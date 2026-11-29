Λογω των ισχυρών ανέμων που πνέουν στο νησί μας δεν θα εκτελεστεί σήμερα στις 14.00 το δρομολόγιο από Ζάκυνθο προς Κυλλήνη στις 14.00 αλλά και αυτό που ακολουθεί στις 16.15. Αναλογη απαγόρευση υπάρχει και για το νησί της Κεφαλονιάς.



Η ανακοίνωση της Levante Ferries

“Ενημερώνουμε ότι σήμερα 29/11/2026 λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών δεν θα εκτελεστούν τα δρομολόγια από Ζάκυνθο προς Κυλλήνη στις 14:00, από Κυλληνη προς Ζάκυνθο 16:15, από Πόρο προς Κυλλήνη στις 14:15 και από Κυλλήνη προς Πόρο στις 16:30″.