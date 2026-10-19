Ζάκυνθος | Πανεκπαιδευτική Απεργία την Τετάρτη 21 Οκτώβρη στην Περιφέρεια

Στην Πανεκπαιδευτική Απεργία που θα πραγματοποιηθεί σε όλη την Ελλάδα την Τετάρτη 21 Οκτώβρη, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Συλλόγων Γονέων των μαθητών Ζακύνθου στηρίζει την απεργία και καλεί τους γονείς, μαζί με τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς, σε μαζική συμμετοχή στη συγκέντρωση της 21ης Οκτωβρίου, στις 11 π.μ. στην Περιφέρεια (παλιά Νομαρχία).

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Η Ένωση Συλλόγων Γονέων των Μαθητών Ζακύνθου στηρίζει την απεργία των εκπαιδευτικών της 21ης Οκτώβρη.

Δεν έχουμε εμπιστοσύνη στα λόγια και τις διαβεβαιώσεις όσων αφήνουν τα σχολεία μας χωρίς την απαραίτητη συντήρηση, χωρίς χρηματοδότηση, χωρίς εκπαιδευτικούς, χωρίς ειδικούς θεραπευτές και βοηθητικό προσωπικό, χωρίς τα στοιχειώδη μέτρα υγειονομικής ασφάλειας, ακόμα και χωρίς πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας.

Οι συντηρήσεις των σχολικών κτιρίων εξαντλούνται σε πρόχειρα βαψίματα της τελευταίας στιγμής. Αντί για ανέγερση νέων σχολικών κτηρίων και αιθουσών, γεμίζουν τα σχολεία με αίθουσες-κοντέινερ. Αντί για φυσική παρουσία σχολικών τροχονόμων για την πραγματική προστασία των παιδιών μας, εξαντλούνται πόροι για …«έξυπνες» διαβάσεις, που διαφημίζονται ως κάτι το πρωτοποριακό επειδή …φωτίζονται !

Δεν αποδεχόμαστε αυτήν την κατάσταση ως κανονικότητα! Η ασφάλεια και η μόρφωση των παιδιών μας δεν καλύπτονται με ημίμετρα, μπαλώματα και επικοινωνιακά τρικ. Ως γονείς, έχουμε ευθύνη να μην περιμένουμε παθητικά πότε θα περισσέψουν χρήματα για τα παιδιά μας, την μόρφωση, την υγεία, τη ζωή τους.

Μαζί με τα παιδιά μας και τους εκπαιδευτικούς, δυναμώνουμε τη συλλογική διεκδίκηση για σχολεία ασφαλή, σύγχρονα, με όλους τους εκπαιδευτικούς και το αναγκαίο προσωπικό, με επαρκή κρατική χρηματοδότηση.

Η Ένωση Συλλόγων Γονέων των Μαθητών Ζακύνθου καλεί τους γονείς, μαζί με τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς, σε μαζική συμμετοχή στη συγκέντρωση της 21ης Οκτωβρίου, στις 11 π.μ. στην Περιφέρεια (παλιά Νομαρχία).

Διεκδικούμε :

➡️ Άμεση κάλυψη όλων των κενών σε εκπαιδευτικούς – άμεση κάλυψη όλων των αναγκών παράλληλης στήριξης και Τμημάτων Ένταξης. Λιγότεροι μαθητές/τριες στην τάξη. Να παρθούν πίσω οι συγχωνεύσεις τμημάτων.

➡️ Γενναία χρηματοδότηση της Εκπαίδευσης από τον κρατικό προϋπολογισμό. Έξω οι ιδιώτες και οι χορηγοί από τα σχολεία. Ούτε ευρώ από την τσέπη των γονιών και των εκπαιδευτικών για λειτουργικές ανάγκες.

➡️ Σχολεία ασφαλή για όλα τα παιδιά. Ολοκληρωμένο πρόγραμμα προσεισμικών ελέγχων, συντήρησης και ανέγερσης σχολείων, με ευθύνη του κράτους. Έκδοση πιστοποιητικών από αρμόδιους κρατικούς φορείς.

➡️ Σχολικά γεύματα ποιοτικά για όλα τα παιδιά.

➡️ Ουσιαστική στήριξη της λειτουργίας των ολοήμερων σχολείων – πρόσληψη τραπεζοκόμων σε όλα τα Ολοήμερα.

➡️ Προστασία της υγείας των μαθητών. Ολοκληρωμένο πρόγραμμα απολυμάνσεων – μυοκτονιών – απεντομόσεων – καθαριότητας σε όλα τα σχολεία.

➡️ Ασφαλή πρόσβαση των μαθητών στα σχολεία. Ασφαλείς μετακινήσεις με κρατική ευθύνη, πρόσληψη σχολικών τροχονόμων.

Γιατί η μόρφωση, η υγεία και η ασφάλεια των παιδιών μας είναι ΔΙΚΑΙΩΜΑ, όχι κόστος !

Τα παιδιά μας και τα μάτια σας!

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Συλλόγων Γονέων των μαθητών Ζακύνθου