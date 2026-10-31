Η μόνιμη αντιπολιτευτική τακτική | Γράφει ο Διονύσης Ιθακήσιος

Διονύσης Ιθακήσιος Συντάκτης άρθρου

Το τελευταίο δεκαήμερο τρεις μεγάλες υποθέσεις διαφθοράς ήρθαν στην επιφάνεια και εξαρθρώθηκαν.

Πρόκειται για την υπόθεση της ομοσπονδίας καλαθοσφαίρισης (basket) και τις υποθέσεις που αφορούν στην “Pizza Fan” και τους φούρνους “Χωριάτικο” με όλες τις παράπλευρες δραστηριότητες του ιδιοκτήτη. Αποτελεί επιτυχία της ελληνικής Πολιτείας Αναμφίβολα. Αποτελεί έργο των αρμόδιων Αρχών όπως η ΑΑΔΕ, η Ελληνική Οικονομική Αστυνομία και το Ελληνικό F.B.I που λοιδορήθηκε από τμήμα της Αντιπολίτευσης όταν ιδρύθηκε; Οπωσδήποτε ναι. Είναι βέβαιο ότι δεν είναι οι μόνες. Υπάρχουν δυστυχώς και πολλές άλλες εγκληματικές συμμορίες που πρέπει να αποκαλυφθούν. Τα τελευταία χρόνια αλλεπάλληλες συμμορίες κάθε είδους έχουν χτυπηθεί και οι πρωταγωνιστές τους έχουν οδηγηθεί προς την Δικαιοσύνη. Θα ήταν χρήσιμο να δοθούν από τις αρμόδιες αρχές συγκεντρωτικά στοιχεία με τις επιτυχίες, για να συνειδητοποιηθεί τι έχει συμβεί.

Αυτή είναι η πραγματικότητα και αποτελεί μνημειώδες δείγμα αμηχανίας, αδυναμίας και μικρό κομματικής λογικής σε σημεία παραλογισμού, τα κόμματα της Αντιπολίτευσης να κατηγορούν την Κυβέρνηση ακόμη και όταν υπάρχουν επιτυχίες. Βέβαια ο χρόνος, λίγους μήνες πριν τις εκλογές δεν αρέσει στην αντιπολίτευση, όμως επιτυχίες υπάρχουν και στο παρελθόν όπως είπαμε και η αποτελεσματικότητα των νέων διωκτικών αρχών δεν μπορεί να μην πιστωθεί στην κυβέρνηση και τον αρμόδιο υπουργείο κ. Χρυσοχοΐδη. Όταν δεν εξιχνιάζονται υποθέσεις, κάποιος συγκαλύπτει. Όταν αποκαλύπτονται μεγάλες υποθέσεις στις οποίες υπάρχει χορός εκατομμυρίων και γλέντι απατεώνων που κλέβουν ωμά το Δημόσιο με έξυπνες ιδέες και ανήθικες πρακτικές πάλι η Κυβέρνηση βρίσκεται κατηγορούμενη. Άλλος λέει ότι καθυστέρησε η Κυβέρνηση, άλλος σημειώνει ότι αυτά βγαίνουν τώρα παραμονές εκλογών και για να αλλάξουν την πολιτική ατζέντα, άλλος ότι του έρθει για να κάνει απλά αντιπολίτευση. Το άγχος να μην φανεί, ότι αιτία είναι το νέο πλαίσιο που αυτή η Κυβέρνηση δημιούργησε, δηλαδή ο εκσυγχρονισμός υπηρεσιών και ότι τα νέα συστήματα βρίσκονται πίσω από αυτές τις επιτυχίες οδηγούν σε παραλογισμό. Τον ρωτάς τον άλλο για την PIZZA FAN σου απαντάει για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, του ζητάς να σχολιάσει για το «Χωριάτικο» σου μιλάει για τον σύμβουλο του Πρωθυπουργού, που κανείς δεν καταλαβαίνει τι έχει κάνει ακριβώς.

Αν η Αντιπολίτευση θέλει να ανέβει, αν έστω τα κόμματα εξουσίας ή μάλλον αυτά που θέλουν να δείξουν ότι μπορεί να είναι κόμματα εξουσίας επιθυμούν να ανέβουν πρέπει να αλλάξουν ρότα. Μ΄ αυτού του τύπου την Αντιπολίτευση δεν οικοδομείς τίποτα. Γιατί και οι πολίτες που θέλουν Πολιτική Αλλαγή δεν είναι διατεθειμένοι να ακούν πράγματα που δεν στέκουν. Η Κυβέρνηση έχει ενισχύσει τους μηχανισμούς ελέγχου. Είναι αλήθεια ή ψέματα; Ας πάρουν θέση. Οι συλλήψεις δεν μπορεί να χρησιμοποιούνται για να αποδείξουν τάχα ότι πίσω απ΄ όλα αυτά βρίσκεται η Κυβέρνηση και ασφαλώς στο τέλος ως επωδός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Η δίωξη απατεώνων δεν μπορεί να καταλήγει ως τεκμήριο συνενοχής. Δεν χρειάζεται και σοφία για να γίνει αυτό κατανοητό. Χρειάζεται και λίγη αυτοσυγκράτηση. Είναι αναγκαία και λίγη κοινή λογική. Διαφορετικά δεν πρόκειται να πείσουν. Πολύ περισσότερο όταν αυτή η τακτική είναι μόνιμη. Έχει δοκιμαστεί και στο παρελθόν και απέτυχε. Παράδειγμα, η αντιπολίτευση ΣΥΡΙΖΑ μετά το 2019, είδαμε που οδήγησε την τότε αξιωματική αντιπολίτευση.