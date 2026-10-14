Γενικό Νοσοκομείο Κεφαλονιάς | Δωρεά ύψους 48.000 ευρώ από πολίτη για την ενίσχυση 4 ειδικευόμενων γιατρών

Σε ανακοίνωση προχώρησε η Διοίκηση του Γενικού Νοσοκομείου Κεφαλονιάς όσον αφορά τη δωρεά ύψους 48.000 για την οικονομική ενίσχυση τεσσάρων νεών ειδικευόμενων ιατρών.

Αναλυτικά τι αναφέρει το kefaloniafocus.

“Η Διοίκηση του Γενικού Νοσοκομείου Κεφαλληνίας βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει τη διάθεση 48.000 ευρώ, δωρεά της κ.Καμήλου Πηνελόπης του Ανδρέα, την οποία ευχαριστούμε ιδιαιτέρως, αποκλειστικά για την οικονομική ενίσχυση τεσσάρων νέων ειδικευόμενων ιατρών, με σκοπό την απασχόλησή τους στο Νοσοκομείο μας.

Συγκεκριμένα, η δωρεά αφορά δύο ειδικευόμενους ιατρούς ειδικότητας Παθολογίας και δύο ειδικευόμενους ιατρούς ειδικότητας Γενικής Χειρουργικής.

Για καθέναν από τους τέσσερις ιατρούς προβλέπεται οικονομική ενίσχυση ύψους 12.000 ευρώ, για χρονικό διάστημα ενός έτους, με μηνιαία καταβολή στο τέλος εκάστου μηνός του ποσού των 1.000,00€, με τη συνολική δωρεά να ανέρχεται σε 48.000 ευρώ.

Όποιοι ιατροί επιθυμούν να ξεκινήσουν ή να συνεχίσουν μία από τις προαναφερόμενες ειδικότητες στο Γ.Ν.Κεφαλληνίας, να επικοινωνήσουν με το Τμήμα Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων του νοσοκομείου, στο τηλ. 26713 61150, 158”