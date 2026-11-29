

Πριν ακόμη μπει ο μισθός στον τραπεζικό λογαριασμό, μεγάλο μέρος του είναι ήδη δεσμευμένο. Ενοίκιο, σούπερ μάρκετ, ηλεκτρικό ρεύμα, θέρμανση, βενζίνη, φροντιστήρια και μια σειρά από μικρότερες, αλλά ανελαστικές υποχρεώσεις, συνθέτουν τον μηνιαίο λογαριασμό μιας ελληνικής οικογένειας. Και όσο κι αν οι ονομαστικές αποδοχές έχουν αυξηθεί τα τελευταία χρόνια, για πολλά νοικοκυριά το ζητούμενο παραμένει το ίδιο: πώς θα βγει ο μήνας χωρίς να χρειαστεί να περιορίσουν ακόμη περισσότερο τις ανάγκες τους ή να μεταφέρουν υποχρεώσεις στον επόμενο.

Η εικόνα αυτή βρίσκεται στην άλλη πλευρά των προβλέψεων του οικονομικού επιτελείου για την ανάπτυξη, την αύξηση των εισοδημάτων και την αποκλιμάκωση του πληθωρισμού. Διότι ακόμη και όταν επιβραδύνεται ο πληθωρισμός, οι τιμές δεν επιστρέφουν εκεί όπου βρίσκονταν πριν από την έναρξη της πληθωριστικής κρίσης. Συνεχίζουν να αυξάνονται, απλώς με μικρότερη ταχύτητα.

Τα στοιχεία της τελευταίας Έρευνας Οικογενειακών Προϋπολογισμών της ΕΛΣΤΑΤ είναι αποκαλυπτικά. Η μέση μηνιαία δαπάνη των ελληνικών νοικοκυριών ανήλθε το 2025 στα 1.820 ευρώ, έναντι 1.725 ευρώ το 2024, καταγράφοντας αύξηση 5,5%. Απαιτούνται, δηλαδή, περίπου 1.148 ευρώ περισσότερα τον χρόνο για τις αγορές αγαθών και υπηρεσιών του μέσου νοικοκυριού.

Ακόμη πιο δύσκολη είναι η κατάσταση για ένα ζευγάρι με δύο παιδιά ηλικίας έως 16 ετών, καθώς η μέση μηνιαία δαπάνη της συγκεκριμένης κατηγορίας νοικοκυριών προσεγγίζει τα 2.727 ευρώ. Και όλα αυτά σε μια χώρα όπου ο κατώτατος μισθός βρίσκεται στα 920 ευρώ μεικτά και σημαντικό μέρος των εργαζομένων αμείβεται με αποδοχές που δεν απέχουν πολύ από αυτό το επίπεδο.

Δύο μισθοί και πάλι δεν βγαίνει ο μήνας

Ας πάρουμε την περίπτωση μιας τετραμελούς οικογένειας που ζει σε ενοικιαζόμενο διαμέρισμα στην Αττική. Οι δύο γονείς εργάζονται, με τον έναν να λαμβάνει καθαρές μηνιαίες αποδοχές 1.150 ευρώ και τον δεύτερο 1.000 ευρώ. Το συνολικό εισόδημα σε έναν συνηθισμένο μήνα ανέρχεται στα 2.150 ευρώ.

Με βάση ένα ενδεικτικό σενάριο οικογενειακών δαπανών, ο μηνιαίος λογαριασμός διαμορφώνεται ως εξής:

Ενοίκιο κατοικίας: 750 ευρώ.

Σούπερ μάρκετ και είδη καθημερινής ανάγκης: 600 ευρώ.

Ηλεκτρικό ρεύμα: 100 ευρώ.

Θέρμανση: 70 ευρώ σε μέση μηνιαία βάση.

Νερό και κοινόχρηστα: 60 ευρώ.

Τηλεφωνία και διαδίκτυο: 65 ευρώ.

Καύσιμα και έξοδα μετακίνησης: 200 ευρώ.

Φροντιστήρια και δραστηριότητες παιδιών: 250 ευρώ.

Ένδυση και υπόδηση: 80 ευρώ.

Φάρμακα και δαπάνες υγείας: 60 ευρώ.

Λοιπά έξοδα: 100 ευρώ.

Ο συνολικός λογαριασμός φθάνει στα 2.335 ευρώ, με αποτέλεσμα να υπάρχει έλλειμμα 185 ευρώ σε έναν συνηθισμένο μήνα. Και αυτό χωρίς να έχουν υπολογιστεί διακοπές, έκτακτες ιατρικές δαπάνες, επισκευές στο αυτοκίνητο, δόσεις δανείων ή κάποια σοβαρή βλάβη στο σπίτι.

Ακόμη και εάν οι δύο εργαζόμενοι λαμβάνουν 14 μισθούς ετησίως, επιμερίζοντας τα δώρα και το επίδομα αδείας στους 12 μήνες του έτους, το ποσό που περισσεύει κατά μέσο όρο περιορίζεται σε περίπου 173 ευρώ τον μήνα. Ένα ποσό που εύκολα μπορεί να εξανεμιστεί από τις έκτακτες ανάγκες μιας τετραμελούς οικογένειας.

Αυτό εξηγεί και γιατί για αρκετά νοικοκυριά τα δώρα Χριστουγέννων και Πάσχα έχουν πάψει να αποτελούν χρήματα για πρόσθετες αγορές ή διακοπές και χρησιμοποιούνται για την κάλυψη υποχρεώσεων που συσσωρεύονται στη διάρκεια του έτους.

Η πολυτέλεια να μένεις μόνος σου

Ακόμη δυσκολότερα είναι τα πράγματα για έναν νέο εργαζόμενο που επιχειρεί να φύγει από το πατρικό του σπίτι και να αποκτήσει οικονομική ανεξαρτησία.

Ένας εργαζόμενος με καθαρές μηνιαίες αποδοχές περίπου 800 ευρώ, που νοικιάζει ένα μικρό διαμέρισμα έναντι 450 ευρώ, έχει διαθέσει πάνω από το ήμισυ του μισθού του πριν καν πληρώσει τον πρώτο λογαριασμό.

Εάν προστεθούν 220 ευρώ για τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης, 80 ευρώ για ρεύμα, νερό και κοινόχρηστα, 30 ευρώ για τηλεφωνία και διαδίκτυο, 60 ευρώ για μετακινήσεις και 70 ευρώ για προσωπικά έξοδα και λοιπές ανάγκες, ο μηνιαίος λογαριασμός φθάνει στα 910 ευρώ.

Ακόμη και με την αναγωγή των 14 μισθών σε δωδεκάμηνη βάση, απομένουν λιγότερα από 25 ευρώ τον μήνα, χωρίς να συνυπολογίζονται έκτακτες δαπάνες. Στην πραγματικότητα, για αρκετούς νέους η οικονομική υποστήριξη από τους γονείς, η συγκατοίκηση ή η αναβολή της αποχώρησης από το πατρικό σπίτι αποτελούν τρόπους αντιμετώπισης του υψηλού κόστους στέγασης.

Η ακρίβεια, μάλιστα, δεν πλήττει με την ίδια ένταση όλα τα εισοδηματικά στρώματα. Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, το φτωχότερο 20% του πληθυσμού διαθέτει το 54,4% των συνολικών δαπανών του για τρόφιμα και στέγαση, έναντι 34,5% για το πλουσιότερο 20%. Όσο μικρότερο είναι το εισόδημα, τόσο λιγότερες είναι οι δυνατότητες περικοπής των εξόδων, καθώς αυτά αφορούν κατά κύριο λόγο βασικές ανάγκες.

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, ο Πολυετής Δημοσιονομικός Προγραμματισμός προβλέπει ανάπτυξη της οικονομίας, αύξηση των εισοδημάτων και αποκλιμάκωση του πληθωρισμού. Ωστόσο, για τον εργαζόμενο που βλέπει τον τραπεζικό του λογαριασμό να αδειάζει πριν από το τέλος του μήνα, το πραγματικό μέτρο της οικονομικής προόδου είναι διαφορετικό. Είναι το εάν θα μπορεί να πληρώνει τις υποχρεώσεις του, να καλύπτει τις ανάγκες των παιδιών του, να πηγαίνει μερικές ημέρες διακοπές και να βάζει στην άκρη κάποια χρήματα.

Διότι η ανάπτυξη μπορεί να μετριέται σε ποσοστιαίες μονάδες του ΑΕΠ, αλλά για τα νοικοκυριά η ευημερία μετριέται σε ευρώ που περισσεύουν στο τέλος του μήνα.