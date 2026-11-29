

Σφοδρό κύμα κακοκαιρίας πλήττει μεγάλο μέρος της χώρας με το πέρασμα του «Άργους», αφήνοντας ήδη πίσω του πλημμυρισμένους δρόμους, κατολισθήσεις και σοβαρά προβλήματα στις μετακινήσεις.

Με την κατάσταση να παραμένει κρίσιμη και τις Αρχές σε κόκκινο συναγερμό, η ΕΜΥ προχώρησε σε επικαιροποίηση του Έκτακτου Δελτίου Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων.

Όπως επισημαίνεται, τα νεότερα προγνωστικά στοιχεία επιβεβαιώνουν τη σφοδρότητα της κακοκαιρίας χωρίς ουσιαστικές διαφοροποιήσεις, δείχνοντας πού θα χτυπήσουν τα εντονότερα φαινόμενα σήμερα Κυριακή (29/11) και αύριο Δευτέρα (30/11).

Το δεύτερο και ισχυρότερο κύμα της κακοκαιρίας «Άργος» απειλεί να «σφυροκοπήσει» την Αττική με νέο γύρο έντονων φαινομένων τις μεσημεριανές ώρες.

Πιο συγκεκριμένα:

Σήμερα Κυριακή (29-11-2026)

α. Ισχυρές βροχές προβλέπονται στην ανατολική Θεσσαλία (ν. Λάρισας, ν. Μαγνησίας), τις Σποράδες, την ανατολική Στερεά (ν. Αττικής, ν. Βοιωτίας, ν. Φθιώτιδας), την Εύβοια, τη βορειοανατολική Πελοπόννησο (ν. Κορινθίας, ν. Αργολίδας) (κόκκινη προειδοποίηση) και

β. στην ανατολική και νότια Πελοπόννησο (ν. Αρκαδίας στα ανατολικά, ν. Λακωνίας) (πορτοκαλί προειδοποίηση).

γ. Στα ανατολικά θα πνέουν πολύ θυελλώδεις βόρειοι βορειοανατολικοί άνεμοι εντάσεως 9 και στο Αιγαίο τοπικά 10 μποφόρ (κόκκινη προειδοποίηση).

δ. Τοπικά πυκνές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά, σε ημιορεινές περιοχές της βόρειας και κεντρικής χώρας και πρόσκαιρα σε περιοχές της βόρειας χώρας με χαμηλό υψόμετρο (πορτοκαλί προειδοποίηση).

Αύριο Δευτέρα (30-11-2026)

α. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται στην Κρήτη (κόκκινη προειδοποίηση) και στα Δωδεκάνησα (πορτοκαλί προειδοποίηση).

β. Θα συνεχιστούν οι πολύ θυελλώδεις άνεμοι στο Αιγαίο 8 με 9 και τοπικά 10 μποφόρ (κόκκινη προειδοποίηση).

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, το παρόν Έκτακτο Δελτίο θα ανανεωθεί σε 24 ώρες.