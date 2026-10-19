«Zante Walk for the Cure» 2026 – Ένα ροζ κύμα αγάπης και συμπαράστασης πλημμύρισε τη Ζάκυνθο

Με μεγάλη συμμετοχή και έντονα μηνύματα αγάπης και αλληλεγγύης πραγματοποιήθηκε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, την Κυριακή 18 Οκτωβρίου 2026, το «Zante Walk for the Cure» στη Ζάκυνθο.

Η δράση, που διοργανώθηκε από τον Σύλλογο Καρκινοπαθών Ζακύνθου «Ο Άγιος» και τον Δήμο Ζακύνθου, είχε στόχο την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση για τον καρκίνο του μαστού, αναδεικνύοντας τη σημασία της πρόληψης και της έγκαιρης διάγνωσης. Μικροί και μεγάλοι περπάτησαν μαζί, στέλνοντας ένα δυνατό μήνυμα στήριξης προς τις γυναίκες που δίνουν ή έχουν δώσει τη δική τους μάχη με την ασθένεια.

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με μουσικοχορευτικές δράσεις, επιβεβαιώνοντας πως η αλληλεγγύη και η συλλογική προσπάθεια μπορούν να κάνουν τη διαφορά.

ΒΥΘΟΥΛΚΑ ΚΥΡΙΑΚΗ