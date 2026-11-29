Υπεγράφη από τον Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, Γιάννη Τρεπεκλή, η ένταξη του έργου της αποκατάστασης και ανάδειξης του Αχιλλείου στο ΕΣΠΑ 2021-27

Ο Περιφερειάρχης Ιόνιων Νησιών, Γιάννης Τρεπεκλής, υπέγραψε την απόφαση ένταξης στο Πρόγραμμα «Ιόνια Νησιά 2021-2027» της Πράξης: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΑΝΑΚΤΟΡΟΥ & ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΡΟΑΥΛΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΑΧΙΛΛΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΕΡΚΥΡΑ».

Ο προϋπολογισμός του Έργου ανέρχεται στο ποσό των 3.846.673,68 €, ενώ Κύριος του έργου είναι η Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου (ΕΤΑΔ Α.Ε.).

Το έργο με τίτλο «Αποκατάσταση και ανάδειξη κτιρίου Ανακτόρου & ανάπλαση προαύλιου χώρου του συγκροτήματος Αχιλλείου στην Κέρκυρα» αφορά στην ολοκληρωμένη αποκατάσταση, προστασία, λειτουργική και μουσειακή αναβάθμιση του ιστορικού και αρχιτεκτονικού μνημείου του Αχιλλείου, ενός εμβληματικού πολιτιστικού πόρου διεθνούς ακτινοβολίας.

Ειδικότερα, το φυσικό αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει:

– Τμήμα εργασιών που υλοποιήθηκαν και πληρώθηκαν στο πλαίσιο παλαιότερης εργολαβίας σε διάλυση (μετά το 2021) και αφορά σε μερική αποκατάσταση του κτιρίου του Ανακτόρου, στο κτίριο του Θυρωρείου, των Στρατώνων κλπ, καθώς και μέρος εξειδικευμένων εργασιών συντήρησης των τοιχογραφιών, του εσωτερικού διακόσμου και των δομικών και μορφολογικών στοιχείων του μνημείου, με στόχο τη διατήρηση της ιστορικής και καλλιτεχνικής του αξίας σύμφωνα με τις αρχές της προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς

– Ανάπτυξη και εφαρμογή σύγχρονων πολυμεσικών και ψηφιακών εφαρμογών, ώστε το μνημείο να λειτουργήσει ως σύγχρονο μουσείο, με αναβαθμισμένη εμπειρία επίσκεψης και δυνατότητα ερμηνείας του ιστορικού και πολιτιστικού περιεχομένου του. Οι παρεμβάσεις αυτές στοχεύουν στη βελτίωση της προσβασιμότητας, της πληροφόρησης του κοινού και της συνολικής λειτουργικότητας του χώρου, συμβάλλοντας στην ανάδειξη του Αχιλλείου ως δυναμικού πόλου πολιτισμού και τουριστικής ανάπτυξης. Επιπλέον, περιλαμβάνει και το σύνολο των ψηφιακών εκτυπώσεων που απαιτούνται την ολοκλήρωση του εποπτικού υλικού της έκθεσης.

Πρόκειται για τα ακόλουθα υποέργα:

Υποέργο 1: Αποκατάσταση και ανάδειξη κτιρίου Ανακτόρου και ανάπλαση προαύλιου χώρου του συγκροτήματος Αχιλλείου στην Κέρκυρα (2.518.977,58 €).

Υποέργο 2: Συντήρηση ζωγραφικού, λίθινου και μεταλλικού διακόσμου Αχιλλείου στην Κέρκυρα (810.000 €).

Υποέργο 3: Παραγωγή και εγκατάσταση πολυμεσικών και διαδραστικών εφαρμογών της μόνιμης έκθεσης του συγκροτήματος Αχιλλείου στην Κέρκυρα (216.500 €).

Υποέργο 4: Παραγωγή και προμήθεια εκτυπώσιμων και γραφιστικών εφαρμογών της μόνιμης έκθεσης του συγκροτήματος Αχιλλείου στην Κέρκυρα (44.222,66 €).

Επιπρόσθετα (και πέραν του Προγράμματος «Ιόνια Νησιά 2021-2027»), το συνολικό αντικείμενο του Έργου περιλαμβάνει:

Μελέτες και εργασίες που χρηματοδοτήθηκαν μέσω του ΕΠΑΝΕΚ την περίοδο 2013-2016

Αντικείμενο με αυτεπιστασία του Υπουργείου Πολιτισμού (εργασίες για τη συντήρηση σταθερών και κινητών εκθεμάτων, τοιχογραφιών και κονιαμάτων, καθώς και η παραγωγή εποπτικού υλικού και εφαρμογή της μουσειολογικής – μουσειογραφικής μελέτης της Έκθεσης του Ανακτόρου), μέσω του ΠΔΕ την περίοδο 2021-2023

Ολοκλήρωση της αποκατάστασης του κτιρίου του Ανακτόρου, ανάπλαση του περιβάλλοντος χώρου, καθώς και λοιπές εργασίες που θα συμβάλουν στην ανάδειξη του Συγκροτήματος του Αχιλλείου. Το εν λόγω τμήμα θα χρηματοδοτηθεί εξ ολοκλήρου από τον Κύριο του Έργου.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του συνόλου των ανωτέρω (σε σταθερές τιμές 2025) ανέρχεται σε 19.206.163 €. Επίσης, σε επόμενη φάση, στο πλαίσιο της συνολικής αποκατάστασης και αξιοποίησης του συγκροτήματος Αχιλλείου, προβλέπεται η ολοκλήρωση του κτιρίου των Στρατώνων, για το οποίο έχουν ήδη υλοποιηθεί ορισμένες εργασίες. INKEFALONIA.GR