

Μείωση 1,3% κατέγραψε ο πραγματικός κύκλος εργασιών στο λιανικό εμπόριο, εξαιρουμένων των τροφίμων, των οχημάτων και των καυσίμων, κατά το πρώτο εννεάμηνο του 2026, ενώ οι πολύ μικρές επιχειρήσεις σημείωσαν απώλειες 3,1%, σύμφωνα με την ανάλυση του Ινστιτούτου της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (ΕΣΕΕ).

Τα στοιχεία αφορούν την περίοδο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου και καταγράφουν οριακή ανάκαμψη κατά το τρίτο τρίμηνο, η οποία, ωστόσο, δεν αντιστάθμισε τις απώλειες των προηγούμενων μηνών.

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της ΕΣΕΕ, το τρίτο τρίμηνο του 2026 ο πραγματικός κύκλος εργασιών στο λιανικό εμπόριο, εκτός τροφίμων, οχημάτων και καυσίμων, αυξήθηκε κατά 0,5% σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2025, όταν είχε καταγραφεί αύξηση 4,5% σε ονομαστικές τιμές. Ο συνολικός τζίρος διαμορφώθηκε σε 7,9 δισ.ευρώ, από 7,6 δισ. ευρώ πέρυσι, παρουσιάζοντας ονομαστική αύξηση κατά 341,3 εκατ. ευρώ.

Πρόκειται για το πρώτο τρίμηνο του 2026 με θετικό πρόσημο σε πραγματικούς όρους, μετά τη μείωση κατά 0,8% το πρώτο τρίμηνο και κατά 3,7% το δεύτερο τρίμηνο. Σύμφωνα με την ΕΣΕΕ, η βελτίωση συνδέεται κυρίως με την αυξημένη τουριστική κίνηση και την προσωρινή επιβράδυνση του πληθωρισμού κατά τους θερινούς μήνες. Ο μέσος πληθωρισμός του τρίτου τριμήνου διαμορφώθηκε στο 4,1%, έναντι 5% το δεύτερο τρίμηνο, ενώ από τον Σεπτέμβριο άρχισε να επιταχύνεται εκ νέου.

Διαφορετική πορεία για μεγάλες επιχειρήσεις και μικρομεσαίες

Σύμφωνα με την ανάλυση, οι μεγάλες επιχειρήσεις κατέγραψαν αύξηση 2,7% στις πραγματικές πωλήσεις κατά το τρίτο τρίμηνο, με την ονομαστική μεταβολή να ανέρχεται σε 6,8%. Αυτή η εξέλιξη ακολούθησε την υποχώρηση κατά 6,1% που είχε καταγραφεί το δεύτερο τρίμηνο.

Αντίθετα, το σύνολο των μικρομεσαίων επιχειρήσεων παρέμεινε ουσιαστικά στάσιμο σε αποπληθωρισμένες τιμές, με μείωση 0,3% σε πραγματικούς όρους και ονομαστική αύξηση 3,7%. Παράλληλα, το μερίδιο των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στον συνολικό τζίρο του κλάδου περιορίστηκε από 73,8% σε 73,2%.

Στο εσωτερικό των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, οι πολύ μικρές κατέγραψαν μείωση πραγματικών πωλήσεων κατά 2,5%, παρά την ονομαστική αύξηση κατά 1,5%. Πρόκειται για το τρίτο συνεχόμενο τρίμηνο πτώσης.

Οι μικρές επιχειρήσεις σημείωσαν αύξηση 6,2% σε πραγματικούς όρους και 10,5% σεονομαστικούς,ανακάμπτοντας μετά τη μείωση κατά 3,1% το δεύτερο τρίμηνο. Οι μεσαίες επιχειρήσεις παρουσίασαν οριακή άνοδο 0,6% σε πραγματικές τιμές και 4,7% σε ονομαστικές, επιβραδύνοντας σε σχέση με τις αυξήσεις 2,4% το δεύτερο και 5,1% το πρώτο τρίμηνο.

Πτώση του τζίρου σε όλες τις περιφέρειες στο εννεάμηνο

Σε περιφερειακό επίπεδο, κατά το τρίτο τρίμηνο του 2026 η άνοδος του κύκλου εργασιών αποδίδεται ουσιαστικά στην Αττική, όπου συγκεντρώνεται το 55,4% του τζίρου του κλάδου. Συνολικά, σε εννέα από τις 13 περιφέρειες καταγράφηκε μείωση του πραγματικού κύκλου εργασιών.

Αύξηση σημειώθηκε στη Δυτική Μακεδονία κατά 1,9% σε πραγματικές τιμές και 6% σε ονομαστικές, στην Αττική κατά 1,9% και 6,1% αντίστοιχα, στο Βόρειο Αιγαίο κατά 0,9% και 5%, καθώς και στη Θεσσαλία κατά 0,7% και 4,8%.

Στις υπόλοιπες περιφέρειες καταγράφηκαν μειώσεις. Συγκεκριμένα, στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη η πτώση ήταν 0,3% σε πραγματικές τιμές, με ονομαστική αύξηση 3,8%, στην Κεντρικη Μακεδονία 0,8% και 3,2% αντίστοιχα, στην Ήπειρο 1% και 3,1%, στην Κρήτη 1,6% και 2,4%, στα Ιόνια Νησιά 1,7% και 2,3%, στο Νότιο Αιγαίο 1,7% και 2,3%, στη Δυτική Ελλάδα 2,1% και 1,9%, στην Πελοπόννησο 3,5% και 0,5%, ενώ στην Στερεά Ελλάδα καταγράφηκε μείωση 4,4% σε πραγματικούς και 0,5% σε ονομαστικούς όρους.

Η εικόνα του πρώτου εννεαμήνου ήταν αρνητική και στις 13 περιφέρειες. Οι μεγαλύτερες πραγματικές μειώσεις καταγράφηκαν στην Πελοπόννησο, κατά 3,8%, στη Στερεά Ελλάδα και τη Δυτική Ελλάδα, κατά 3,3% σε καθεμία.

Ακολούθησαν τα Ιόνια Νησιά με μείωση 2,4%, η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη και η Κεντρική Μακεδονία με 2,2%, η Κρήτη με 2,1% και το Νότιο Αιγαίο με 2%. Μικρότερες απώλειες καταγράφηκαν στην Ήπειρο κατά 1%, στη Δυτική Μακεδονία κατά 0,7%, στην Αττική κατά 0,7%, στη Θεσσαλία κατά 0,6% και στο Βόρειο Αιγαίο κατά 0,5%.

Σε ονομαστικούς όρους, η μεταβολή ήταν θετική σε όλες τις περιφέρειες, με τη μεγαλύτερη αύξηση να καταγράφεται στο Βόρειο Αιγαίο και να ανέρχεται σε 3,6%, ενώ ακολουθούν η Αττική, η Θεσσαλία και η Δυτική Μακεδονία με 3,4%.

Μείωση 1,3% στον πραγματικό τζίρο του εννεαμήνου

Για το διάστημα Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2026, ο πραγματικός κύκλος εργασιών του λιανικού εμπορίου, εξαιρουμένων των τροφίμων, των οχημάτων και των καυσίμων, υποχώρησε κατά 1,3%, παρά την ονομαστική αύξηση κατά 2,7%.

Σε απόλυτα μεγέθη, η ονομαστική αύξηση του κύκλου εργασιών ανήλθε σε 552,2 εκατ. ευρώ, με τον συνολικό τζίρο να διαμορφώνεται σε 20,9 δισ. ευρώ, από 20,4 δισ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2025. Αυτή η αύξηση, ωστόσο, απορροφήθηκε πλήρως από τον πληθωρισμό, ο οποίος διαμορφώθηκε κατά μέσο όρο στο 4% στο εννεάμηνο.

Η ΕΣΕΕ επισημαίνει ότι οι επιχειρήσεις εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν αυξημένες πιέσεις από το κόστος λειτουργίας, μεταξύ άλλων από την ενέργεια, τα μισθώματα των καταστημάτων, το μισθολογικό κόστος, τις ασφαλιστικές εισφορές των επιχειρηματιών, το κόστος των προμηθευτών και τα ασφάλιστρα. Παράλληλα, η αγοραστική αξία των εισοδημάτων των καταναλωτών επηρεάζεται από τον πληθωρισμό.

Σε επίπεδο επιχειρηματικών μεγεθών, οι μεγάλες επιχειρήσεις κατέγραψαν μείωση πραγματικού τζίρου κατά 0,7% στο εννεάμηνο, με ονομαστική αύξηση 3,3%. Για το σύνολο των μικρομεσαίων επιχειρήσεων η πραγματική μείωση ανήλθε σε 1,5%, έναντι ονομαστικής αύξησης 2,5%.

Ειδικότερα, οι πολύ μικρές επιχειρήσεις σημείωσαν πτώση 3,1% σε πραγματικούς όρους και αύξηση 0,9%σε ονομαστικούς. Οι μικρές επιχειρήσεις κατέγραψαν πραγματική αύξηση 1,1% και ονομαστική 5,2%, κυρίως λόγω των επιδόσεων του τρίτου τριμήνου. Οι μεσαίες επιχειρήσεις παρουσίασαν αύξηση 2,5%σε πραγματικούς όρους και 6,7% σε ονομαστικούς, αν και η δυναμική τους παρουσίασε διακυμάνσεις από τρίμηνο σε τρίμηνο.

Οι κλάδοι με τη μεγαλύτερη άνοδο και πτώση

Ανά επιμέρους κατηγορία λιανικού εμπορίου, οι μεγαλύτερες πραγματικές αυξήσεις του κύκλου εργασιών κατά το πρώτο εννεάμηνο καταγράφηκαν στα ρολόγια και κοσμήματα με 5,2%, στα σιδηρικά και χρώματα με 4,6%, στα μεταχειρισμένα είδη με 3,6%, και στον τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό με 3,2%.

Στον αντίποδα, οι μεγαλύτερες μειώσεις σημειώθηκαν στα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα κατά 8%, στα βιβλία κατά 5,4%, στις εφημερίδες και τη γραφική ύλη κατά 5%, καθώς και στα έπιπλα και τα φωτιστικά κατά 4,7%.

Οι πωλήσεις στην κατηγορία των υποδημάτων και δερμάτινων ειδών παρουσίασαν πραγματική αύξηση 2,6%, ενώ για την ένδυση δεν υπάρχουν διαθέσιμα σχετικά δεδομένα.

Τα στοιχεία για τις επιταγές και τον τουρισμό

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Τειρεσία που περιλαμβάνονται στην ανάλυση της ΕΣΕΕ, κατά το πρώτο εννεάμηνο του 2026 σφραγίστηκαν 2.658 επιταγές συνολικής αξίας 56,98 εκατ. ευρώ. Ο αριθμός τους μειώθηκε κατά 17,1% σε σχέση με το 2025, ενώ η συνολική αξία τους περιορίστηκε μόλις κατά 1,3%.Η μέση αξία ανά επιταγή αυξήθηκε, επομένως, από περίπου 18.000 ευρώ σε 21.400 ευρώ.

Η Συνομοσπονδία αναφέρεται και στην περιορισμένη διάχυση των τουριστικών εισπράξεων στο λιανικό εμπόριο. Ειδικότερα, κατά το πρώτο οκτάμηνο του έτους η εισερχόμενη τουριστική κίνηση αυξήθηκε κατά 8,3%, ενώ οι τουριστικές εισπράξεις ενισχύθηκαν κατά 9,7% σε τρέχουσες τιμές. Ωστόσο, σύμφωνα με την ΕΣΕΕ, αυτές οι επιδόσεις δεν αποτυπώθηκαν αντίστοιχα στα μεγέθη του εμπορίου, γεγονός που, όπως σημειώνει, αναδεικνύει την απουσία μηχανισμού διάχυσης των τουριστικών εισπράξεων στο λιανικό εμπόριο.

Σε αυτό το πλαίσιο, η ΕΣΕΕ επαναλαμβάνει την ανάγκη παρεμβάσεων για στενότερη σύνδεση εμπορίου και τουρισμού, μέσω της προώθησης ενός νέου «brand name» της χώρας και ως αγοραστικού προορισμού.

Με αφορμή τα στοιχεία, ο πρόεδρος της ΕΣΕΕ, Σταύρος Καφούνης, δήλωσε ότι ο πραγματικός τζίρος των εμπορικών επιχειρήσεων αυξήθηκε οριακά κατά 0,5% το τρίτο τρίμηνο, κυρίως λόγω της αυξημένης τουριστικής κίνησης και της προσωρινής αποκλιμάκωσης του πληθωρισμού το καλοκαίρι.

Όπως τόνισε, αυτή η εξέλιξη δεν μπορεί να χαρακτηριστεί ανάκαμψη, καθώς στο σύνολο του πρώτου εννεαμήνου του 2026 ο πραγματικός τζίρος μειώθηκε κατά 1,3%, με την πτώση να καταγράφεται σε όλες τις περιφέρειες της χώρας.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στις πολύ μικρές επιχειρήσεις, οι οποίες πραγματοποιούν το 48,8% του συνολικού τζίρου του κλάδου, αλλά καταγράφουν για τρίτο συνεχόμενο τρίμηνο απώλειες, με μείωση 2,5% στο τρίτο τρίμηνο και 3,1% στο εννεάμηνο. Σύμφωνα με τον ίδιο, παρά την αύξηση των τουριστικών εισπράξεων κατά 9,7% σε τρέχουσες τιμές, το όφελος που έφτασε στα καταστήματα δεν ήταν αρκετό για να καλύψει την χαμηλή ζήτηση.

Ο πρόεδρος της ΕΣΕΕ έκανε λόγο και για την επιτάχυνση του πληθωρισμού στο 5,7% τον Οκτώβριο, υπογραμμίζοντας ότι η Black Friday και η εορταστική περίοδος ξεκινούν υπό νέες πιέσεις τόσο για το λειτουργικό κόστος των επιχειρήσεων όσο και για το εισόδημα των νοικοκυριών.

Σύμφωνα με τον ίδιο, απαιτούνται άμεσες παρεμβάσεις, όπως ουσιαστική ελάφρυνση των φορολογικών και ασφαλιστικών βαρών, πρόσβαση των μικρών επιχειρήσεων σε ρευστότητα και ευρωπαϊκά προγράμματα, καθώς και ισότιμοι κανόνες ανταγωνισμού απέναντι στις ηλεκτρονικές πλατφόρμες τρίτων χωρών.

Τέλος, ο κ. Καφούνης τόνισε ότι οι πολύ μικρές επιχειρήσεις, οι οποίες αντιπροσωπεύουν σχεδόν τον μισό τζίρο του κλάδου, εξακολουθούν να δέχονται ισχυρές πιέσεις, ενώ αναφέρθηκε στη διεθνή αβεβαιότητα, στην περιορισμένη σύνδεση εμπορίου και τουρισμού, στις πληθωριστικές πιέσεις, στην ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης και στην επιβράδυνση της παγκόσμιας οικονομικής μεγέθυνσης.

Σημειώνεται ότι η ανακοίνωση της ΕΣΕΕ βασίζεται σε στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, τα οποία επεξεργάστηκε το Ινστιτούτο Εμπορίου και Υπηρεσιών (ΙΝΕΜΥ) της Συνομοσπονδίας. Οι μεταβολές υπολογίζονται σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, ενώ οι ποσοστιαίες μεταβολές σε πραγματικές τιμές αποτυπώνουν την εξέλιξη μετά την αφαίρεση της επίδρασης του πληθωρισμού.