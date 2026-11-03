ΚΚΕ: Στη Βουλή οι εργασιακές συνθήκες στο Αεροδρόμιο Ζακύνθου

Ερώτηση προς την Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για τις συνθήκες εργασίας στο Αεροδρόμιο Ζακύνθου κατέθεσαν πέντε βουλευτές του ΚΚΕ. Στην ερώτησή τους κάνουν λόγο για προβλήματα στην υγιεινή και την ασφάλεια, εντατικοποίηση της εργασίας κατά τη θερινή περίοδο, ελλείψεις στην ιατρική κάλυψη και μη τήρηση εργασιακών δικαιωμάτων. Παράλληλα, ζητούν από την κυβέρνηση να λάβει μέτρα για την προστασία των εργαζομένων και τη βελτίωση των συνθηκών απασχόλησής τους στο αεροδρόμιο.

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Θέμα: Για τις εργασιακές συνθήκες στο Αεροδρόμιο Ζακύνθου

Το Αεροδρόμιο Ζακύνθου είναι ο μεγαλύτερος εργασιακός χώρος στο νησί που δέχεται τεράστιο όγκο επισκεπτών ετησίως και αυξάνεται κατακόρυφα η κίνηση την θερινή σεζόν. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα υπερεντατικοποίηση της εργασίας, υπερωριακή εργασία και άθλιες συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας, που πραγματικά “τσακίζουν κόκαλα” σε συνδυασμό και με τις υψηλές θερμοκρασίες που επικρατούν. Οι περίπου 1.000 εργαζόμενοι βρίσκονται στον «αέρα», κάτω από άθλιες πολλές φορές συνθήκες, για να εξυπηρετούνται οι tour operator, οι μεγάλες αεροπορικές εταιρείες, και οι μεγαλοξενοδόχοι αυξάνοντας απρόσκοπτα τα κέρδη τους, σε βάρος των εργαζομένων.

Η κυβέρνηση της ΝΔ, αλλά και όσοι κυβέρνησαν μέχρι σήμερα (ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ) έχουν σοβαρές ευθύνες για την άσχημη κατάσταση που επικρατεί στο αεροδρόμιο Ζακύνθου, αφού με μια σειρά νόμους που ψήφισαν είτε ως κυβερνήσεις, είτε ως αντιπολίτευση έχουν μετατρέψει τους χώρους δουλειάς σε αρένες θανάτου.

Τα προβλήματα είναι πάρα πολλά κι δυσχεραίνουν τις συνθήκες εργασίας των εργαζομένων.

– Μέχρι σήμερα δεν υπάρχει γιατρός σε καθημερινή βάση στο χώρο του αεροδρομίου για παροχή πρώτων βοηθειών σε εργαζόμενους και ταξιδιώτες.

– Για τους εργαζόμενους που δουλεύουν στην πίστα και τους φορτοεκφορτωτές εδάφους, που είναι χώρος ανθυγιεινός με ακραίες θερμοκρασίες, αναθυμιάσεις και με μεγάλο βαθμό επικινδυνότητας, ακόμα και σε συνθήκες παρατεταμένου καύσωνα δεν υπάρχει ανάλογη μέριμνα για την προστασία από τις αυξημένες θερμοκρασίες, όπως κλιματιζόμενη αίθουσα. Οι ανεμιστήρες σε καμιά περίπτωση δεν αποτελούν λύση. Επιπλέον τα διαλείμματα συνήθως είναι εκτός ωραρίου!

– Δεν υπάρχει Επιτροπή Υγιεινής και Ασφάλειας. Δεν τηρούνται τα ρεπό, η πενθήμερη εργασία, τα διαλείμματα κλπ.

Και σαν να μην έφταναν αυτά οι εργαζόμενοι καλούνται να πληρώνουν κάθε μήνα ένα ποσό για να παρκάρουν τα οχήματα τους για να είναι στη δουλειά τους αφού και η Fraport και οι ιδιώτες απαιτούν ποσά άνω των 40€.

Τόσο η σημερινή κυβέρνηση της ΝΔ όσο και οι προηγούμενες κυβερνήσεις με τα νομοθετήματά τους έχουν αποδυναμώσει και καταργήσει τους ελεγκτικούς μηχανισμούς και παράλληλα έχουν νομοθετήσει με γνώμονα την κερδοφορία των μεγάλων επιχειρήσεων, απελευθερώνοντας το ωράριο και ψηφίζοντας λοιπούς νόμους που εντείνουν την εκμετάλλευση των εργαζομένων.

Κανένας ελεγκτικός μηχανισμός είτε στις συνθήκες παρατεταμένου καύσωνα και πολύ δε περισσότερο μετά τους τραγικούς θανάτους δυο εργαζομένων (2024 και 2025) δεν πραγματοποίησε ελέγχους.

ΕΡΩΤΑΤΑΙ η κ. Υπουργός, τι μέτρα θα πάρει η κυβέρνηση για:

– Την προστασία των εργαζομένων σε όλα τα πόστα του αεροδρομίου και ιδιαίτερα στην πίστα του αεροδρομίου, που είναι χώρος ανθυγιεινός με ακραίες θερμοκρασίες, αναθυμιάσεις και με μεγάλο βαθμό επικινδυνότητας καθώς και για να βελτιωθούν συνολικά οι συνθήκες εργασίας των εργαζομένων στο Αεροδρόμιο, οι οποίες διαρκώς επιδεινώνονται όσο κορυφώνεται η τουριστική σεζόν.

– Την απαγόρευση των υπερωριών για όλες τις εργασίες και την αυστηρή τήρηση του 8ώρου-5νθήμερου-40ώρου με συγκεκριμένα διαλείμματα.

– Την δημιουργία πλήρους εξοπλισμένου ιατρείου μέσα στο αεροδρόμιο με στελέχωση γιατρών και νοσηλευτών για την αντιμετώπιση οποιουδήποτε περιστατικού και επιπλέον, με ευθύνη του κράτους και της εργοδοσίας να παρέχονται δωρεάν προληπτικές εξετάσεις για την παρακολούθηση της υγείας των εργαζομένων.

– Την αξιοποίηση γιατρών εργασίας και άλλων σχετικών επιστημόνων σε αυτή την κατεύθυνση, για την πρόληψη- αντιμετώπιση του επαγγελματικού κινδύνου, των επαγγελματικών ασθενειών και όχι για την απλή καταγραφή του ιατρικού ιστορικού.

Οι Βουλευτές

Καραθανασόπουλος Νίκος

Έξαρχος Νίκος

Κατσώτης Χρήστος

Παπαναστάσης Νίκος

Στολτίδης Λεωνίδας