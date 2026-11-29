

Αντίστροφα μετρούν μαθητές και εκπαιδευτικοί για τις διακοπές των Χριστουγέννων, καθώς απομένει λιγότερο από ένας μήνας μέχρι να κλείσουν τα σχολεία.

Οι γιορτές των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς αποτελούν μία από τις μεγαλύτερες περιόδους ανάπαυλας κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς, δίνοντας την ευκαιρία στους μαθητές να ξεκουραστούν και στις οικογένειες να προγραμματίσουν τις εορταστικές τους δραστηριότητες και αποδράσεις.

Πότε κλείνουν τα σχολεία για τα Χριστούγεννα του 2026

Η τελευταία ημέρα μαθημάτων πριν από τις φετινές χριστουγεννιάτικες διακοπές είναι η Τετάρτη 23 Δεκεμβρίου 2026.

Μέχρι και τη συγκεκριμένη ημερομηνία θα λειτουργήσουν τα νηπιαγωγεία, τα δημοτικά, τα γυμνάσια και τα λύκεια σε όλη τη χώρα.

Την τελευταία ημέρα πριν από τις διακοπές, αρκετές σχολικές μονάδες αναμένεται να πραγματοποιήσουν τις καθιερωμένες χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις τους.

Πότε ανοίγουν ξανά τα σχολεία μετά τις γιορτές

Οι μαθητές θα επιστρέψουν στα θρανία την Παρασκευή 8 Ιανουαρίου 2027, δύο ημέρες μετά τον εορτασμό των Θεοφανίων.

Σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο για την πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, οι διακοπές των Χριστουγέννων ξεκινούν στις 24 Δεκεμβρίου και ολοκληρώνονται στις 7 Ιανουαρίου, συμπεριλαμβανομένης της συγκεκριμένης ημέρας.

Πόσες ημέρες θα διαρκέσουν οι διακοπές των Χριστουγέννων

Συνολικά, οι μαθητές θα έχουν στη διάθεσή τους 15 συνεχόμενες ημέρες διακοπών, κατά τις οποίες θα μεσολαβήσουν οι εορτές των Χριστουγέννων, της Πρωτοχρονιάς και των Θεοφανίων.

Μάλιστα, καθώς η επιστροφή στις σχολικές αίθουσες πέφτει Παρασκευή, οι μαθητές θα παρακολουθήσουν μαθήματα για μία μόλις ημέρα πριν από το Σαββατοκύριακο 9 και 10 Ιανουαρίου.

Από τη Δευτέρα 11 Ιανουαρίου 2027, θα επανέλθουν στους κανονικούς εβδομαδιαίους ρυθμούς των μαθημάτων τους.