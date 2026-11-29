Οι αμοιβές των δημοσίων υπαλλήλων στην Ελλάδα παραμένουν από τις χαμηλότερες στην Ευρώπη, με τη χώρα να βρίσκεται προτελευταία στον σχετικό πίνακα.

Την ίδια ώρα, το αυξημένο κόστος στέγασης και οι γενικότερες ανατιμήσεις «ροκανίζουν» τους μισθούς, οδηγώντας ολοένα περισσότερα νοικοκυριά σε καθυστερήσεις πληρωμών και αδυναμία αποταμίευσης.

Στην κορυφή των αμοιβών των δημοσίων υπαλλήλων βρίσκεται το Λουξεμβούργο με 7.134 ευρώ μηνιαίως. Ακολουθούν η Δανία και η Ιρλανδία. Στον αντίποδα, η Ελλάδα καταγράφει 1.564 ευρώ, θέση που τη φέρνει προτελευταία στην κατάταξη, πάνω μόνο από τη Βουλγαρία με 1.350 ευρώ. Στην Ουγγαρία ο αντίστοιχος μισθός ανέρχεται σε 1.678 ευρώ.

Μισθοί και μερική απασχόληση στον ιδιωτικό τομέα

Στον ιδιωτικό τομέα, ο μέσος μικτός μισθός πλήρους απασχόλησης διαμορφώνεται στα 1.395,48 ευρώ και ο καθαρός στα 1.156 ευρώ. Για τη μερική απασχόληση, ο μέσος καθαρός μισθός είναι 484,84 ευρώ. Ιδιαίτερη σημασία έχει ότι στο πρώτο εννεάμηνο του 2026, το 46,6%των εργαζομένων απασχολήθηκε με μερική ή εκ περιτροπής εργασία.

Στην Αθήνα, με μέσο καθαρό μισθό 1.156 ευρώ, το μηνιαίο ενοίκιο για μικρό διαμέρισμα φτάνει τα 625 ευρώ. Η ετήσια αύξηση των ενοικίων ανέρχεται σε 9,4%, με αποτέλεσμα το 54,1% του καθαρού μισθού να κατευθύνεται στη στέγαση και να απομένουν μόλις 531 ευρώ για τις υπόλοιπες ανάγκες. Αντίστοιχη εικόνα και στη Θεσσαλονίκη, όπου τα ενοίκια αυξήθηκαν κατά 11,25% σε ετήσια βάση, απορροφώντας το 53,48% του μέσου καθαρού μισθού.

Εισοδήματα που δεν «βγαίνουν»

Το διαθέσιμο εισόδημα στην Ελλάδα, σε ορίζοντα 15ετίας (2010–2025), έχει μειωθεί κατά 22,3%, όταν στον ευρωπαϊκό μέσο όρο καταγράφεται αύξηση. Σύμφωνα με τα στοιχεία, το 60%δηλώνει ότι το μηνιαίο εισόδημα επαρκεί για μόλις 19 ημέρες, ενώ το 81,6% δεν μπορεί να αποταμιεύσει.

Η εικόνα επιβεβαιώνεται και από τους δείκτες δυσκολίας που καταγράφει η Eurostat. Το 42%των νοικοκυριών καθυστερεί την εξόφληση υποχρεώσεων (στο 53% για τις μονογονεϊκές οικογένειες). Το ποσοστό όσων δηλώνουν αδυναμία αντιμετώπισης μιας έκτακτης ανάγκης διαμορφώθηκε από 47,8% το 2019 σε 43,9% το 2024, για να εκτοξευθεί το 2025 στο 50,5%.

Συνολικά, το 87,1% των νοικοκυριών στην Ελλάδα δηλώνει ότι δυσκολεύεται οικονομικά, έναντι 42,5% στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο κίνδυνος φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού τοποθετεί τη χώρα στη δεύτερη χειρότερη θέση μετά τη Ρουμανία, με ποσοστό 27,9% (ΕΕ: 20,9%).

Ειδικότερα για βασικές δαπάνες: αδυναμία κάλυψης ιατρικών εξόδων δηλώνει το 20% (ΕΕ: 3,5%), καθυστερήσεις σε λογαριασμούς ρεύματος και νερού το 31,9% (ΕΕ: 7%), ενώ δυσκολία πληρωμής εξόδων θέρμανσης αναφέρει το 18,1% (ΕΕ: 8,8%). Αντί για σύγκλιση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, το χάσμα διευρύνεται, με την ακρίβεια να πιέζει έντονα την καθημερινότητα.