Στην Επιτροπή Διεύρυνσης – Συμπαράταξης του ΠΑΣΟΚ ο Αλέκος Καποδίστριας

Με το βλέμμα στραμμένο στην συγκρότηση ενός ευρέως κοινωνικού και πολιτικού μετώπου, το ΠΑΣΟΚ- Κίνημα Αλλαγής προχώρησε στην επίσημη διεύρυνση των στελεχιακών του δυνάμεων.

Κατά τη διάρκεια συνεδρίασης της Επιτροπής Συμπαράταξης και Διεύρυνσης σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας, ανακοινώθηκαν 21 προσωπικότητες από τον ακαδημαϊκό χώρο, την αγορά, την αυτοδιοίκηση και απόστρατους των Ενόπλων Δυνάμεων, σηματοδοτώντας τη διάθεση του κόμματος για αύξηση της επιρροής του σε κομβικούς κοινωνικούς χώρους.

Ανάμεσα στα 21 ονόματα της Επιτροπής Διεύρυνσης – Συμπαράταξης του ΠΑΣΟΚ βρίσκεται ο Ζακυνθινής καταγωγής Διδάκτωρ Κοινωνιολογίας και τέως διευθυντής του Εθνικού Κέντρου Αθλητικών Ερευνών Αλέξανδρος Καποδίστριας. Η συμμετοχή του κ. Καποδίστρια τροφοδοτεί – ενόψει και της επικείμενης εκλογικής αναμέτρησης – συζητήσεις για ενδεχόμενο μελλοντικό του ρόλο στην πολιτική ζωή του νησιού και για το αν θα υπάρξει ενεργότερη εμπλοκή του στα πολιτικά πράγματα της Ζακύνθου.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, περιέγραψε στην ομιλία του την κατεύθυνση για την επόμενη μέρα, χαρακτηρίζοντας τον αγώνα της παράταξης «εθνικό και κοινωνικό» και συνδέοντάς τον με τη νίκη της κοινωνικής δικαιοσύνης. Επιτέθηκε, επίσης, στην κυβέρνηση για την εξωτερική πολιτική και το τουρκολιβυκό μνημόνιο, ενώ άσκησε έντονη κριτική στις επιλογές της για την οικονομία, την ακρίβεια και την προστασία των δανειοληπτών από τα funds.

Μιλώντας , μεταξύ άλλων, για την πολιτική του στόχευση, ο Νίκος Ανδρουλάκης σημείωσε πως η εκλογική επικράτηση πρέπει να οδηγήσει σε ουσιαστική κοινωνική δικαιοσύνη και βιώσιμη ανάπτυξη, αλλά και σε ένα σύγχρονο παραγωγικό μοντέλο. Αναφέρθηκε σε ασφαλείς εργασιακές συνθήκες και προοπτικές για όλους τους Έλληνες, με έμφαση στις νεότερες γενιές.

Η πολιτική αλλαγή, όπως τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, αφορά και τα εθνικά ζητήματα, όπου απαιτούνται εθνική αξιοπρέπεια και αποτελεσματικότητα σε κάθε επιλογή. Σχολιάζοντας τις διεθνείς γεωπολιτικές εξελίξεις, ο Νίκος Ανδρουλάκης έκανε λόγο για επιλογές των ΗΠΑ που έχουν προκαλέσει αστάθεια στην ευρύτερη περιοχή, με επίκεντρο τη Μέση Ανατολή. Στο ίδιο πλαίσιο, ζήτησε από την Ευρώπη να προχωρήσει σε ορθό σχεδιασμό. Στη συνέχεια, επισήμανε: «Δεν μπορεί ο ελληνικός λαός να πληρώνει δισεκατομμύρια ευρώ σε εξοπλισμούς κάθε χρόνο για να έχουμε ασφάλεια και ισχυρή αποτρεπτική δύναμη, ενώ την ίδια ώρα ευρωπαϊκές χώρες να χρησιμοποιούν αυτά τα χρήματα για καλύτερη υγεία, για καλύτερη παιδεία. Αυτό δημιουργεί μια τεράστια ανισότητα και ευρωπαϊκή αδικία».

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης αναφέρθηκε και στο τουρκολιβυκό μνημόνιο, χαρακτηρίζοντας «αποτυχία» τη διπλωματική αντιμετώπισή του, καθώς το ζήτημα παραμένει ανοιχτό εδώ και επτά χρόνια. Για τις σχέσεις με την Τουρκία, ο Νίκος Ανδρουλάκης πρότεινε τη διαμόρφωση ενός «Νέου Ελσίνκι», που θα συνδέει την αναβάθμιση της Τελωνειακής Ένωσης Ευρωπαϊκής Ένωσης – Τουρκίας με αυτοματοποιημένες οικονομικές κυρώσεις σε περίπτωση παραβίασης των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Ελλάδας και της Κύπρου. Παράλληλα, τάχθηκε υπέρ της ευρωπαϊκής αμυντικής ενοποίησης στο πλαίσιο της κοινής ευρωπαϊκής εξωτερικής και αμυντικής πολιτικής.

Για την εσωτερική πολιτική κατάσταση, η ηγεσία του ΠΑΣΟΚ υποστήριξε πως αυτό που η κυβέρνηση αποκαλεί «σταθερότητα» αποτελεί στην ουσία «στασιμότητα και παρακμή» για τη συντριπτική πλειονότητα της κοινωνίας, που πλήττεται από την ακρίβεια, τα υψηλά έξοδα στέγασης και την υποβάθμιση των θεσμών. Ο Νίκος Ανδρουλάκης στάθηκε ιδιαίτερα στο ιδιωτικό χρέος και τα κόκκινα δάνεια, ασκώντας κριτική στο θεσμικό πλαίσιο που αφήνει τους δανειολήπτες απλήρωτους απέναντι στις απαιτήσεις funds και servicers.

Απευθυνόμενος στα νέα μέλη της διεύρυνσης του κόμματος, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης είπε: «Θέλω μεθαύριο στη Βουλή να παρακολουθήσετε αυτήν τη συζήτηση, διότι θα αναδείξουμε ένα ακόμη θέμα. Το θέμα του ιδιωτικού χρέους, των ‘κόκκινων’ δανείων, των funds, που έφερε στη χώρα πριν από μερικά χρόνια η κυβέρνηση Τσίπρα-Καμένου, αλλά τώρα η Νέα Δημοκρατία, αντί να προστατεύσει αυτούς τους ανθρώπους, τους πετάει ξανά χωρίς προστασία στα ‘δόντια’ των funds και των servicers». Ο Νίκος Ανδρουλάκης ανέφερε ,τέλος, ότι η απόσυρση του άρθρου 23 δείχνει πως η κυβέρνηση «δεν έχουν κανένα μέτρο».