Κεφαλονιά | Κινητοποίηση των εκπαιδευτικών την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου – Οι διεκδικήσεις τους

Σε κινητοποίηση προχωρούν στην Κεντρική Πλατεία Αργοστολίου την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου οι εκπαιδευτικοί της Κεφαλονιάς διαμαρτυρόμενοι για την κατάσταση στην παιδεία, το ζήτημα των προσλήψεων αλλά και τους χαμηλούς μισθούς.

Αναλυτικά τι αναφέρει η ανακοίνωση που δημοσιεύει το kefaloniafocus.

“21 Οκτώβρη απεργούμε!

Απεργιακή συγκέντρωση: Κεντρική Πλατεία Αργοστολίου 10:30 και στην συνέχεια στην συγκέντρωση του Σωματείου Εργαζομένων του Γ. Νοσοκομείου Κεφαλονιάς στο προαύλιο του Νοσοκομείου, στις 13.00. Από τους δρόμους του Παρισιού και της Μαδρίτης μέχρι τα σχολεία μας…

ΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΔΙΔΑΣΚΟΥΝ ΚΙ ΟΤΑΝ ΑΓΩΝΙΖΟΝΤΑΙ

ΑΝΑΤΡΕΠΟΥΜΕ: Την φτώχεια και την ακρίβεια. Το σχολείο της αγοράς, της αξιολόγησης, των χορηγών και των περικοπών. Το σχολείο της εξουθένωσης, της τρομοκρατίας, των διώξεων και της γραφειοκρατίας. Τη συνταγματική αναθεώρηση και την άρση της μονιμότητας.

ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ: 1400 κατώτερο μισθό – Επαναφορά δώρων. 15 μαθητές-μαθήτριες στην τάξη. Μαζικούς διορισμούς – Κάλυψη των όλων κενών. Κατάργηση της αξιολόγησης – Παιδαγωγική Ελευθερία – Δημοκρατία. Ασφαλή σχολεία. Μόρφωση για όλους/όλες.

Η ΕΛΠΙΔΑ ΓΕΝΝΙΕΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ

Το ποτάμι της οργής να γίνει δύναμη αλλαγής και δημιουργίας για ένα δημόσιο και δωρεάν σχολείο που:

➢ επιδιώκει να συμβάλλει στη διαμόρφωση ενός ανθρώπου με ισόρροπη σωματική, γνωστική, ηθική και καλλιτεχνική ανάπτυξη που καλλιεργεί τη σωματική του ευεξία, κατακτά ακαδημαϊκές και γενικές γνώσεις που προσφέρουν ευρεία και ουσιαστική ανθρωπιστική μόρφωση. Ενός ανθρώπου που προσπαθεί συστηματικά να προσεγγίσει ιδανικά όπως η αλληλεγγύη, η συντροφικότητα, η αυτοθυσία για το δημόσιο συμφέρον και η γενναιότητα της υπέρβασης του ατομικισμού. Που εκτιμά και απολαμβάνει τις καλλιτεχνικές μορφές έκφρασης

➢ μπορεί να λειτουργήσει ως μια από τις κινητήριες δυνάμεις για την ανέλιξη της κοινωνίας όταν συνδέεται με ευρύτερα κινήματα κοινωνικής χειραφέτησης και όταν αποκτά έμπρακτο περιεχόμενο και δεν περιορίζεται σε θεωρητικά σχήματα

➢ καλλιεργεί την ικανότητα των μαθητών να σκέπτονται, να διατυπώνουν τις απόψεις τους, να διαμορφώνουν κριτική σκέψη και συνείδηση

➢ είναι χώρος δημιουργίας και χαράς και όχι καταναγκασμού

➢ λειτουργεί συλλογικά ως κοινότητα με όρους δημοκρατίας και παιδαγωγικής ελευθερίας”.