική μεταβολή στις τιμές των δωματίων σε σχέση με το 2025, κατέγραψαν τα ξενοδοχεία της χώρας τον Αύγουστο του 2026, τον μήνα αιχμής της τουριστικής περιόδου. Σύμφωνα με τη μηνιαία έρευνα του Ινστιτούτου Τουριστικών Ερευνών και Προβλέψεων (ΙΤΕΠ), η μέση πληρότητα διαμορφώθηκε στο 86,2%, παραμένοντας ουσιαστικά στα ίδια επίπεδα με τον αντίστοιχο μήνα της προηγούμενης χρονιάς, όταν είχε φτάσει το 86,3%. Την ίδια ώρα, οι τιμές διάθεσης των δίκλινων δωματίων παρουσίασαν μικρές διαφοροποιήσεις. Η μέση τιμή διαμορφώθηκε στα 189 ευρώ, έναντι περίπου 190 ευρώ τον Αύγουστο του 2025, ενώ η διάμεση τιμή παρέμεινε σταθερή στα 150 ευρώ.

Σταθερή η πληρότητα

Η πληρότητα των ξενοδοχείων διατηρήθηκε ουσιαστικά στα ίδια επίπεδα με πέρυσι, επιβεβαιώνοντας την ισχυρή ζήτηση κατά την κορύφωση της τουριστικής περιόδου. Σύμφωνα με το ΙΤΕΠ, τον Αύγουστο ήταν ανοιχτό το σύνολο των ξενοδοχείων της χώρας, ενώ η έρευνα βασίστηκε σε δείγμα 424 ξενοδοχειακών μονάδων.

Στα 189 ευρώ η μέση τιμή δωματίου

Η μέση τιμή διάθεσης ενός δίκλινου δωματίου ανήλθε στα 189 ευρώ, έναντι 190,10 ευρώ τον Αύγουστο του 2025. Αντίστοιχα, η διάμεση τιμή παρέμεινε στα 150 ευρώ, χωρίς μεταβολή σε σχέση με πέρυσι. Η διάμεση τιμή αποτελεί έναν διαφορετικό δείκτη από τη μέση τιμή, καθώς χωρίζει τα δωμάτια σε δύο ίσα μέρη: το ένα μισό βρίσκεται σε τιμές έως το συγκεκριμένο ποσό και το άλλο σε υψηλότερες τιμές. Η μέση τιμή επηρεάζεται περισσότερο από τις ακριβότερες επιλογές, γι’ αυτό και οι δύο δείκτες δεν ταυτίζονται.

Αύξηση στη μέση τιμή ανά ξενοδοχείο

Διαφορετική εικόνα προκύπτει όταν οι τιμές εξετάζονται σε επίπεδο ξενοδοχειακής μονάδας. Η μέση τιμή διάθεσης δίκλινου δωματίου ανά ξενοδοχείο αυξήθηκε στα 138 ευρώ τον Αύγουστο του 2026, από περίπου 131,50 ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα. Η διάμεση τιμή ανά ξενοδοχείο διαμορφώθηκε στα 100 ευρώ, έναντι 95 ευρώ τον Αύγουστο του 2025.

Ωστόσο, οι μεταβολές δεν ήταν ίδιες για όλες τις κατηγορίες ξενοδοχείων. Στις μονάδες εποχικής λειτουργίας καταγράφηκε μείωση της μέσης τιμής, ενώ στα ξενοδοχεία συνεχούς λειτουργίας σημειώθηκε αύξηση. Συγκεκριμένα, στα εποχικά ξενοδοχεία η τιμή του δίκλινου δωματίου υποχώρησε στα 209 ευρώ, από 217 ευρώ πέρυσι. Αντίθετα, στα ξενοδοχεία συνεχούς λειτουργίας αυξήθηκε στα 123 ευρώ, έναντι 112 ευρώ τον Αύγουστο του 2025.

Ανά κατηγορία αστέρων, τη μεγαλύτερη μείωση παρουσίασαν τα πεντάστερα ξενοδοχεία, όπου η μέση τιμή του δίκλινου δωματίου διαμορφώθηκε στα 341 ευρώ, από 360 ευρώ πέρυσι. Στα ξενοδοχεία τεσσάρων αστέρων η τιμή αυξήθηκε στα 200 ευρώ, από 193 ευρώ, ενώ στα τριών αστέρων υποχώρησε στα 112 ευρώ, έναντι 115 ευρώ το 2025.

Ανοδική ήταν η πορεία στις χαμηλότερες κατηγορίες, με τη μέση τιμή στα ξενοδοχεία δύο αστέρων να φτάνει τα 93 ευρώ, από 82 ευρώ πέρυσι, και στα ξενοδοχεία ενός αστέρα τα 85 ευρώ, έναντι 71 ευρώ τον Αύγουστο του 2025.

Γεωργία Καλαμαρά