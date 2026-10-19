Η βαθμολογία στη Superbet League 2 | Ηλ. Φυντάνης: “Μπορούσαμε να κερδίσουμε τον Αστέρα…κοιτάμε τον Πύργο”

Την ώρα που η Ζάκυνθος παραμένει τελευταία παρά την ισοπαλία με 1-1 με τον Αστέρα Άκτωρ Β’ ο προπονητής της ομάδας Ηλίας Φυντάνης μίλησε μετά το ματς και σχολίασε την απόδοση των παικτών τουτου αλλά και ότι μπορούσαν να πάρουν τη νίκη στο συγκεκριμένο ματς.

“Bιαζόμασταν να παίξουμε γρήγορα, κάτι που δεν μας ικανοποιεί, μπορούσαμε να κερδίσουμε το παιχνίδι. Έγινε καλό ματς και από τις δυο ομάδες. Εμείς όμως καθ’ όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού, είχαμε την κατοχή, μπορούσαμε και στο τέλος να γυρίσουμε το παιχνίδι. Δεχτήκαμε ένα κρύο, γκολ. Μπορώ να το πω ότι είναι δεύτερο παιχνίδι συνεχόμενο που δεχτήκαμε από στατική φάση, από κόρνερ. Νομίζω ότι αν είχαμε αποφύγει το γκολ θα ήμασταν νικητές. Προσπαθήσαμε στο τέλος. Οι αλλαγές βοηθήσανε, μπήκανε, πιέσαμε στο μισό γήπεδο τον αντίπαλο όπως είδατε. Αλλά νομίζω ότι στο τέλος δεν μένουμε ευχαριστημένοι γιατί έπρεπε να κερδίσουμε το παιχνίδι βάση της απόδοσης, αλλά φεύγουμε με το ένα βαθμό και κοιτάμε το επόμενο παιχνίδι που είναι με τον Πύργο”.

Ο σκόρερ του ΑΠΣ Μιχάλης Μπαστακός τόνισε από τη μεριά του

“Η εντόλη ήτανε να πιέσω να δημιουργήσω κίνδυνο και ήξερα ότι έστω μία ευκαιρία έπρεπε μισή βασικά πραγματικά έπρεπε να την κάνω γκολ, δεν υπήρχαν περιθώρια

Γενικά το ματς ήταν μοιρασμένο για μένα προσωπική μου άποψη αλλά όταν δεν μπορείς να το κερδίσεις πρέπει τουλάχιστον να μην χάνεις”.

Βαθμολογία

1. Μαρκό 19

2. Καλλιθέα 16

3. Πανιώνιος 13

4. ΑΕΛ 12

5. Ελλάς Σύρου 10

6. Πανθρακικός 9

7. Αστέρας Άκτωρ Β’ 8

8. Απόλλων Καλαμαριάς 8

9. Αναγέννηση Καρδίτσας 8

10. Πανσερραϊκός 7

11. Νίκη Βόλου 7

12. Ολυμπιακός Β’ 6

13. ΠΑΟΚ Β’ 5

14. Νέστος Χρυσούπολης 5

15. ΠΑΣ Πύργος 5

16. ΑΠΣ Ζάκυνθος 3

Διονύσης Μπινιώρης