Σε αναστολή του συνόλου των πτήσεών της και διακοπή της πώλησης εισιτηρίων προχώρησε η Norse Atlantic, μετά την απόφαση της νορβηγικής επιχειρησιακής θυγατρικής της να υποβάλει αίτηση πτώχευσης, καθώς δεν κατέστη δυνατή η εξασφάλιση της αναγκαίας χρηματοδότησης.

Η διοίκηση της Norse Atlantic Airways AS έκρινε ότι δεν υπάρχουν πλέον οι οικονομικές προϋποθέσεις για τη συνέχιση της λειτουργίας της εταιρείας. Η αίτηση υποβάλλεται στο δικαστήριο του Άγκντερ της Νορβηγίας, το οποίο θα αναλάβει τον διορισμό διαχειριστή της πτωχευτικής διαδικασίας.

Η συγκεκριμένη εξέλιξη δεν αφορά τη μητρική Norse Atlantic ASA, η οποία είναι εισηγμένη στο χρηματιστήριο του Όσλο, ούτε τις υπόλοιπες εταιρείες του ομίλου.

Η αεροπορική εταιρεία, η οποία ιδρύθηκε το 2021 και ξεκίνησε τις πτήσεις της το 2022, δραστηριοποιήθηκε στην αγορά των οικονομικών αεροπορικών συνδέσεων μεγάλων αποστάσεων.

Ωστόσο, η αύξηση του κόστους των αεροπορικών καυσίμων, σε συνδυασμό με τις υφιστάμενες οικονομικές δυσκολίες, επιδείνωσε σημαντικά τη χρηματοοικονομική της κατάσταση.

Πρόσθετη πίεση προκάλεσαν οι ειδοποιήσεις των εκμισθωτών για την καταγγελία των συμβάσεων μίσθωσης και των 12 αεροσκαφών Boeing 787 Dreamliner του στόλου της. Η Norse αμφισβητεί την εγκυρότητα των σχετικών καταγγελιών.

Ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Eivind Roald, εξέφρασε τη λύπη του για τις επιπτώσεις στους επιβάτες, τους εργαζομένους και τους επιχειρηματικούς συνεργάτες.

Αβεβαιότητα για τη βρετανική θυγατρική

Η διοίκηση της μητρικής εταιρείας εξετάζει, σε συνεργασία με τη βρετανική θυγατρική της, εναλλακτικές λύσεις για τη διατήρηση μέρους της επιχειρηματικής δραστηριότητας του ομίλου.

Η βρετανική Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (CAA) επιβεβαίωσε ότι ακυρώνονται όλες οι πτήσεις της Norse, συμπεριλαμβανομένων των συνδέσεων από το Γκάτγουικ προς την Μπανγκόκ, το Κέιπ Τάουν, το Ορλάντο και το Πουκέτ.

Οι επιβάτες καλούνται να μην προσέλθουν στα αεροδρόμια και να αναζητήσουν πληροφορίες για τις διαθέσιμες επιλογές τους.

UK Civil Aviation Authority

Η εξέλιξη δημιουργεί πρόσθετες προκλήσεις για τους ταξιδιωτικούς οργανισμούς που είχαν εντάξει πτήσεις της Norse στα προγράμματά τους, σε μια περίοδο αυξημένων οικονομικών πιέσεων για τον ευρωπαϊκό αεροπορικό κλάδο.

Πηγή:TORNOSNEWS.GR