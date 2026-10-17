Σήμερα η επίσημη παρουσίαση της ιστοσελίδας «ΤΑ ΖΑΚΥΝΘΙΝΑ» στη Λέσχη «Ο Ζάκυνθος»



Σήμερα, Σάββατο 17 Οκτωβρίου 2026 και ώρα 19:00 θα πραγματοποιηθεί στη Λέσχη «Ο Ζάκυνθος» η επίσημη παρουσίαση της ιστοσελίδας tazakinthina.gr. Κεντρικό σύνθημα της ημερίδας με τίτλο «ΤΑ ΖΑΚΥΝΘΙΝΑ» είναι ότι «η γνώση πρέπει να μοιράζεται».

Η ιστοσελίδα, με υπεύθυνο τον Διονύσιο Σπ. Νικολόπουλο, αποτελεί μια προσπάθεια έρευνας, καταγραφής και ανάδειξης της ιστορίας, του πολιτισμού και των ανθρώπων της Ζακύνθου. Άρθρα, μαρτυρίες, φωτογραφίες και αρχειακά τεκμήρια φωτίζουν πρόσωπα και γεγονότα, ανασύροντας στοιχεία της ζωής του νησιού που αξίζει να διασωθούν και να γίνουν ευρύτερα γνωστά. Στο πλαίσιο της εκδήλωσης θα παρουσιαστούν η διαδρομή, το περιεχόμενο και οι στόχοι του tazakinthina.gr.

Το πρόγραμμα της ημερίδας περιλαμβάνει καλωσόρισμα και εισαγωγή από τον Διονύση Νικολόπουλο και τοποθετήσεις από καταξιωμένους ομιλητές. Συγκεκριμένα, σε ομιλίες θα προβούν ο Μητροπολίτης Ζάμπιας και Μοζαμβίκης Ιωάννης Τσαφταρίδης, ο Συγγραφέας, Ποιητής και Αγιογράφος Ζαχαρίας Στουφής, ο Φιλόλογος – Διδάκτωρ Ιστορίας και Μέλος ΕΔΙΠ του Ιονίου Πανεπιστημίου Γιώργος Γαστεράτος και ο Θεολόγος Κωνσταντίνος Γιατράς. Η εκδήλωση θα εμπλουτίζεται με απόσπασμα από ένα θεατρικό έργο του Γρηγορίου Ξενόπουλου που θα αποδώσει ο Ηθοποιός Θοδωρής Καμπίτσης, την απαγγελία ενός ποιήματος της Μιμίκας Σταμίρη αφιερωμένο στον Πολιούχο της Ζακύνθου Άγιο Διονύσιο και Ζακυνθινές Αρέκιες. Την παρουσίαση της εκδήλωσης αναλαμβάνουν η κα Γιώτα Ξένου και ο κ. Γιώργος Αναγνωστόπουλος.

Η εκδήλωση είναι ανοιχτή σε όλους: σε πολίτες, εκπροσώπους φορέων και συλλόγων, ερευνητές και κάθε άνθρωπο που ενδιαφέρεται για την ιστορία και τον πολιτισμό του νησιού. Η είσοδος είναι ελεύθερη.

Την εκδήλωση μπορείτε να την παρακολουθήσετε ζωντανά στο YouTube της “Ημέρας” στον παρακάτω σύνδεσμο: https://www.youtube.com/live/9w5HzzFAkVA?feature=share

Σοφία Βαρδακαστάνη