H απάντηση του Δήμαρχου Ζακύνθου για το έργο στα ορεινά | “Δεν έχουμε να κρύψουμε τίποτα…είμαστε δίπλα στους Ζακυνθινούς (βίντεο)

Συνέντευξη τύπου παραχώρησε ο Δήμαρχος Ζακύνθου κ. Γιώργος Στασινόπουλος μετά το προσωρινό πόρισμα της Διαχειριστικής Αρχής για το έργο της αντικατάστασης του αγωγού στα ορεινά.

Ο κ. Στασινόπουλος ξεκαθάρισε από την εισαγωγή της τοποθέτησής του ότι ο έλεγχος ήταν απολύτως προγραμματισμένος και πως τα ευρήματα δεν είναι τελεσίδικα. Ταυτόχρονα, ύψωσε ασπίδα προστασίας στις δημοτικές υπηρεσίες, υπογραμμίζοντας ότι η παρούσα διοίκηση λειτουργεί με πλήρη θεσμική ευθύνη και διαφάνεια, ενώ δεσμεύτηκε για πλήρη ενημέρωση του Δημοτικού Συμβουλίου εντός 15 ημερών. Στο επίκεντρο των απαντήσεων του Δημάρχου βρέθηκε επίσης η αδιαπραγμάτευτη πολιτική βούληση να φτάσει επιτέλους το νερό στα ορεινά χωριά του νησιού.



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