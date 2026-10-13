Ο Ι.Ν. Παναγίας Φανερωμένης πόλεως τίμησε για τέταρτη χρονιά την Τρίτη Ηλικία (φωτο)

Για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά, ο Ιερός Ναός Παναγίας Φανερωμένης πόλεως διοργάνωσε, στα πλαίσια της ενοριακής του δράσεως, εκδήλωση αφιερωμένη στην Τρίτη Ηλικία. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 10 Οκτωβρίου 2026 και ώρα 6:30 το απόγευμα, στο πλάτωμα της Εκκλησίας.

Κατά την έναρξη της εκδήλωσης, ο Αρχιμανδρίτης και εφημέριος του Ιερού Ναού Παναγίας Φανερωμένης Σεραφείμ Κονίδης καλωσόρισε θερμά το κοινό. «Για την εκκλησία μας ο ηλικιωμένος άνθρωπος δεν είναι ένας άνθρωπος που τελείωσε την πορεία του. Είναι ένας άνθρωπος που κουβαλά μέσα του μια ολόκληρη ζωή γεμάτη αγώνες, θυσίες, προσεχές, δάκρυα και ευλογίες», υπογράμμισε, μεταξύ άλλων. «Η ενορία μας θέλει απόψε να υπενθυμίσει ότι οι ηλικιωμένοι άνθρωποι είναι πολύτιμοι. Είναι η ευλογία των σπιτιών μας και αξίζουν όχι μόνο τον σεβασμό, αλλά κυρίως την αγάπη και την παρουσία μας», ανέφερε ακολούθως.

Την εκδήλωση πλαισίωσε, στο ρόλο του ομιλητή, ο Θεολόγος Μάριος Μπενίσης. Ο κ. Μπενίσης μίλησε για την μοναξιά στην Τρίτη Ηλικία εστιάζοντας ιδιαίτερα στην απάντηση που προσπαθεί να δώσει η εκκλησία μέσα από τους Αγίους Πατέρες και τη σύγχρονη ποιμαντική. «Η μοναξιά στην Τρίτη Ηλικία δεν είναι απλώς ένα κοινωνικό ζήτημα. Είναι ένα βαθιά ανθρώπινο υπαρξιακό, αλλά και πνευματικό ζήτημα. Και αυτό αφορά όλους μας: τις οικογένειες, την κοινωνία, την Πολιτεία και, ασφαλώς, την Εκκλησία. Η ορθόδοξη πίστη μας διδάσκει ότι η αξία του ανθρώπου δεν εξαρτάται από την ηλικία, την υγεία, την παραγωγικότητα ή την αυτονομία του. Ο άνθρωπος παραμένει εικόνα του θεού σε κάθε στάδιο της ζωής του. Η ηλικία μπορεί να αλλάζει τις δυνάμεις του ανθρώπου. Δεν μειώνει, όμως, την αξία του», τόνισε.

Η εκδήλωση για την Τρίτη Ηλικία αποτελεί μια ιδέα του κ. Γιάννη Μαρίνου, ο οποίος ανέλαβε την επιμέλεια των τραγουδιών, την ερμηνεία και τη σκηνοθεσία και παρουσίασε θεατρικό μονόπρακτο με τίτλο: «Θα με καλέσετε απόψε;». Πρόκειται για ένα έργο αφιερωμένο στη μοναξιά και τη φιλία. Την ανάγνωση των κειμένων ανέλαβε η Μαρία Σαμαρά, ενώ στο πιάνο συνόδευσε η ταλαντούχα η Ιωάννα Μουζάκη.

Σοφία Βαρδακαστάνη