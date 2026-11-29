Χωρίς θετικό αποτέλεσμα παραμένει στο φετινό πρωτάθλημα της Γ’ Εθνικής ο ΑΟ Λεβάντε, ο οποίος γνώρισε την ήττα και στην Κεφαλονιά με 4-0 από τον πολύ μαχητικό φέτος Παλληξουριακός. Η Ζακυνθινή ομάδα και πάλι έκανε ελάχιστα πράγματα καλά στο ματς και δεν μπόρεσε να ανησυχήσει την ομάδα από την Κεφαλονιά που έκανε καλή εμφάνιση.

Στο 23′ ήρθε το 1-0 με το λάθος του Φρέιρε που έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα της δικής του ομάδας από σεντρα του Μπράτι.

Στο 39’ο Παλληξουριακός σημείωσε και το 2-0 με τον Ρούση μετά από ασίστ του κορυφαίους χθες Μοντέιρο.

Αυτό ήταν το σκορ στο πρώτο μέρος.

Στο δεύτερο 45λεπτο αν και ο Παλληξουριακός έκοψε τον Ρυθμό του σκόραρε δύο φορές στα τελευταία 13 λεπτά της συνάντησης.

Στο 77 ο Μοντέιρο έγινε σκόρερ μετά από τη συνεργασία Ρούση και Σίτσα.

Το τελικό 4-0 ήρθε στις καθυστερήσεις με τον Μπράτι.

Με πληροφορίες από το sportsthea.blogspot.com

Επόμενο ματς την προσεχή Τετάρτη με την Λευκίμμη στο Δημοτικό Στάδιο Ζακύνθου.

ΠΑΛΛΗΞΟΥΡΙΑΚΟΣ:(Ηλ. Ζέρβος), Χαλκίδης, Σίτσας, Πατρώνης (35′ λ.τ. Πολυδωράτος), Ρούσης (81′ Ζάβαλης), Θεοχάρης (81′ Λυκούδης), Monteiro, Μπράτι, Γασπαρής (62′ Γκερπεσιώτης), Γονής, Γεωργιακάκης, Σταμένης (62′ Συριάτος).

ΑΟ ΛΕΒΑΝΤΕ:(Χρ. Τσαπατσούλης), Φαράος, Fenato, Κωστακιώτης, Σουρμπής (83′ Περγανός)), Νικολίτσας, Παπαευθυμίου (83′ Γρηγορούδης), Hagebeek (83′ Χέλμης), Σούμπασι (46′ Βόσσος), Καλογερόπουλος, Αγκαλλίου, Γεωργάκης (83′ Σπίνος).

Διονύσης Μπινιώρης