ΚΚΕ: Στη Βουλή το έργο ύδρευσης Αγία Μαρίνα – Λούχα – Γύρι – Άγιος Λέοντας

•Ερώτηση του ΚΚΕ σε τρεις υπουργούς για την επανεκκίνηση και ολοκλήρωση του αγωγού

•Ζητούν να διευκρινιστεί ποιος θα επωμιστεί το οικονομικό βάρος των καταλογισμών στον Δήμο Ζακύνθου

Στη Βουλή φέρνει το ΚΚΕ την υπόθεση του έργου ύδρευσης Αγία Μαρίνα – Λούχα – Γύρι – Άγιος Λέοντας, το οποίο παραμένει ημιτελές, παρά το γεγονός ότι ξεκίνησε να κατασκευάζεται το 2023 και έχει ήδη ενταχθεί στο ΕΣΠΑ.

Με ερώτηση που κατατέθηκε στις 29 Οκτωβρίου 2026 προς τους Υπουργούς Εσωτερικών, Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ζητούνται απαντήσεις τόσο για την τύχη του έργου όσο και για τις οικονομικές συνέπειες που ενδέχεται να προκύψουν από τους καταλογισμούς σε βάρος του Δήμου Ζακύνθου. Οι βουλευτές του ΚΚΕ Νίκος Καραθανασόπουλος, Νίκος Έξαρχος, Αφροδίτη Κτενά και Νίκος Παπαναστάσης επισημαίνουν ότι πρόκειται για μια σημαντική υποδομή για την ορεινή Ζάκυνθο, καθώς προβλέπεται να καλύψει ανάγκες ύδρευσης χωριών που μέχρι σήμερα δεν διαθέτουν δικό τους δίκτυο, αλλά και να ενισχύσει την υδροδότηση των υπόλοιπων ορεινών περιοχών.

Ένα έργο που ξεκίνησε πριν από χρόνια

Στην ερώτησή τους οι βουλευτές κάνουν αναφορά στην ιστορία του έργου, το οποίο βασίστηκε σε μελέτη ιδιωτικού μελετητικού γραφείου του 1992. Ο προϋπολογισμός του ανέρχεται σε 1,2 εκατομμύρια ευρώ και εντάχθηκε στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ το 2017 από την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, με φορέα υλοποίησης τον Δήμο Ζακύνθου. Η δημοπράτηση έγινε το 2019, ενώ η Περιφέρεια προχώρησε σε προγραμματική σύμβαση με τον Δήμο για την κατασκευή του. Ωστόσο, οι εργασίες άρχισαν αρκετά χρόνια αργότερα, το 2023, χωρίς μέχρι σήμερα να έχει ολοκληρωθεί η σύνδεση των χωριών με το δίκτυο ύδρευσης. Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στην κοινοβουλευτική ερώτηση: «Ο εργολάβος τελικά ξεκίνησε το έργο το 2023, ανοίχτηκαν χαντάκια στο μεγαλύτερο μέρος της διαδρομής, μεταφέρθηκαν σωλήνες και ξαφνικά το έργο σταμάτησε, ημιτελές χωρίς ποτέ να φτάσει το νερό στα προαναφερόμενα χωριά». Οι βουλευτές σημειώνουν ότι το έργο επανεντάχθηκε στο ΕΣΠΑ το 2024, καθώς δεν είχε ολοκληρωθεί, ωστόσο εξακολουθεί να μην προχωρά. Παράλληλα, αναφέρονται στην κατάσταση που έχει διαμορφωθεί κατά μήκος της διαδρομής, με υλικά να παραμένουν εκτεθειμένα και χαντάκια ανοιχτά, τα οποία, όπως υποστηρίζουν, δημιουργούν κινδύνους για τους διερχόμενους οδηγούς.

Τα ευρήματα της Διαχειριστικής Αρχής και οι καταλογισμοί

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στα ευρήματα του προσωρινού πορίσματος της Διαχειριστικής Αρχής, τα οποία, σύμφωνα με τους βουλευτές, δημιουργούν πρόσθετα ερωτήματα για την πορεία και την οικονομική διαχείριση του έργου. Συγκεκριμένα, στην ερώτηση επισημαίνεται ότι: «Πρόσφατα ευρήματα του προσωρινού πορίσματος της Διαχειριστικής Αρχής επισημαίνει ότι έχουν χρηματοδοτηθεί έργα τα οποία δεν έχουν εκτελεστεί, ενώ είναι αμφίβολη και η ποιότητα των εργασιών που πραγματοποιήθηκαν το τελευταίο χρονικό διάστημα όταν εδώ και δυο χρόνια το έργο ήταν παρατημένο, καθώς επίσης καταλογίζει την πληρωμή του έργου στον Δήμο». Το συγκεκριμένο ζήτημα αποτελεί ένα από τα βασικά σημεία της κοινοβουλευτικής παρέμβασης, καθώς, πέρα από την ανάγκη να προχωρήσει η κατασκευή του αγωγού, τίθεται και το ερώτημα για το ποιος θα αναλάβει το οικονομικό βάρος σε περίπτωση που οι καταλογισμοί οριστικοποιηθούν.

Τι ζητούν από τους υπουργούς

Οι βουλευτές ζητούν από την κυβέρνηση να πάρει συγκεκριμένα μέτρα για την επανεκκίνηση και την ολοκλήρωση του έργου, υπογραμμίζοντας τη σημασία του για τους κατοίκους της ορεινής Ζακύνθου. Παράλληλα, θέτουν το ζήτημα της οικονομικής επιβάρυνσης του Δήμου και ζητούν να υπάρξουν μέτρα ώστε οι συνέπειες των καταλογισμών να μην μεταφερθούν στους δημότες. Ειδικότερα, τα ερωτήματα που απευθύνουν στους αρμόδιους υπουργούς είναι: «Τι μέτρα θα πάρει για την άμεση συνέχιση και ολοκλήρωση του έργου το οποίο είναι ζωτικής σημασίας για όλη την ορεινή Ζάκυνθο. Τι μέτρα θα παρθούν με σκοπό να μην πληρώσει ο ζακυνθινός λαός τον καταλογισμό που γίνεται στον Δήμο». Πλέον, αναμένονται οι απαντήσεις των τριών υπουργείων, τόσο για το χρονοδιάγραμμα συνέχισης των εργασιών όσο και για τις οικονομικές επιπτώσεις που συνδέονται με το προσωρινό πόρισμα της Διαχειριστικής Αρχής.

Γεωργία Καλαμαρά