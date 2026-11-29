Από σήμερα, Παρασκευή 27 Νοεμβρίου, έως και την Τρίτη 22 Δεκεμβρίου 2026 θα μπορούν να υποβάλλουν την Αίτηση – Δήλωση συμμετοχής στις Πανελλαδικές Εξετάσεις του 2027 οι μαθητές και οι απόφοιτοι των Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων (ΓΕΛ και ΕΠΑΛ) που επιθυμούν να διεκδικήσουν την εισαγωγή τους στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

Όπως επισημαίνει το υπουργείο Παιδείας, η προθεσμία είναι αποκλειστική, ενώ ειδικές οδηγίες δίνονται για τους υποψηφίους των μουσικών τμημάτων, των στρατιωτικών και αστυνομικών σχολών, των ΤΕΦΑΑ, καθώς και για όσους επιθυμούν να διεκδικήσουν το 10% των θέσεων χωρίς νέα εξέταση.

Πώς υποβάλλεται η Αίτηση – Δήλωση

Οι υποψήφιοι, μαθητές ή απόφοιτοι, μπορούν να προμηθευτούν τη σχετική Αίτηση – Δήλωση είτε μέσω του διαδικτύου είτε από το Λύκειό τους.

Στη συνέχεια, θα πρέπει να συμπληρώσουν το έντυπο σύμφωνα με τις αναγραφόμενες οδηγίες και να προσέλθουν στο Λύκειό τους για την οριστική ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης.

Στην επίσημη ιστοσελίδα του υπουργείου Παιδείας, www.minedu.gov.gr, στην ενότητα «Εξετάσεις», αναρτώνται τα υποδείγματα των αιτήσεων, καθώς και οι σχετικές εγκύκλιοι με αναλυτικές οδηγίες για τη διαδικασία και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ανά κατηγορία υποψηφίων. Οι αντίστοιχες εγκύκλιοι αποστέλλονται ήδη στα Λύκεια.

Τι ισχύει για τα πέντε μουσικά τμήματα

Εντός της ίδιας προθεσμίας, δηλαδή έως τις 22 Δεκεμβρίου, οι υποψήφιοι που ενδιαφέρονται για την εισαγωγή τους στα πέντε μουσικά τμήματα με ειδική διαδικασία εισαγωγής πρέπει να υποβάλουν, εκτός από την Αίτηση – Δήλωση συμμετοχής στις Πανελλαδικές, και ξεχωριστή Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση για τα μουσικά τμήματα.

Πρόκειται για τα Τμήματα Μουσικών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, του Ιονίου Πανεπιστημίου και του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, καθώς και το Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

Υποψήφιοι με αναπηρία ή ειδικές μαθησιακές δυσκολίες

Για τους υποψηφίους με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, οι οποίοι εξετάζονται προφορικά ή γραπτά, ανάλογα με την περίπτωση, έχει εκδοθεί ειδική εγκύκλιος.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα πρέπει να υποβληθούν επίσης εντός της προθεσμίας από τις 27 Νοεμβρίου έως και τις 22 Δεκεμβρίου 2026.

Στρατιωτικές σχολές, Αστυνομία, Πυροσβεστική, Λιμενικό και Εμπορικό Ναυτικό

Οι υποψήφιοι που ενδιαφέρονται για τις Στρατιωτικές και Αστυνομικές Σχολές, τις Σχολές της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, του Λιμενικού Σώματος και τις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού θα πρέπει να υποβάλουν επιπλέον αίτηση απευθείας στους αρμόδιους φορείς, εντός των προθεσμιών που θα καθοριστούν στις αντίστοιχες προκηρύξεις.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την εισαγωγή τους είναι να κριθούν ικανοί στις προκαταρκτικές εξετάσεις, οι οποίες προγραμματίζονται για το διάστημα Μαρτίου – Απριλίου 2027.

Οι σχετικές προκηρύξεις θα αναρτηθούν στις επίσημες ιστοσελίδες των συναρμόδιων υπουργείων.

Υποχρεωτική η δήλωση ενδιαφέροντος για τα ΤΕΦΑΑ

Όσοι υποψήφιοι επιθυμούν να εισαχθούν στα Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ) και θα συμμετάσχουν στις Πανελλαδικές του 2027 πρέπει υποχρεωτικά να δηλώσουν τώρα το ενδιαφέρον τους, προκειμένου να έχουν τη δυνατότητα συμμετοχής στις απαιτούμενες πρακτικές δοκιμασίες, δηλαδή στην υγειονομική εξέταση και στα αγωνίσματα.

Ποιοι δικαιούνται το 10% των θέσεων χωρίς νέα εξέταση

Δικαίωμα διεκδίκησης του 10% των θέσεων εισακτέων χωρίς νέα εξέταση έχουν αποκλειστικά όσοι συμμετείχαν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις του 2025 ή του 2026, με τα ημερήσια ΓΕΛ ή τα ημερήσια ΕΠΑΛ.

Οι συγκεκριμένοι υποψήφιοι δεν χρειάζεται να υποβάλουν τώρα Αίτηση – Δήλωση, αλλά θα καταθέσουν απευθείας μηχανογραφικό δελτίο.

Εφόσον ενδιαφέρονται για τις σχολές του Στρατού, της Αστυνομίας, της Πυροσβεστικής, του Λιμενικού ή τις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού, θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση στο αρμόδιο υπουργείο και να συμμετάσχουν στις προκαταρκτικές εξετάσεις.

Για τους υποψηφίους του 10% ισχύει η Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής (ΕΒΕ), όπως διαμορφώθηκε κατά το έτος της τελευταίας συμμετοχής τους στις Πανελλαδικές, δηλαδή το 2025 ή το 2026 αντίστοιχα.

Εισαγωγή με το 5% για υποψηφίους με σοβαρές παθήσεις

Οι υποψήφιοι που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις και δεν επιθυμούν να συμμετάσχουν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις δεν χρειάζεται να υποβάλουν τώρα Αίτηση – Δήλωση.

Όσοι έχουν ήδη πιστοποιηθεί ή πρόκειται να πιστοποιηθούν από τις ειδικές επταμελείς επιτροπές των νοσοκομείων μπορούν να υποβάλουν απευθείας ξεχωριστό μηχανογραφικό δελτίο, διεκδικώντας το 5% των θέσεων εισακτέων με κριτήριο τον βαθμό του απολυτηρίου τους, σε ημερομηνίες που θα ανακοινωθούν αργότερα.

Ωστόσο, εάν κάποιος υποψήφιος της συγκεκριμένης κατηγορίας επιθυμεί να συμμετάσχει και στις Πανελλαδικές Εξετάσεις του 2027, θα πρέπει να υποβάλει κανονικά την Αίτηση – Δήλωση έως τις 22 Δεκεμβρίου 2026.